https://sputniknews.com.tr/20240223/bae-misirda-35-milyar-dolar-degerinde-yatirim-yapacak-1081046826.html
BAE, Mısır'da 35 milyar dolar değerinde yatırım yapacak
BAE, Mısır'da 35 milyar dolar değerinde yatırım yapacak
Sputnik Türkiye
Birleşik Arap Emirliklerinin (BAE) Mısır'da 35 milyar dolar değerinde yatırım yapacağı belirtildi. 23.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-23T21:25+0300
2024-02-23T21:25+0300
2024-02-23T21:29+0300
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bae mali işlerden sorumlu devlet bakanı ubeyd humeyd et tayir
birleşik arap emirlikleri (bae)
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dünya
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dünya
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Mısır resmi haber ajansı MENA'da yer alan habere göre, Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli'nin katılımıyla, "ülke tarihinin en büyük doğrudan yatırım anlaşmasının" imzalandığı belirtildi.Başkent Kahire'deki hükümet merkezinde imzalanan anlaşmanın, yatırımın "ülkenin kuzeybatısındaki Ras el-Hikme bölgesinde yürütüleceği" aktarıldı.Anlaşmayı Mısır Konut Bakanı Asım el-Cezzar ve BAE Yatırım Bakanı Muhammed Hasan es-Suveydi'nin imzaladığı ifade edildi.Haberde, anlaşma kapsamında Mısır'a "iki ay içerisinde 35 milyar dolar tutarında doğrudan yabancı yatırım yapılacağı" kaydedildi.Turizm, şehirleşme ve emlak alanlarında yürütülecek proje kapsamında, Ras el-Hikme bölgesinin adını taşıyacak şirket yoluyla bölgenin geliştirilmesinin planlandığı belirtildi.Proje kapsamında yatırımın iki kısımda yapılacağı, ilk kısmının 15 ve ikinci kısmının 20 milyar değerinde olacağı ve Mısır'ın yatırımdan yüzde 35 oranında kâr elde edeceği bildirildi.
https://sputniknews.com.tr/20240211/cumhurbaskani-erdogan-bae-ve-misira-resmi-ziyarette-bulunacak-1080632498.html
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bae, bae mali işlerden sorumlu devlet bakanı ubeyd humeyd et tayir, birleşik arap emirlikleri (bae), dünya, dünya, dünya, dünya, mısır, mısır, yatırım
bae, bae mali işlerden sorumlu devlet bakanı ubeyd humeyd et tayir, birleşik arap emirlikleri (bae), dünya, dünya, dünya, dünya, mısır, mısır, yatırım
BAE, Mısır'da 35 milyar dolar değerinde yatırım yapacak
21:25 23.02.2024 (güncellendi: 21:29 23.02.2024)
Birleşik Arap Emirliklerinin (BAE) Mısır'da 35 milyar dolar değerinde yatırım yapacağı belirtildi.
Mısır resmi haber ajansı MENA'da yer alan habere göre, Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli'nin katılımıyla, "ülke tarihinin en büyük doğrudan yatırım anlaşmasının" imzalandığı belirtildi.
Başkent Kahire'deki hükümet merkezinde imzalanan anlaşmanın, yatırımın "ülkenin kuzeybatısındaki Ras el-Hikme bölgesinde yürütüleceği" aktarıldı.
Anlaşmayı Mısır Konut Bakanı Asım el-Cezzar ve BAE Yatırım Bakanı Muhammed Hasan es-Suveydi'nin imzaladığı ifade edildi.
Haberde, anlaşma kapsamında Mısır'a "iki ay içerisinde 35 milyar dolar tutarında doğrudan yabancı yatırım yapılacağı" kaydedildi.
Turizm, şehirleşme ve emlak alanlarında yürütülecek proje kapsamında, Ras el-Hikme bölgesinin adını taşıyacak şirket yoluyla bölgenin geliştirilmesinin planlandığı belirtildi.
Proje kapsamında yatırımın iki kısımda yapılacağı, ilk kısmının 15 ve ikinci kısmının 20 milyar değerinde olacağı ve Mısır'ın yatırımdan yüzde 35 oranında kâr elde edeceği bildirildi.