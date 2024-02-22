https://sputniknews.com.tr/20240222/uluslararasi-adalet-divaninda-israil-davasi-1081030644.html
Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail davası
Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail davası
Sputnik Türkiye
Araştırmacı yazar Emir Aşnas, BM Genel Kurulu'nun talebi üzerine Uluslararası Adalet Divanı'nda görülen istişare davasının detaylarını aktardı... 22.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-22T16:05+0300
2024-02-22T16:05+0300
2024-02-23T12:04+0300
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Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail davası
16:05 22.02.2024 (güncellendi: 12:04 23.02.2024)
Araştırmacı yazar Emir Aşnas, BM Genel Kurulu'nun talebi üzerine Uluslararası Adalet Divanı'nda görülen istişare davasının detaylarını aktardı...