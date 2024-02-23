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NASA'dan uyarı: Güneş'te son yılların en büyük patlaması yaşanıyor, iletişim kesilebilir
NASA'dan uyarı: Güneş'te son yılların en büyük patlaması yaşanıyor, iletişim kesilebilir
Sputnik Türkiye
NASA, Güneş üzerinde X6.3 olarak derecelendirilen bir patlama meydana geldiğini ve bu patlamadan dolayı uzayda ve Dünya'da iletişim kesintileri yaşanabileceği... 23.02.2024, Sputnik Türkiye
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güneş patlaması
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NASA, uzayda ve Dünya'da iletişimi kesintiye uğratma potansiyeline sahip güçlü güneş patlamaları konusunda uyarıda bulundu.Havacılık ve uzay ajansı Perşembe günü, 22 Şubat 2024 (TSİ 10:34) tarihinde TSİ 17:34'te zirve yapan ve X6.3 olarak derecelendirilen bir güneş patlamasının haberini yayınladı.Güneş patlama dereceleri: X6.3 nedir?Güneş patlamaları, Güneş'te aniden açığa çıkan büyük enerji patlamalarıdır. Patlama gücüne ve etkisine göre A, B, C, M ve X olarak 5 kategoriye ayrılırlar. M ve X sınıfı patlamalar ise en tehlikeli olanlardırDünya'daki radyo iletişimi ve elektrik şebekeleri üzerinde olumsuz etkilere neden olan Güneş patlamaları 11 yıllık bir döngüye sahiptir.2017'den beri yaşanan en güçlü patlamaBu X6.3 patlaması, 2017'den bu yana Güneş'te kaydedilen en büyük patlamadır. Space Weather Live'daki tarihi güneş patlamaları listesinde 27. sırada yer alıyor. Listedeki en büyük olay X40 olarak derecelendirilmiştir.X6.3 patlamasını Çarşamba günü X1.8 ve Perşembe günü ise X1.7 dereceli bir olay takip etti. ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi, X6.3 patlamasının yüksek frekanslı telsiz operatörleri için geçici bozulma veya tamamen sinyal kaybı anlamına gelebileceği konusunda uyardı.En azından patlama sırasında gezegenin güneşli tarafında ve olayın genel halk için önemli bir tehdit oluşturmadığını da ekledi.Bu patlamalar, 2019'da başlayan ve 2025'te zirveye ulaşarak 2030'a kadar sürmesi öngörülen 25. Güneş Döngüsü sırasında meydana geldi. Bu X6.3 patlaması bu döngünün en büyüğüdür, ancak muhtemelen bu unvanı uzun süre koruyamayacaktır.Güneş patlamaları neden Dünya'daki iletişimi kesiyor?Güneş patlamaları, Güneş'in yüzeyinde ani ve şiddetli bir enerji patlaması olarak tanımlanır. Bu patlamalar genellikle Güneş'in manyetik alanındaki değişikliklerle ilişkilidir. Patlamanın etkisi, Dünya'ya ulaşan güneş radyasyonunun miktarında artışa ve manyetik fırtınalara neden olabilir.Manyetik fırtınalar, Dünya'nın manyetik alanında ani değişikliklere yol açar ve bu da yeryüzünde elektrik ve elektronik sistemlerde bozulmalara neden olabilir. Özellikle yüksek enlemlerde ve manyetik alanın zayıf olduğu kutup bölgelerinde, manyetik fırtınaların etkisi daha belirgindir.Bunun sonucunda, güneş patlamaları ve manyetik fırtınalar nedeniyle Dünya'daki iletişim sistemlerinde kesintiler yaşanabilir. Radyo sinyalleri, uydu iletişimi ve elektrik şebekeleri gibi sistemler, manyetik fırtınaların etkisiyle oluşan elektrik akımları nedeniyle bozulabilir veya zarar görebilir. Bu nedenle, güneş patlamalarının etkileri önceden tahmin edilmeye çalışılır ve gerekli önlemler alınarak iletişim sistemlerinin zarar görmesi engellenmeye çalışılır.
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nasa, güneş, güneş patlaması, iletişim, radyasyon, tehlike, uyarı, uzay, bilim, teknoloji
nasa, güneş, güneş patlaması, iletişim, radyasyon, tehlike, uyarı, uzay, bilim, teknoloji

