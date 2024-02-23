https://sputniknews.com.tr/20240223/bakan-simsek-turkiyenin-gri-listeden-cikisi-surecinde-son-asamaya-gelindi-1081044997.html
Bakan Şimşek: Türkiye'nin gri listeden çıkışı sürecinde son aşamaya gelindi
Bakan Şimşek: Türkiye'nin gri listeden çıkışı sürecinde son aşamaya gelindi
Sputnik Türkiye
Bakan Şimşek, Türkiye'nin, FATF'ın gri listesinden çıkışı sürecinde son aşamaya gelindiğini belirterek, "FATF ekibi tarafından Türkiye'ye yapılacak ziyaret... 23.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-23T20:20+0300
2024-02-23T20:20+0300
2024-02-23T20:20+0300
ekonomi
mehmet şimşek
kara paranın aklanmasının önlenmesine ilişkin mali çalışma grubu (fatf)
masak
mali suçlar araştırma kurulu (masak)
mali suçları araştırma kurulu'nun (masak)
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) bugün gerçekleştirilen Genel Kurul toplantısında alınan karara ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.Toplantıda Türkiye'ye ilişkin alınan karara işaret eden Şimşek, şunları kaydetti:Şimşek, bugün gelinen aşamanın, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) koordinasyonunda, başta Adalet, İçişleri ve Dışişleri Bakanlıkları olmak üzere tüm ilgili kurum ve kuruluşların yürüttüğü yoğun çalışmaların sonucu olduğuna işaret ederken, "Bu başarılı sonucun elde edilmesinde emeği geçen başta MASAK olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarımızın temsilcilerine teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20240223/bakan-simsek-cari-dengede-iyilesme-sagliyoruz-1081036437.html
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mehmet şimşek, kara paranın aklanmasının önlenmesine ilişkin mali çalışma grubu (fatf), masak, mali suçlar araştırma kurulu (masak) , mali suçları araştırma kurulu'nun (masak)
mehmet şimşek, kara paranın aklanmasının önlenmesine ilişkin mali çalışma grubu (fatf), masak, mali suçlar araştırma kurulu (masak) , mali suçları araştırma kurulu'nun (masak)
Bakan Şimşek: Türkiye'nin gri listeden çıkışı sürecinde son aşamaya gelindi
Bakan Şimşek, Türkiye'nin, FATF'ın gri listesinden çıkışı sürecinde son aşamaya gelindiğini belirterek, "FATF ekibi tarafından Türkiye'ye yapılacak ziyaret akabinde hazırlanacak değerlendirme raporu haziran ayındaki Genel Kurul toplantısında ele alınacak ve bu toplantıda ülkemize yönelik gri liste kararının kaldırılması bekleniyor" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) bugün gerçekleştirilen Genel Kurul toplantısında alınan karara ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.
Toplantıda Türkiye'ye ilişkin alınan karara işaret eden Şimşek, şunları kaydetti:
"FATF ülkemizin, kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele sisteminin daha da güçlendirilmesi için oluşturulan Eylem Planı'nın tüm maddelerini tamamladığı kararına varmıştır. Böylece ülkemizin gri listeden çıkışı sürecinde son aşamaya gelinmiştir. Prosedür uyarınca FATF ekibi tarafından Türkiye'ye yapılacak ziyaret akabinde hazırlanacak değerlendirme raporu haziran ayındaki Genel Kurul toplantısında ele alınacak ve bu toplantıda ülkemize yönelik gri liste kararının kaldırılması bekleniyor."
Şimşek, bugün gelinen aşamanın, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) koordinasyonunda, başta Adalet, İçişleri ve Dışişleri Bakanlıkları olmak üzere tüm ilgili kurum ve kuruluşların yürüttüğü yoğun çalışmaların sonucu olduğuna işaret ederken, "Bu başarılı sonucun elde edilmesinde emeği geçen başta MASAK olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarımızın temsilcilerine teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.