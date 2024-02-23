https://sputniknews.com.tr/20240223/bae-misirda-35-milyar-dolar-degerinde-yatirim-yapacak-1081046826.html

BAE, Mısır'da 35 milyar dolar değerinde yatırım yapacak

BAE, Mısır'da 35 milyar dolar değerinde yatırım yapacak

Sputnik Türkiye

Birleşik Arap Emirliklerinin (BAE) Mısır'da 35 milyar dolar değerinde yatırım yapacağı belirtildi. 23.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-23T21:25+0300

2024-02-23T21:25+0300

2024-02-23T21:29+0300

dünya

bae

bae mali işlerden sorumlu devlet bakanı ubeyd humeyd et tayir

birleşik arap emirlikleri (bae)

dünya

dünya

dünya

dünya

mısır

mısır

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Mısır resmi haber ajansı MENA'da yer alan habere göre, Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli'nin katılımıyla, "ülke tarihinin en büyük doğrudan yatırım anlaşmasının" imzalandığı belirtildi.Başkent Kahire'deki hükümet merkezinde imzalanan anlaşmanın, yatırımın "ülkenin kuzeybatısındaki Ras el-Hikme bölgesinde yürütüleceği" aktarıldı.Anlaşmayı Mısır Konut Bakanı Asım el-Cezzar ve BAE Yatırım Bakanı Muhammed Hasan es-Suveydi'nin imzaladığı ifade edildi.Haberde, anlaşma kapsamında Mısır'a "iki ay içerisinde 35 milyar dolar tutarında doğrudan yabancı yatırım yapılacağı" kaydedildi.Turizm, şehirleşme ve emlak alanlarında yürütülecek proje kapsamında, Ras el-Hikme bölgesinin adını taşıyacak şirket yoluyla bölgenin geliştirilmesinin planlandığı belirtildi.Proje kapsamında yatırımın iki kısımda yapılacağı, ilk kısmının 15 ve ikinci kısmının 20 milyar değerinde olacağı ve Mısır'ın yatırımdan yüzde 35 oranında kâr elde edeceği bildirildi.

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bae, bae mali işlerden sorumlu devlet bakanı ubeyd humeyd et tayir, birleşik arap emirlikleri (bae), dünya, dünya, dünya, dünya, mısır, mısır, yatırım