Amasya'da süt kuzularının anneleriyle buluşması görüntülendi

"Günde üç defa emiştirme yapıyoruz, sabah, akşam ve gece şeklinde. Bunu yaparken bir, bir buçuk saat bir arada tutup karınlarını doyurmalarını bekliyoruz. Kuzuları salınca hepsi karınlarını doyurmak için annelerine hücum ediyor. Anne koyun ve yavruları, birbirlerini sesleri ve kokularından tanıyor. Kuzular annelerini bulmaya çalışıyor. 4-5 dakika sonra hepsi birbirini bulmuş oluyor. Her anne, kendi kuzusunu besliyor."