https://sputniknews.com.tr/20240223/namibya-uluslararasi-adalet-divaninda-almanyayi-20-yuzyilin-ilk-soykirimini-yapmakla-sucladi-1081034730.html

Namibya, Uluslararası Adalet Divanı'nda Almanya'yı 20. yüzyılın ilk soykırımını yapmakla suçladı

Namibya, Uluslararası Adalet Divanı'nda Almanya'yı 20. yüzyılın ilk soykırımını yapmakla suçladı

Sputnik Türkiye

Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki sonuçlarının ele alındığı duruşmalarda Namibya... 23.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-23T14:50+0300

2024-02-23T14:50+0300

2024-02-23T14:50+0300

dünya

namibya

almanya

soykırım

uluslararası adalet divanı

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israil-filistin

israil ordusu

israil savunma bakanlığı

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Hollanda'nın idari başkenti Lahey'deki Barış Sarayı'nda faaliyetlerini yürüten UAD'de, İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki sonuçlarının ele alındığı duruşmalar sürüyor.Duruşmalarda Namibya adına söz alan Adalet Bakanı Yvonne Dausab, konuşmasını Filistin atkısıyla yaptı. Şubat başında hayatını kaybeden Namibya Cumhurbaşkanı Hage Geingob'un "Barışsever hiçbir insanın Gazze'de Filistinlilere karşı yürütülen katliamı görmezden gelemeyeceği" sözlerini alıntılayan Dausab, şunları kaydetti:Siyah Afrikalıları hedef alan ırkçı politikalar ve apartheid yasalarının uygulanmasının "Bugün Filistin topraklarına ve mülklerine el konulmasına, zorla yerinden edilmelerine, ciddi hareket kısıtlamalarına maruz kalmalarına, yasa dışı yerleşimlere ve yasal cinayetlere" neden olmaya devam ettiğini anlatan Dausab, mahkeme heyetine seslenerek, "Sizden bir kez daha, 57 yıldır boğucu bir işgale katlanan, topraklarına el konulan bir halkın temel haklarını koruyarak, tarihi ve süregelen adaletsizliğe son vermenizi istiyoruz." diye konuştu.Dausab, "Bugün Filistinliler, kuşatma altındaki Gazze Şeridi'nde toplu cezalandırmaya maruz kalmakta, siviller yakın tarihte eşi benzeri görülmemiş ölçekteki ayrım gözetmeyen bombardımanlarda öldürülmektedir. Bu durum, bu yeryüzü cehennemi, dünyanın ortak vicdanında bir lekeyi temsil etmektedir." dedi.Ayrıca tüm ülkelerin İsrail'e siyasi ve askeri destek vermekten kaçınması gerektiğini vurgulandı.Namibya soykırımıNamibya soykırımı, sömürgeci Alman güçleri tarafından 1904-1908 yıllarında yerli Herero ve Nama halklarına karşı yapıldı. Sömürgecilere karşı direnen halkların hedef alındığı soykırımda, en az 65 bin Herero ve 10 bin Nama hayatını kaybetti.Soykırım neticesinde, Hererolar nüfuslarının en az yüzde 70'ini, Namalar ise nüfuslarının en az yüzde 50'sini yitirdi. Almanya, 2021'de Namibya'da işlenen suçları soykırım olarak kabul etse de tazminat ödemeyi kabul etmedi.

https://sputniknews.com.tr/20210607/namibya-hukumeti-almanyanin-11-milyar-euroluk-soykirim-tazminati-teklifini-tatmin-edici-bulmadi-1044671990.html

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namibya, almanya, soykırım, uluslararası adalet divanı, israil, israil-filistin, israil ordusu, israil savunma bakanlığı