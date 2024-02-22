https://sputniknews.com.tr/20240222/ozgur-ozel-lutfu-savas-chpnin-gosterebilecegi-en-iyi-aday-1080996140.html

Özgür Özel: Lütfü Savaş CHP'nin gösterebileceği en iyi aday

Özgür Özel: Lütfü Savaş CHP'nin gösterebileceği en iyi aday

Sputnik Türkiye

Özgür Özel, yerel seçime ilişkin, Hatay'da kararsız ve muhalif bir grup bulunduğunu belirterek, "O grup eğer AK Parti'ye Hatay'ı vermek istemezse Hatay bizde... 22.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-22T15:32+0300

2024-02-22T15:32+0300

2024-02-22T15:32+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

hatay

chp

özgür özel

lütfü savaş

belediye

türkiye işçi partisi (tip)

gebze

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Özel, Halk TV'de "İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah" programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.Hatay'da aday belirleme süreci yönetimi konusunda öz eleştirisi olup olmadığı sorulan Özel, Hatay'da süreci kötü yönettiklerini düşünmediğini söyledi.Özel, 5 anket yaptıkları Hatay'a 3 farklı heyet yolladıklarını belirterek, "Bir gerçek var. Hatay'da biz yüzde 20-30 arası oy alabiliyorken, iki dönemdir Hatay'ı kazanan, Hatay'da önemli bir mücadele veren bir belediye başkanı var. Bizim yaptırdığımız bütün anketlerde Lütfü Savaş CHP'nin gösterebileceği en iyi aday." diye konuştu.Bir yandan da belediye başkan adayının değişmesi yönünde hem Türkiye'de hem sosyal medyada hem de 6 Şubat'ta gittikleri şehirde birtakım taleplerin, tepkilerin olduğunu aktaran Özel, "İki karardan birini vereceksiniz. Bir yanda Suzan Şahin, enkazın başında günlerce uykusuz, ağlaya ağlaya bütün komşularını, hemşehrilerini kurtarmaya çalıştığını görmüşüm. Anket yapıyorsunuz, Lütfü Savaş her partiden oy alıyor. Lütfü Savaş doğru aday gözüküyor ama başka bir tartışma var. Biz en nihayetinde 10 Ocak günü Lütfü Savaş'ı adaylaştırdık." ifadelerini kullandı.Son gün bir anket daha yaptıklarını, Lütfü Savaş'ı da davet ederek onun elindeki anketleri de aldıklarını belirten Özel, fikrini aldıkları bütün ilçe belediye başkan adaylarının, ilçe başkanlarının, il başkanının, eski ve mevcut milletvekillerinin hepsinin "Bu seçimi Lütfü Bey'le alırız" dediklerini dile getirdi.'Pek çok veri, pek çok bilgi Lütfü Bey'in bu işi başaracağını gösteriyor'Özel, bu kararı ince eleyip sık dokuyarak almalarını kötü süreç yönetimi olarak düşünmediğini vurgulayarak, "Pek çok veri, pek çok bilgi Lütfü Bey'in bu işi başaracağını gösteriyor." dedi.Hatay'daki oy oranlarına ilişkin Özel, şu değerlendirmeleri yaptı:'Benim tanıdığım Meral Hanım 'Balıkesir'e borcum vardı. Gereğini yapıyorum' der'Seçim hedeflerine dair değerlendirmesi sorulan Özel, ellerindeki 11 belediyenin tamamını korumak, üzerine de Bursa ve Balıkesir gibi yeni belediyeler eklemek istediklerini ifade etti.Özel, "Aslında Balıkesir çoktan hak ettiğimiz bir yer. Geçen seçim Ahmet Akın adaydı ve kazanmaya gidiyordu. İYİ Parti Balıkesir'i istedi. Ağlaya ağlaya Ahmet Akın'ı çektik. Bir başkası istedi oraya koyduk. O kişi hem seçimi kaybetti hem sonra AK Parti'ye geçti." dedi.İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in o dönem Ahmet Akın'a "Bunların hiçbirine borcum yok ama sana bir borcum var Ahmet. Ben o borcu bir gün öderim" dediğini aktaran Özel, "Ben şimdi şunu bekliyorum Meral Hanım'dan; 'Benim geçmişten bu genç arkadaşıma ve Balıkesir'e bir borcum vardı. Ben gereğini yapıyorum' der mi? Benim tanıdığım Meral Hanım der." diye konuştu.CHP Gebze'de TİP Genel Başkanı Baş'ı destekleyecekÖzel, CHP'nin Gebze'de adaylığını açıklayan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş'a destek verip vermeyeceğine ilişkin, şunları kaydetti:İstanbul ile ilgili değerlendirmesi sorulan Özel, burada çok önemli bir rekabet olduğunu söyledi. İstanbul'da çok önemli bir başarı elde edeceklerini savunan Özel, "Karşımızdaki rakipleri görüyorsunuz. İktidarın buraya nasıl yüklendiğini görüyorsunuz. İktidar medyasını, iktidarın tüm olanaklarını buraya seferber ettiği bir süreçteyiz ama bir gücümüz var. O da şu; son 5 yılda Ekrem İmamoğlu ve ekibinin İstanbul'da yaptıkları." dedi.Özel, İmamoğlu'nun seçimi kazanıp kazanamayacağına ilişkin soruya ise "Kazanacak, hem de çok rahat bir şekilde kazanacak. İstanbul'a da rahat bir nefes aldıracak." yanıtını verdi.İzmir'de büyükşehir belediyesini kaybetme riskleri olmadığını ifade eden Özel, seçimde Ankara ve İzmir'de rekor, İstanbul'da ise seçimi rahat kazanmayı beklediklerini dile getirdi.'Belediye başkanlarımız 1 Nisan sabahı belediyelerinin girişine mal varlıklarını asacaklar'Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın eşiyle birlikte mal varlığını açıkladığının hatırlatılması üzerine Özel, belediye başkanlarının, milletvekillerinin mal varlığını açıklamalarını doğru bulduğunu söyledi.Özel, "Seçilen bütün belediye başkanlarımız 1 Nisan sabahı belediyelerinin girişine mal varlıklarını asacaklar." ifadesini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20240220/lutfu-savas-ben-aday-olmasaydim-iktidar-yuzde-60larla-65lerle-secimi-kazaniyordu-1080935231.html

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hatay, chp, özgür özel, lütfü savaş, belediye, türkiye işçi partisi (tip), gebze