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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
https://sputniknews.com.tr/20240222/ozgur-ozel-lutfu-savas-chpnin-gosterebilecegi-en-iyi-aday-1080996140.html
Özgür Özel: Lütfü Savaş CHP'nin gösterebileceği en iyi aday
Özgür Özel: Lütfü Savaş CHP'nin gösterebileceği en iyi aday
Sputnik Türkiye
Özgür Özel, yerel seçime ilişkin, Hatay'da kararsız ve muhalif bir grup bulunduğunu belirterek, "O grup eğer AK Parti'ye Hatay'ı vermek istemezse Hatay bizde... 22.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-22T15:32+0300
2024-02-22T15:32+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
hatay
chp
özgür özel
lütfü savaş
belediye
türkiye işçi partisi (tip)
gebze
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/0f/1080779394_0:589:1200:1264_1920x0_80_0_0_39a38ea3f4954b3ce46d0c411144bbd2.jpg
Özel, Halk TV'de "İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah" programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.Hatay'da aday belirleme süreci yönetimi konusunda öz eleştirisi olup olmadığı sorulan Özel, Hatay'da süreci kötü yönettiklerini düşünmediğini söyledi.Özel, 5 anket yaptıkları Hatay'a 3 farklı heyet yolladıklarını belirterek, "Bir gerçek var. Hatay'da biz yüzde 20-30 arası oy alabiliyorken, iki dönemdir Hatay'ı kazanan, Hatay'da önemli bir mücadele veren bir belediye başkanı var. Bizim yaptırdığımız bütün anketlerde Lütfü Savaş CHP'nin gösterebileceği en iyi aday." diye konuştu.Bir yandan da belediye başkan adayının değişmesi yönünde hem Türkiye'de hem sosyal medyada hem de 6 Şubat'ta gittikleri şehirde birtakım taleplerin, tepkilerin olduğunu aktaran Özel, "İki karardan birini vereceksiniz. Bir yanda Suzan Şahin, enkazın başında günlerce uykusuz, ağlaya ağlaya bütün komşularını, hemşehrilerini kurtarmaya çalıştığını görmüşüm. Anket yapıyorsunuz, Lütfü Savaş her partiden oy alıyor. Lütfü Savaş doğru aday gözüküyor ama başka bir tartışma var. Biz en nihayetinde 10 Ocak günü Lütfü Savaş'ı adaylaştırdık." ifadelerini kullandı.Son gün bir anket daha yaptıklarını, Lütfü Savaş'ı da davet ederek onun elindeki anketleri de aldıklarını belirten Özel, fikrini aldıkları bütün ilçe belediye başkan adaylarının, ilçe başkanlarının, il başkanının, eski ve mevcut milletvekillerinin hepsinin "Bu seçimi Lütfü Bey'le alırız" dediklerini dile getirdi.'Pek çok veri, pek çok bilgi Lütfü Bey'in bu işi başaracağını gösteriyor'Özel, bu kararı ince eleyip sık dokuyarak almalarını kötü süreç yönetimi olarak düşünmediğini vurgulayarak, "Pek çok veri, pek çok bilgi Lütfü Bey'in bu işi başaracağını gösteriyor." dedi.Hatay'daki oy oranlarına ilişkin Özel, şu değerlendirmeleri yaptı:'Benim tanıdığım Meral Hanım 'Balıkesir'e borcum vardı. Gereğini yapıyorum' der'Seçim hedeflerine dair değerlendirmesi sorulan Özel, ellerindeki 11 belediyenin tamamını korumak, üzerine de Bursa ve Balıkesir gibi yeni belediyeler eklemek istediklerini ifade etti.Özel, "Aslında Balıkesir çoktan hak ettiğimiz bir yer. Geçen seçim Ahmet Akın adaydı ve kazanmaya gidiyordu. İYİ Parti Balıkesir'i istedi. Ağlaya ağlaya Ahmet Akın'ı çektik. Bir başkası istedi oraya koyduk. O kişi hem seçimi kaybetti hem sonra AK Parti'ye geçti." dedi.İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in o dönem Ahmet Akın'a "Bunların hiçbirine borcum yok ama sana bir borcum var Ahmet. Ben o borcu bir gün öderim" dediğini aktaran Özel, "Ben şimdi şunu bekliyorum Meral Hanım'dan; 'Benim geçmişten bu genç arkadaşıma ve Balıkesir'e bir borcum vardı. Ben gereğini yapıyorum' der mi? Benim tanıdığım Meral Hanım der." diye konuştu.CHP Gebze'de TİP Genel Başkanı Baş'ı destekleyecekÖzel, CHP'nin Gebze'de adaylığını açıklayan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş'a destek verip vermeyeceğine ilişkin, şunları kaydetti:İstanbul ile ilgili değerlendirmesi sorulan Özel, burada çok önemli bir rekabet olduğunu söyledi. İstanbul'da çok önemli bir başarı elde edeceklerini savunan Özel, "Karşımızdaki rakipleri görüyorsunuz. İktidarın buraya nasıl yüklendiğini görüyorsunuz. İktidar medyasını, iktidarın tüm olanaklarını buraya seferber ettiği bir süreçteyiz ama bir gücümüz var. O da şu; son 5 yılda Ekrem İmamoğlu ve ekibinin İstanbul'da yaptıkları." dedi.Özel, İmamoğlu'nun seçimi kazanıp kazanamayacağına ilişkin soruya ise "Kazanacak, hem de çok rahat bir şekilde kazanacak. İstanbul'a da rahat bir nefes aldıracak." yanıtını verdi.İzmir'de büyükşehir belediyesini kaybetme riskleri olmadığını ifade eden Özel, seçimde Ankara ve İzmir'de rekor, İstanbul'da ise seçimi rahat kazanmayı beklediklerini dile getirdi.'Belediye başkanlarımız 1 Nisan sabahı belediyelerinin girişine mal varlıklarını asacaklar'Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın eşiyle birlikte mal varlığını açıkladığının hatırlatılması üzerine Özel, belediye başkanlarının, milletvekillerinin mal varlığını açıklamalarını doğru bulduğunu söyledi.Özel, "Seçilen bütün belediye başkanlarımız 1 Nisan sabahı belediyelerinin girişine mal varlıklarını asacaklar." ifadesini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20240220/lutfu-savas-ben-aday-olmasaydim-iktidar-yuzde-60larla-65lerle-secimi-kazaniyordu-1080935231.html
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hatay, chp, özgür özel, lütfü savaş, belediye, türkiye işçi partisi (tip), gebze
hatay, chp, özgür özel, lütfü savaş, belediye, türkiye işçi partisi (tip), gebze