NASA'dan uyarı: Güneş'te son yılların en büyük patlaması yaşanıyor, iletişim kesilebilir

13:33 23.02.2024
© AP Photo / NASAGüneş fırtınası
Güneş fırtınası - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2024
© AP Photo / NASA
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NASA, Güneş üzerinde X6.3 olarak derecelendirilen bir patlama meydana geldiğini ve bu patlamadan dolayı uzayda ve Dünya'da iletişim kesintileri yaşanabileceği konusunda uyarıda bulundu.
NASA, uzayda ve Dünya'da iletişimi kesintiye uğratma potansiyeline sahip güçlü güneş patlamaları konusunda uyarıda bulundu.

Havacılık ve uzay ajansı Perşembe günü, 22 Şubat 2024 (TSİ 10:34) tarihinde TSİ 17:34'te zirve yapan ve X6.3 olarak derecelendirilen bir güneş patlamasının haberini yayınladı.

Güneş patlama dereceleri: X6.3 nedir?

Güneş patlamaları, Güneş'te aniden açığa çıkan büyük enerji patlamalarıdır. Patlama gücüne ve etkisine göre A, B, C, M ve X olarak 5 kategoriye ayrılırlar. M ve X sınıfı patlamalar ise en tehlikeli olanlardır
Dünya'daki radyo iletişimi ve elektrik şebekeleri üzerinde olumsuz etkilere neden olan Güneş patlamaları 11 yıllık bir döngüye sahiptir.

2017'den beri yaşanan en güçlü patlama

Bu X6.3 patlaması, 2017'den bu yana Güneş'te kaydedilen en büyük patlamadır. Space Weather Live'daki tarihi güneş patlamaları listesinde 27. sırada yer alıyor. Listedeki en büyük olay X40 olarak derecelendirilmiştir.

X6.3 patlamasını Çarşamba günü X1.8 ve Perşembe günü ise X1.7 dereceli bir olay takip etti.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi, X6.3 patlamasının yüksek frekanslı telsiz operatörleri için geçici bozulma veya tamamen sinyal kaybı anlamına gelebileceği konusunda uyardı.

En azından patlama sırasında gezegenin güneşli tarafında ve olayın genel halk için önemli bir tehdit oluşturmadığını da ekledi.
Bu patlamalar, 2019'da başlayan ve 2025'te zirveye ulaşarak 2030'a kadar sürmesi öngörülen 25. Güneş Döngüsü sırasında meydana geldi. Bu X6.3 patlaması bu döngünün en büyüğüdür, ancak muhtemelen bu unvanı uzun süre koruyamayacaktır.

Güneş patlamaları neden Dünya'daki iletişimi kesiyor?

Güneş patlamaları, Güneş'in yüzeyinde ani ve şiddetli bir enerji patlaması olarak tanımlanır. Bu patlamalar genellikle Güneş'in manyetik alanındaki değişikliklerle ilişkilidir. Patlamanın etkisi, Dünya'ya ulaşan güneş radyasyonunun miktarında artışa ve manyetik fırtınalara neden olabilir.
Manyetik fırtınalar, Dünya'nın manyetik alanında ani değişikliklere yol açar ve bu da yeryüzünde elektrik ve elektronik sistemlerde bozulmalara neden olabilir. Özellikle yüksek enlemlerde ve manyetik alanın zayıf olduğu kutup bölgelerinde, manyetik fırtınaların etkisi daha belirgindir.
Bunun sonucunda, güneş patlamaları ve manyetik fırtınalar nedeniyle Dünya'daki iletişim sistemlerinde kesintiler yaşanabilir. Radyo sinyalleri, uydu iletişimi ve elektrik şebekeleri gibi sistemler, manyetik fırtınaların etkisiyle oluşan elektrik akımları nedeniyle bozulabilir veya zarar görebilir. Bu nedenle, güneş patlamalarının etkileri önceden tahmin edilmeye çalışılır ve gerekli önlemler alınarak iletişim sistemlerinin zarar görmesi engellenmeye çalışılır.
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