https://sputniknews.com.tr/20240223/bakan-simsek-turkiyenin-gri-listeden-cikisi-surecinde-son-asamaya-gelindi-1081044997.html

Bakan Şimşek: Türkiye'nin gri listeden çıkışı sürecinde son aşamaya gelindi

Bakan Şimşek: Türkiye'nin gri listeden çıkışı sürecinde son aşamaya gelindi

Sputnik Türkiye

Bakan Şimşek, Türkiye'nin, FATF'ın gri listesinden çıkışı sürecinde son aşamaya gelindiğini belirterek, "FATF ekibi tarafından Türkiye'ye yapılacak ziyaret... 23.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-23T20:20+0300

2024-02-23T20:20+0300

2024-02-23T20:20+0300

ekonomi

mehmet şimşek

kara paranın aklanmasının önlenmesine ilişkin mali çalışma grubu (fatf)

masak

mali suçlar araştırma kurulu (masak)

mali suçları araştırma kurulu'nun (masak)

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) bugün gerçekleştirilen Genel Kurul toplantısında alınan karara ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.Toplantıda Türkiye'ye ilişkin alınan karara işaret eden Şimşek, şunları kaydetti:Şimşek, bugün gelinen aşamanın, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) koordinasyonunda, başta Adalet, İçişleri ve Dışişleri Bakanlıkları olmak üzere tüm ilgili kurum ve kuruluşların yürüttüğü yoğun çalışmaların sonucu olduğuna işaret ederken, "Bu başarılı sonucun elde edilmesinde emeği geçen başta MASAK olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarımızın temsilcilerine teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20240223/bakan-simsek-cari-dengede-iyilesme-sagliyoruz-1081036437.html

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Sputnik Türkiye

mehmet şimşek, kara paranın aklanmasının önlenmesine ilişkin mali çalışma grubu (fatf), masak, mali suçlar araştırma kurulu (masak) , mali suçları araştırma kurulu'nun (masak)