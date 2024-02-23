https://sputniknews.com.tr/20240223/140-gun-oldu-durdurabilen-yok-gazzede-yaklasik-30-bin-kisi-hayatini-kaybetti--1081031933.html
140 gün oldu, durdurabilen yok: Gazze'de yaklaşık 30 bin kişi hayatını kaybetti
140 gün oldu, durdurabilen yok: Gazze'de yaklaşık 30 bin kişi hayatını kaybetti
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İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik 140 gündür devam eden saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 514’e, yaralananların sayısı ise 69 bin 616’ya... 23.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-23T12:33+0300
2024-02-23T12:33+0300
2024-02-23T12:33+0300
israil- filistin çatışması
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İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 140 gündür aralıksız devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim’den bu yana devam eden saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 29 bin 514’e, yaralananların sayısının ise 69 bin 616’ya yükseldiğini duyurdu.Son 24 saatte İsrail tarafından 10 saldırı gerçekleştirildiği kaydedilen bakanlık açıklamasında, bu saldırılarda 104 kişinin hayatını kaybettiği 160 kişinin de yaralandığı açıklandı.
https://sputniknews.com.tr/20240218/brezilya-devlet-baskani-lula-gazze-seridinde-yasananlar-bir-savas-degil-soykirimdir-1080854993.html
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israil-filistin, filistin, gazze, hamas, soykırım, abd, nato
israil-filistin, filistin, gazze, hamas, soykırım, abd, nato
140 gün oldu, durdurabilen yok: Gazze'de yaklaşık 30 bin kişi hayatını kaybetti
İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik 140 gündür devam eden saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 514’e, yaralananların sayısı ise 69 bin 616’ya yükseldi.
İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 140 gündür aralıksız devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim’den bu yana devam eden saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 29 bin 514’e, yaralananların sayısının ise 69 bin 616’ya yükseldiğini duyurdu.
Son 24 saatte İsrail tarafından 10 saldırı gerçekleştirildiği kaydedilen bakanlık açıklamasında, bu saldırılarda 104 kişinin hayatını kaybettiği 160 kişinin de yaralandığı açıklandı.