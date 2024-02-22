https://sputniknews.com.tr/20240222/yerlikaya-duyurdu-3-organize-suc-orgutu-cokertildi-1080979545.html

Yerlikaya duyurdu: 3 organize suç örgütü çökertildi

Yerlikaya duyurdu: 3 organize suç örgütü çökertildi

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aydın, Kastamonu ve Balıkesir merkezli 12 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen Kafes-45 Operasyonu'nda 3 organize suç örgütünün... 22.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-22T08:16+0300

2024-02-22T08:16+0300

2024-02-22T09:00+0300

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aydın, Kastamonu ve Balıkesir merkezli 12 ilde eş zamanlı olarak “Kafes-45” Operasyonlarının düzenlendiğini duyurdu.Operasyonlarda; Aydın'da Teoman Avcı ve Ferdi Kayhanlı’nın, Kastamonu'da Ömer Çınar'ın, Balıkesir’de Salih Babayiğit’in elebaşılığını yaptığı 3 organize suç örgütü çökertildi.Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Aydın Jandarma Komutanlığınca yapılan 5 aylık takip neticesinde, Aydın merkezli Ankara, İzmir ve Muğla'da düzenlenen operasyonlarda araç satış işlemlerinde hileli yöntemlerle 'nitelikli dolandırıcılık' suçunu örgütlü olarak işledikleri tespit edilen örgüt elebaşları Teoman Avcı ve Ferdi Kayhanlı'nın da içerisinde bulunduğu 63 şüphelinin yakalandığını aktaran Bakan Yerlikaya, MASAK ile koordineli olarak yapılan analizler sonucunda şüphelilere ait banka hesaplarında 46 milyon lira para hareketliliğinin olduğunun tespit edildiği bilgisini verdi.Kastamonu merkezli operasyonlarKastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kastamonu Jandarma Komutanlığınca yürütülen operasyonda 4 aylık takip neticesinde Kastamonu merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa, Samsun, Karabük ve Zonguldak'ta operasyonlar düzenlendiğini kaydeden Yerlikaya, organize suç örgütü üyelerinin, sözde kuyumculuk adı altında faaliyet gösterdikleri, kredi kartı borcunu ödeyemeyen ve nakit para talebi olan mağdurlardan belirli bir komisyon karşılığı, farklı şirketlere ait pos cihazlarını da kullanarak halk arasında "kredi kartına takla attırmak" tabiri ile bilinen yöntemle ödemelerini sağladıkları, paravan şirketler kurarak bankalardan pos cihazları temin ettikleri ve suç örgütü elebaşı ile örgüt üyeleri arasında, suçta kullanılan pos cihazlarını karşılıklı kargo ile gönderdiklerinin tespit edildiğini ifade etti.Örgüt elebaşı Ömer Çınar'ın da içerisinde olduğu 21 şüpheli yakalandığını ifade eden Yerlikaya, MASAK ve Gelir İdaresi Başkanlığı ile yapılan ortak analizler sonucu 14 paravan şirkete ait banka hesaplarında 980 milyon liralık işlem hacmi ve 105 milyon liralık haksız kazanç elde edildiğinin tespit edildiğini duyurdu.Balıkesir merkezli operasyonlarBakan Yerlikaya, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Balıkesir Jandarma Komutanlığınca Gömeç, Burhaniye ve Ayvalık ilçelerinde de operasyonlar düzenlendiğini aktardı.Yerlikaya, yapılan 4 aylık takipli KOM faaliyeti kapsamında MASAK ile yürütülen operasyonlar neticesinde örgüt üyelerinin, maddi açıdan zor durumdaki kişilere boş senet imzalatarak yüksek faizle borç para verdikleri, vadesi geldiği halde borçlarını ödemek isteyen kişilerin faizlerini arttırarak borçlarının bitirilmesini engelleyerek sistematik şekilde daha fazla borçlandırdıkları, borcunu ödeyemeyenleri tehdit ve şiddet yoluyla baskı altına aldıkları, mağdurların, borçlarını ödemek amacıyla traktör ve arsalarını düşük fiyata satışa çıkardıkları ve satışa çıkarılan mal varlıklarını şüphelilerin yakınları tarafından satın alınmasını sağladıklarının belirlendiğini açıkladı.Örgüt elebaşı Salih Babayiğit'in de içinde bulunduğu 7 şüphelinin yakalandığını bildiren Yerlikaya, örgüt tarafından, Çanakkale ve Balıkesir'de ikamet eden yaklaşık 37 vatandaşın mağdur edilerek 45 milyon liralık haksız kazanç elde edildiğinin tespit edildiğini duyurdu.Adreslerde çok sayıda çek, senet ele geçirildiOperasyonlar sonucu 132 adet kredi kartı, 12 adet pos cihazı, 121 adet araç satış sözleşmesi, 2 milyon 685 bin TL tutarlı düzenlenmiş çek, senet ve dekont, tabanca, av tüfekleri, 14 adet açık çek, çok miktarda Türk lirası ile çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konuldu.Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

https://sputniknews.com.tr/20240221/bakan-uraloglu-kaanin-ucusu-bir-ucagin-ucmasi-olarak-degerlendirilemeyecek-kadar-kiymetlidir-1080973932.html

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