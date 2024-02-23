https://sputniknews.com.tr/20240223/kentsel-donusum-hibe-ve-kredi-yarisi-bizden-kampanyasi-konut-kredisi-ne-kadar-basvuru-700-bin-tl--1081023466.html
Kentsel dönüşüme hibe ve kredi desteği geliyor: Başvuru şartları ne, aylık ödeme ne kadar olacak?
Kentsel dönüşüme hibe ve kredi desteği geliyor: Başvuru şartları ne, aylık ödeme ne kadar olacak?
Sputnik Türkiye
Kentsel dönüşüm, kredi ve hibe imkanlarının artmasıyla yeniden gündeme geldi. Resmi Gazete'de yayımlanan karar, İstanbul'da kentsel dönüşüm projelerine destek... 23.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-23T08:47+0300
2024-02-23T08:47+0300
2024-02-23T09:03+0300
ekonomi
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Kahramanmaraş depreminin ardından İstanbul'da da kentsel dönüşüm için düğmeye basıldı. Geçen aylarda gündeme gelen kentsel dönüşüm kapsamında evler için kredi ve hibe kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, hak sahiplerine bir konut için 700 bin liraya kadar hibe, 700 bin liraya kadar da kredi verilecek. İş yerleri için ise 350 bin liraya kadar hibe, 350 bin liraya kadar da kredi desteği verilecek. Peki, başvuru şartları neler, aylık ödeme ne kadar olacak?Kredi ödemleri ilk 12 taksit faizsiz ve 120 ay vadeli olacakKentsel dönüşüm yasası kapsamında rezerv alanda, riskli alanda yer alan ve riskli yapı kararı olan yapılar destek alabilecek. Kişiler ruhsatı aldıktan sonra anlaştığı müteahhidi bildirecek, kamu inşaat seviyesine göre aşama aşama ödeme yapacak. Dönüşüm için hak sahiplerinin yüzde 50+1 anlaşma oranına ulaşması yeterli olsa da hibe için yüzde 100 uzlaşı istenecek.Kredilerin vadesi 10 yıl olacak. İlk 12 taksite ise faiz uygulanmayacak. İnşaat yapımı için verilecek hibe haricinde kiracılara da bir kereye mahsus ve karşılıksız 100 bin lira tahliye desteği verilecek.
https://sputniknews.com.tr/20240223/uzmanlar-alarmda-yeni-fay-hatti-kesfedildi-73-buyuklugunde-deprem-uretebilir-1081022175.html
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Kentsel dönüşüme hibe ve kredi desteği geliyor: Başvuru şartları ne, aylık ödeme ne kadar olacak?
08:47 23.02.2024 (güncellendi: 09:03 23.02.2024)
Kentsel dönüşüm, kredi ve hibe imkanlarının artmasıyla yeniden gündeme geldi. Resmi Gazete'de yayımlanan karar, İstanbul'da kentsel dönüşüm projelerine destek sağlanacağını duyurdu. Gözler, kentsel dönüşüm kredi faiz oranları ve hibe başvuru şartlarında. Kentsel dönüşüm kredisi ve hibe alımı için gerekenler neler, kentsel dönüşüm kredisi ne kadar?
Kahramanmaraş depreminin ardından İstanbul'da da kentsel dönüşüm için düğmeye basıldı. Geçen aylarda gündeme gelen kentsel dönüşüm kapsamında evler için kredi ve hibe kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, hak sahiplerine bir konut için 700 bin liraya kadar hibe, 700 bin liraya kadar da kredi verilecek. İş yerleri için ise 350 bin liraya kadar hibe, 350 bin liraya kadar da kredi desteği verilecek. Peki, başvuru şartları neler, aylık ödeme ne kadar olacak?
Kredi ödemleri ilk 12 taksit faizsiz ve 120 ay vadeli olacak
Kentsel dönüşüm yasası kapsamında rezerv alanda, riskli alanda yer alan ve riskli yapı kararı olan yapılar destek alabilecek. Kişiler ruhsatı aldıktan sonra anlaştığı müteahhidi bildirecek, kamu inşaat seviyesine göre aşama aşama ödeme yapacak. Dönüşüm için hak sahiplerinin yüzde 50+1 anlaşma oranına ulaşması yeterli olsa da hibe için yüzde 100 uzlaşı istenecek.
Kredilerin vadesi 10 yıl olacak. İlk 12 taksite ise faiz uygulanmayacak. İnşaat yapımı için verilecek hibe haricinde kiracılara da bir kereye mahsus ve karşılıksız 100 bin lira tahliye desteği verilecek.