Özgür Özel: Lütfü Savaş CHP'nin gösterebileceği en iyi aday

15:32 22.02.2024
© İHA / MEHMET PAMUK - SİNAN YENİÇERİ-AW142783 Özgür Özel,
 Özgür Özel, - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2024
© İHA / MEHMET PAMUK - SİNAN YENİÇERİ-AW142783
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Özgür Özel, yerel seçime ilişkin, Hatay'da kararsız ve muhalif bir grup bulunduğunu belirterek, "O grup eğer AK Parti'ye Hatay'ı vermek istemezse Hatay bizde zaten" dedi ve "Lütfü Savaş CHP'nin gösterebileceği en iyi aday" diye ekledi.
Özel, Halk TV'de "İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah" programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
Hatay'da aday belirleme süreci yönetimi konusunda öz eleştirisi olup olmadığı sorulan Özel, Hatay'da süreci kötü yönettiklerini düşünmediğini söyledi.
Özel, 5 anket yaptıkları Hatay'a 3 farklı heyet yolladıklarını belirterek, "Bir gerçek var. Hatay'da biz yüzde 20-30 arası oy alabiliyorken, iki dönemdir Hatay'ı kazanan, Hatay'da önemli bir mücadele veren bir belediye başkanı var. Bizim yaptırdığımız bütün anketlerde Lütfü Savaş CHP'nin gösterebileceği en iyi aday." diye konuştu.
Bir yandan da belediye başkan adayının değişmesi yönünde hem Türkiye'de hem sosyal medyada hem de 6 Şubat'ta gittikleri şehirde birtakım taleplerin, tepkilerin olduğunu aktaran Özel, "İki karardan birini vereceksiniz. Bir yanda Suzan Şahin, enkazın başında günlerce uykusuz, ağlaya ağlaya bütün komşularını, hemşehrilerini kurtarmaya çalıştığını görmüşüm. Anket yapıyorsunuz, Lütfü Savaş her partiden oy alıyor. Lütfü Savaş doğru aday gözüküyor ama başka bir tartışma var. Biz en nihayetinde 10 Ocak günü Lütfü Savaş'ı adaylaştırdık." ifadelerini kullandı.
Son gün bir anket daha yaptıklarını, Lütfü Savaş'ı da davet ederek onun elindeki anketleri de aldıklarını belirten Özel, fikrini aldıkları bütün ilçe belediye başkan adaylarının, ilçe başkanlarının, il başkanının, eski ve mevcut milletvekillerinin hepsinin "Bu seçimi Lütfü Bey'le alırız" dediklerini dile getirdi.

