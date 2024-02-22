https://sputniknews.com.tr/20240222/super-lig-27-hafta-hakemleri-aciklandi-1080988583.html
Süper Lig'de 27. hafta hakemleri açıklandı
Süper Lig'de 27. hafta hakemleri açıklandı
Sputnik Türkiye
Trendyol Süper Lig'in 27. hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler ve yardımcıları Dijital Atama Yöntemi ile belirlendi. 22.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-22T12:12+0300
2024-02-22T12:12+0300
2024-02-22T13:01+0300
spor
hakem
türkiye futbol federasyonu (tff)
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/12/1076482381_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_45c51db98b76fb5300cbd0c9cb47a3f8.jpg
Maçları yönetecek hakemler şöyle;Fenerbahçe-Kasımpaşa: Cihan AydınTrabzonspor-Adana Demirspor: Burak Şekerİstanbulspor-Beşiktaş: Atilla KaraoğlanGalatasaray-Antalyaspor: Abdulkadir BitigenSamsunspor-Rizespor: Murat ErdoğanKayserispor-Ankaragücü: Turgut DomanGaziantep FK-Başakşehir: Ali ŞansalanKonyaspor-Hatayspor: Zorbay KüçükSivasspor-Pendikspor: Burak PakkanKaragümrük-Alanyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu
https://sputniknews.com.tr/20240221/super-ligde-bir-ilk-var-kayitlari-ve-konusmalar-yayinlandi-1080946852.html
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hakem, türkiye futbol federasyonu (tff)
hakem, türkiye futbol federasyonu (tff)
Süper Lig'de 27. hafta hakemleri açıklandı
12:12 22.02.2024 (güncellendi: 13:01 22.02.2024)
Trendyol Süper Lig'in 27. hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler ve yardımcıları Dijital Atama Yöntemi ile belirlendi.
Maçları yönetecek hakemler şöyle;
Fenerbahçe-Kasımpaşa: Cihan Aydın
Trabzonspor-Adana Demirspor: Burak Şeker
İstanbulspor-Beşiktaş: Atilla Karaoğlan
Galatasaray-Antalyaspor: Abdulkadir Bitigen
Samsunspor-Rizespor: Murat Erdoğan
Kayserispor-Ankaragücü: Turgut Doman
Gaziantep FK-Başakşehir: Ali Şansalan
Konyaspor-Hatayspor: Zorbay Küçük
Sivasspor-Pendikspor: Burak Pakkan
Karagümrük-Alanyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu