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Amasya'da süt kuzularının anneleriyle buluşması görüntülendi
Amasya'da süt kuzularının anneleriyle buluşması görüntülendi
Sputnik Türkiye
Amasya'da Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Gökhöyük Tarım İşletmesi'nde meraya otlamaya götürülen koyunlar, yeni doğan kuzularıyla... 23.02.2024, Sputnik Türkiye
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Gökhöyük Tarım İşletmesi Müdürü Muhammet Altıparmak, AA muhabirine, bu sezon işletmede 5 bin 600 kuzu doğduğunu, bunlardan 750'sinin üçüz olduğunu söyledi.Kuzuları doğduktan sonra ilk 3 gün anneleriyle tekli bölmede tuttuklarını anlatan Altıparmak, daha sonra 10 gün dörtlü, beşli şekilde sürüye alıştırdıklarını belirtti.Ardından annelerle kuzularını ayırdıklarını dile getiren Altıparmak, şöyle devam etti:Altıparmak, işletmelerinde 13 bin başın üzerinde küçükbaş hayvan bulunduğunu kaydetti.
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фото, amasya, süt, kuzu, koyun, fotoğraf
фото, amasya, süt, kuzu, koyun, fotoğraf

Amasya'da süt kuzularının anneleriyle buluşması görüntülendi

20:53 23.02.2024
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Amasya'da Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Gökhöyük Tarım İşletmesi'nde meraya otlamaya götürülen koyunlar, yeni doğan kuzularıyla buluşturuldu.
© AA / Mustafa Çavuş

Tarım işletmesinde her yıl şubat ayından nisan ayına kadar devam eden kuzu doğumlarında işletme çalışanları, tatlı bir telaş yaşıyor.

Tarım işletmesinde her yıl şubat ayından nisan ayına kadar devam eden kuzu doğumlarında işletme çalışanları, tatlı bir telaş yaşıyor. - Sputnik Türkiye
1/7
© AA / Mustafa Çavuş

Tarım işletmesinde her yıl şubat ayından nisan ayına kadar devam eden kuzu doğumlarında işletme çalışanları, tatlı bir telaş yaşıyor.

© AA / Cihan Okur

Doğum yapan ya da yapmak üzere olan koyunların özenle bakıldığı işletmedeki ağıllarda, dünyaya yeni gelen hayvanların sesleri yankılanıyor.

Doğum yapan ya da yapmak üzere olan koyunların özenle bakıldığı işletmedeki ağıllarda, dünyaya yeni gelen hayvanların sesleri yankılanıyor. - Sputnik Türkiye
2/7
© AA / Cihan Okur

Doğum yapan ya da yapmak üzere olan koyunların özenle bakıldığı işletmedeki ağıllarda, dünyaya yeni gelen hayvanların sesleri yankılanıyor.

© AA / Cihan Okur

Doğumdan bir süre sonra kuzuları yeme alıştırmak için annelerinden ayrı ağıllarda barındıran çalışanlar, koyunları ise meraya otlamaya götürüyor.

Doğumdan bir süre sonra kuzuları yeme alıştırmak için annelerinden ayrı ağıllarda barındıran çalışanlar, koyunları ise meraya otlamaya götürüyor. - Sputnik Türkiye
3/7
© AA / Cihan Okur

Doğumdan bir süre sonra kuzuları yeme alıştırmak için annelerinden ayrı ağıllarda barındıran çalışanlar, koyunları ise meraya otlamaya götürüyor.

© AA / Cihan Okur

Koyunların ağıllara yaklaşmasıyla birbirlerinin sesini duyan anne ve yavruları arasında tatlı bir heyecan yaşanırken, ağıl kapılarının açılmasıyla binlerce kuzu süt emmek için annelerine doğru koşuyor.

Koyunların ağıllara yaklaşmasıyla birbirlerinin sesini duyan anne ve yavruları arasında tatlı bir heyecan yaşanırken, ağıl kapılarının açılmasıyla binlerce kuzu süt emmek için annelerine doğru koşuyor. - Sputnik Türkiye
4/7
© AA / Cihan Okur

Koyunların ağıllara yaklaşmasıyla birbirlerinin sesini duyan anne ve yavruları arasında tatlı bir heyecan yaşanırken, ağıl kapılarının açılmasıyla binlerce kuzu süt emmek için annelerine doğru koşuyor.

© AA / Cihan Okur

Kuzuların meradan dönen anneleriyle dakikalar içinde buluşmaları, aralarındaki bağı anlatan duygusal görüntülere sahne oluyor.

Kuzuların meradan dönen anneleriyle dakikalar içinde buluşmaları, aralarındaki bağı anlatan duygusal görüntülere sahne oluyor. - Sputnik Türkiye
5/7
© AA / Cihan Okur

Kuzuların meradan dönen anneleriyle dakikalar içinde buluşmaları, aralarındaki bağı anlatan duygusal görüntülere sahne oluyor.

© AA / Cihan Okur

Kokusu ve sesinden tanıdıkları annelerini bulunca hemen emmeye başlayan kuzuların buluşması, yaz dönemine kadar sürüyor.

Kokusu ve sesinden tanıdıkları annelerini bulunca hemen emmeye başlayan kuzuların buluşması, yaz dönemine kadar sürüyor. - Sputnik Türkiye
6/7
© AA / Cihan Okur

Kokusu ve sesinden tanıdıkları annelerini bulunca hemen emmeye başlayan kuzuların buluşması, yaz dönemine kadar sürüyor.

© AA / Cihan Okur

Koyun ile kuzusunun, yüzlerce hayvanın bulunduğu sürüde dakikalar içinde birbirini bulması dikkati çekiyor.

Koyun ile kuzusunun, yüzlerce hayvanın bulunduğu sürüde dakikalar içinde birbirini bulması dikkati çekiyor. - Sputnik Türkiye
7/7
© AA / Cihan Okur

Koyun ile kuzusunun, yüzlerce hayvanın bulunduğu sürüde dakikalar içinde birbirini bulması dikkati çekiyor.

Gökhöyük Tarım İşletmesi Müdürü Muhammet Altıparmak, AA muhabirine, bu sezon işletmede 5 bin 600 kuzu doğduğunu, bunlardan 750'sinin üçüz olduğunu söyledi.
Kuzuları doğduktan sonra ilk 3 gün anneleriyle tekli bölmede tuttuklarını anlatan Altıparmak, daha sonra 10 gün dörtlü, beşli şekilde sürüye alıştırdıklarını belirtti.
Ardından annelerle kuzularını ayırdıklarını dile getiren Altıparmak, şöyle devam etti:
"Günde üç defa emiştirme yapıyoruz, sabah, akşam ve gece şeklinde. Bunu yaparken bir, bir buçuk saat bir arada tutup karınlarını doyurmalarını bekliyoruz. Kuzuları salınca hepsi karınlarını doyurmak için annelerine hücum ediyor. Anne koyun ve yavruları, birbirlerini sesleri ve kokularından tanıyor. Kuzular annelerini bulmaya çalışıyor. 4-5 dakika sonra hepsi birbirini bulmuş oluyor. Her anne, kendi kuzusunu besliyor."
Altıparmak, işletmelerinde 13 bin başın üzerinde küçükbaş hayvan bulunduğunu kaydetti.
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