'Pek çok veri, pek çok bilgi Lütfü Bey'in bu işi başaracağını gösteriyor'

Özel, bu kararı ince eleyip sık dokuyarak almalarını kötü süreç yönetimi olarak düşünmediğini vurgulayarak, "Pek çok veri, pek çok bilgi Lütfü Bey'in bu işi başaracağını gösteriyor." dedi.
Hatay'daki oy oranlarına ilişkin Özel, şu değerlendirmeleri yaptı:
"Bir AK Parti oyu var, bir CHP oyu var. Bir ölçtürüyoruz 3 puan geride çıkıyoruz, bir ölçtürüyoruz 4 puan önde çıkıyoruz. Diyorum ki 'Bu nasıl bir şey?' Diyorlar ki, 'Normal şartlarda ölçüm yapılamaz durumda Hatay.' Hatay'da duygular hala travmatik. Bir haberle olumsuz etkilenip bir başka tercihte bulunabiliyor insanlar. Bir başka şeyde başka bir tercihte bulunuyor. Ama bir gerçek var, kararsız ve muhalif bir grup var. O grup eğer AK Parti'ye Hatay'ı vermek istemezse Hatay bizde zaten. Ama o grup Hatay'da 'AK Parti'yi de beğenmiyorum, Lütfü Savaş'ı da beğenmiyorum, bu yüzden oy vermiyorum' ya da 'Başka bir partiye veriyorum' dediğinde başa başız, AK Parti'nin alma ihtimali var. O yüzden Hatay'ın kaderi Hatay'ın muhalif seçmenlerinin elinde."

'Benim tanıdığım Meral Hanım 'Balıkesir'e borcum vardı. Gereğini yapıyorum' der'

Seçim hedeflerine dair değerlendirmesi sorulan Özel, ellerindeki 11 belediyenin tamamını korumak, üzerine de Bursa ve Balıkesir gibi yeni belediyeler eklemek istediklerini ifade etti.
Özel, "Aslında Balıkesir çoktan hak ettiğimiz bir yer. Geçen seçim Ahmet Akın adaydı ve kazanmaya gidiyordu. İYİ Parti Balıkesir'i istedi. Ağlaya ağlaya Ahmet Akın'ı çektik. Bir başkası istedi oraya koyduk. O kişi hem seçimi kaybetti hem sonra AK Parti'ye geçti." dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in o dönem Ahmet Akın'a "Bunların hiçbirine borcum yok ama sana bir borcum var Ahmet. Ben o borcu bir gün öderim" dediğini aktaran Özel, "Ben şimdi şunu bekliyorum Meral Hanım'dan; 'Benim geçmişten bu genç arkadaşıma ve Balıkesir'e bir borcum vardı. Ben gereğini yapıyorum' der mi? Benim tanıdığım Meral Hanım der." diye konuştu.

CHP Gebze'de TİP Genel Başkanı Baş'ı destekleyecek

Özel, CHP'nin Gebze'de adaylığını açıklayan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş'a destek verip vermeyeceğine ilişkin, şunları kaydetti:
"TİP'le şöyle bir çalışma yaptık. Onlar bizi kaybettirme riski olan yerlerde aday göstermediler. Biz de bir işçi kenti olan Gebze'de, ilçe belediyesinde Erkan Baş genel başkan olarak oraya bir iddia koydu. Orada biz aday göstermedik, kendisini destekliyoruz. Ama Kocaeli Büyükşehir'de, bütün ilçelerde ve TİP'in aday göstermediği bizim açımızdan yarışmalı yerlerde de TİP seçmeni bu Gebze jestine karşılık CHP'ye destek verecek."
İstanbul ile ilgili değerlendirmesi sorulan Özel, burada çok önemli bir rekabet olduğunu söyledi. İstanbul'da çok önemli bir başarı elde edeceklerini savunan Özel, "Karşımızdaki rakipleri görüyorsunuz. İktidarın buraya nasıl yüklendiğini görüyorsunuz. İktidar medyasını, iktidarın tüm olanaklarını buraya seferber ettiği bir süreçteyiz ama bir gücümüz var. O da şu; son 5 yılda Ekrem İmamoğlu ve ekibinin İstanbul'da yaptıkları." dedi.
Özel, İmamoğlu'nun seçimi kazanıp kazanamayacağına ilişkin soruya ise "Kazanacak, hem de çok rahat bir şekilde kazanacak. İstanbul'a da rahat bir nefes aldıracak." yanıtını verdi.
İzmir'de büyükşehir belediyesini kaybetme riskleri olmadığını ifade eden Özel, seçimde Ankara ve İzmir'de rekor, İstanbul'da ise seçimi rahat kazanmayı beklediklerini dile getirdi.

'Belediye başkanlarımız 1 Nisan sabahı belediyelerinin girişine mal varlıklarını asacaklar'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın eşiyle birlikte mal varlığını açıkladığının hatırlatılması üzerine Özel, belediye başkanlarının, milletvekillerinin mal varlığını açıklamalarını doğru bulduğunu söyledi.
Özel, "Seçilen bütün belediye başkanlarımız 1 Nisan sabahı belediyelerinin girişine mal varlıklarını asacaklar." ifadesini kullandı.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2024
2024 Türkiye yerel seçimleri
Lütfü Savaş: Ben aday olmasaydım iktidar yüzde 60'larla, 65'lerle seçimi kazanıyordu
20 Şubat, 20:28
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