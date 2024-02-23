Amasya'da süt kuzularının anneleriyle buluşması görüntülendi

Gökhöyük Tarım İşletmesi Müdürü Muhammet Altıparmak, AA muhabirine, bu sezon işletmede 5 bin 600 kuzu doğduğunu, bunlardan 750'sinin üçüz olduğunu söyledi.Kuzuları doğduktan sonra ilk 3 gün anneleriyle tekli bölmede tuttuklarını anlatan Altıparmak, daha sonra 10 gün dörtlü, beşli şekilde sürüye alıştırdıklarını belirtti.Ardından annelerle kuzularını ayırdıklarını dile getiren Altıparmak, şöyle devam etti:Altıparmak, işletmelerinde 13 bin başın üzerinde küçükbaş hayvan bulunduğunu kaydetti.
Koyunların ağıllara yaklaşmasıyla birbirlerinin sesini duyan anne ve yavruları arasında tatlı bir heyecan yaşanırken, ağıl kapılarının açılmasıyla binlerce kuzu süt emmek için annelerine doğru koşuyor.
Koyunların ağıllara yaklaşmasıyla birbirlerinin sesini duyan anne ve yavruları arasında tatlı bir heyecan yaşanırken, ağıl kapılarının açılmasıyla binlerce kuzu süt emmek için annelerine doğru koşuyor.
Koyun ile kuzusunun, yüzlerce hayvanın bulunduğu sürüde dakikalar içinde birbirini bulması dikkati çekiyor.
Gökhöyük Tarım İşletmesi Müdürü Muhammet Altıparmak, AA muhabirine, bu sezon işletmede 5 bin 600 kuzu doğduğunu, bunlardan 750'sinin üçüz olduğunu söyledi.
Kuzuları doğduktan sonra ilk 3 gün anneleriyle tekli bölmede tuttuklarını anlatan Altıparmak, daha sonra 10 gün dörtlü, beşli şekilde sürüye alıştırdıklarını belirtti.
Ardından annelerle kuzularını ayırdıklarını dile getiren Altıparmak, şöyle devam etti:
"Günde üç defa emiştirme yapıyoruz, sabah, akşam ve gece şeklinde. Bunu yaparken bir, bir buçuk saat bir arada tutup karınlarını doyurmalarını bekliyoruz. Kuzuları salınca hepsi karınlarını doyurmak için annelerine hücum ediyor. Anne koyun ve yavruları, birbirlerini sesleri ve kokularından tanıyor. Kuzular annelerini bulmaya çalışıyor. 4-5 dakika sonra hepsi birbirini bulmuş oluyor. Her anne, kendi kuzusunu besliyor."
Altıparmak, işletmelerinde 13 bin başın üzerinde küçükbaş hayvan bulunduğunu kaydetti.