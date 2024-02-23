https://sputniknews.com.tr/20240223/iside-yonelik-bozdogan-6-operasyonunda-istanbulda-yakalanan-suphelilerden-2si-tutuklandi-1081047786.html

IŞİD'e yönelik Bozdoğan-6 operasyonunda İstanbul'da yakalanan şüphelilerden 2'si tutuklandı

IŞİD'e yönelik Bozdoğan-6 operasyonunda İstanbul'da yakalanan şüphelilerden 2'si tutuklandı

Sputnik Türkiye

IŞİD'e yönelik 5 ilde eş zamanlı yapılan Bozdoğan-6 operasyonu kapsamında İstanbul'da yakalanan 20 şüpheliden 2'si tutuklandı. 23.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-23T22:59+0300

2024-02-23T22:59+0300

2024-02-23T22:59+0300

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operasyon

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Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, silahlı terör örgütü yanlısı şüphelilerle iltisaklı olarak kentte faaliyet gösteren, örgüt ideolojisi doğrultusunda kendi içinde gruplaşmaya giden ve son süreçte ülkeyi hedef alan eylemler yapabileceği göz önünde bulundurulan zanlıların yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, 10'u adli kontrol hükümleri uygulanarak, 2'si ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.Şüphelilerden 6'sı ise sınır dışı işlemleri için geri gönderme merkezine teslim edildi.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 21 Şubat'ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 5 ilde eş zamanlı düzenlenen Bozdoğan-6 operasyonunda 47 zanlının yakalandığını duyurmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20240222/yerlikaya-duyurdu-3-organize-suc-orgutu-cokertildi-1080979545.html

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