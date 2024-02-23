https://sputniknews.com.tr/20240223/140-gun-oldu-durdurabilen-yok-gazzede-yaklasik-30-bin-kisi-hayatini-kaybetti--1081031933.html

140 gün oldu, durdurabilen yok: Gazze'de yaklaşık 30 bin kişi hayatını kaybetti

140 gün oldu, durdurabilen yok: Gazze'de yaklaşık 30 bin kişi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik 140 gündür devam eden saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 514’e, yaralananların sayısı ise 69 bin 616’ya... 23.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-23T12:33+0300

2024-02-23T12:33+0300

2024-02-23T12:33+0300

israil- filistin çatışması

israil-filistin

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İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 140 gündür aralıksız devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim’den bu yana devam eden saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 29 bin 514’e, yaralananların sayısının ise 69 bin 616’ya yükseldiğini duyurdu.Son 24 saatte İsrail tarafından 10 saldırı gerçekleştirildiği kaydedilen bakanlık açıklamasında, bu saldırılarda 104 kişinin hayatını kaybettiği 160 kişinin de yaralandığı açıklandı.

https://sputniknews.com.tr/20240218/brezilya-devlet-baskani-lula-gazze-seridinde-yasananlar-bir-savas-degil-soykirimdir-1080854993.html

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