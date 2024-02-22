Marmaris'te yangında zarar gören 900 hektar alanda ağaçlandırma çalışması yapıldı

© AA / Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Yanan alanların yeniden yeşillendirilmesi için çalışma yapan Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince, rehabilitesi mümkün olmayan 900 hektar alanda da yapay gençleştirme olarak bilinen suni tensil çalışması gerçekleştirildi.