https://sputniknews.com.tr/20240223/gecici-aday-listeleri-askida-ysk-3-martta-kesin-listeyi-duyuracak-1081036329.html

Geçici aday listeleri askıda: YSK 3 Mart'ta kesin listeyi duyuracak

Geçici aday listeleri askıda: YSK 3 Mart'ta kesin listeyi duyuracak

Sputnik Türkiye

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak yerel seçimler kapsamında geçici aday listeleri İl Seçim Kurulu'nda askıya çıktı. İtirazları değerlendirecek olan Yüksek... 23.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-23T15:48+0300

2024-02-23T15:48+0300

2024-02-23T15:48+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

yerel seçim

aday

31 mart yerel seçimleri

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103869/13/1038691395_0:77:1000:640_1920x0_80_0_0_c6a28072953fb991db57293e7d4cdec6.jpg

31 Mart yerel seçimlerine geri sayım devam ediyor.Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) açıkladığı takvim çerçevesinde geçici aday listeleri İl Seçim Kurulları'nda askıya çıkarıldı. Geçici aday listelerinin ilan edilmesi ile birlikte listelere itiraz süreci de resmen başladı. Yapılan itirazların İlçe ve İl Seçim Kurulları'nda değerlendirilmesinin ardından kesin aday listeleri ise 3 Mart'ta ilan edilecek.34 siyasi partinin adaylarının yarışacağı seçimlerde birleşik oy pusulalarının basımı ve İlçe Seçim Kurulu Başkanlıkları'na dağıtımına da 3 Mart'ta başlanacak.4 Mart sandık kurullarının oluşum işlemleri tamamlanacak.21 Mart'ta ise seçim propagandası ve yasakları başlayacak.19 Şubat'ta başlayan seçmen bilgi kağıtlarının döküm ve dağıtım işleminde son gün ise 24 Mart.

https://sputniknews.com.tr/20240222/cumhurbaskani-erdogan-denizlide-keman-calan-ogrenci-ile-sohbet-etti-1081017435.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yerel seçim, aday, 31 mart yerel seçimleri