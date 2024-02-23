IŞİD'e yönelik Bozdoğan-6 operasyonunda İstanbul'da yakalanan şüphelilerden 2'si tutuklandı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Pasaportumuzun itibarı zedelenmiştir'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Türkiye nasıl Avrupa'nın çöp merkezi oldu?
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
11 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
SESLİ HABER
Eski ABD istihbaratçısı: Batı başaramayacak, Ukrayna toprakları kaybetti
11:41
2 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:06
84 dk
SESLİ HABER
Ukrayna Başbakanı’ndan itiraf: Cephede üstünlük Rusya’da
13:34
1 dk
SESLİ HABER
Rus siyasetçi: Amerika, fantezilerini tüketti
13:49
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Hayatı, eserleri ve tarzıyla David Bowie
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Suudi Arabistan'da reform gündemi
16:05
78 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Türkiye nasıl Avrupa'nın çöp merkezi oldu?
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
11 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
SESLİ HABER
Eski ABD istihbaratçısı: Batı başaramayacak, Ukrayna toprakları kaybetti
11:41
2 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:06
84 dk
SESLİ HABER
Ukrayna Başbakanı’ndan itiraf: Cephede üstünlük Rusya’da
13:34
1 dk
SESLİ HABER
Rus siyasetçi: Amerika, fantezilerini tüketti
13:49
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
78 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun99.1
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20240223/iside-yonelik-bozdogan-6-operasyonunda-istanbulda-yakalanan-suphelilerden-2si-tutuklandi-1081047786.html
IŞİD'e yönelik Bozdoğan-6 operasyonunda İstanbul'da yakalanan şüphelilerden 2'si tutuklandı
IŞİD'e yönelik Bozdoğan-6 operasyonunda İstanbul'da yakalanan şüphelilerden 2'si tutuklandı
Sputnik Türkiye
IŞİD'e yönelik 5 ilde eş zamanlı yapılan Bozdoğan-6 operasyonu kapsamında İstanbul'da yakalanan 20 şüpheliden 2'si tutuklandı. 23.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-23T22:59+0300
2024-02-23T22:59+0300
türkiye
işid
istanbul
operasyon
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/12/1069826333_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_121d860ecd3af85a8dd690575162db80.jpg
Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, silahlı terör örgütü yanlısı şüphelilerle iltisaklı olarak kentte faaliyet gösteren, örgüt ideolojisi doğrultusunda kendi içinde gruplaşmaya giden ve son süreçte ülkeyi hedef alan eylemler yapabileceği göz önünde bulundurulan zanlıların yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, 10'u adli kontrol hükümleri uygulanarak, 2'si ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.Şüphelilerden 6'sı ise sınır dışı işlemleri için geri gönderme merkezine teslim edildi.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 21 Şubat'ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 5 ilde eş zamanlı düzenlenen Bozdoğan-6 operasyonunda 47 zanlının yakalandığını duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20240222/yerlikaya-duyurdu-3-organize-suc-orgutu-cokertildi-1080979545.html
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/12/1069826333_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_b3e98f3ec86c8dc6e5c6e81b3359fa79.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
işid, istanbul, operasyon
işid, istanbul, operasyon

IŞİD'e yönelik Bozdoğan-6 operasyonunda İstanbul'da yakalanan şüphelilerden 2'si tutuklandı

22:59 23.02.2024
© İHA / RIDVAN KILIÇgözaltı tutuklama
gözaltı tutuklama - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2024
© İHA / RIDVAN KILIÇ
Abone ol
IŞİD'e yönelik 5 ilde eş zamanlı yapılan Bozdoğan-6 operasyonu kapsamında İstanbul'da yakalanan 20 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, silahlı terör örgütü yanlısı şüphelilerle iltisaklı olarak kentte faaliyet gösteren, örgüt ideolojisi doğrultusunda kendi içinde gruplaşmaya giden ve son süreçte ülkeyi hedef alan eylemler yapabileceği göz önünde bulundurulan zanlıların yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, 10'u adli kontrol hükümleri uygulanarak, 2'si ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Şüphelilerden 6'sı ise sınır dışı işlemleri için geri gönderme merkezine teslim edildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 21 Şubat'ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 5 ilde eş zamanlı düzenlenen Bozdoğan-6 operasyonunda 47 zanlının yakalandığını duyurmuştu.
İsrail istihbaratına yönelik 2021'den bu yana 4'üncü operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2024
TÜRKİYE
Yerlikaya duyurdu: 3 organize suç örgütü çökertildi
Dün, 08:16
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала