Marmaris'te yangında zarar gören 900 hektar alanda ağaçlandırma çalışması yapıldı

© AA / Muğla Orman Bölge MüdürlüğüHisarönü Mahallesi Bördübet mevkisi Yedi Adalar bölgesinde, 21 Haziran'da saat 20.02'de başladığı bildirilen orman yangını 24 Haziran'da kontrol altına alınmış, yangında 4 bin 392 hektarlık ormanlık alan zarar görmüştü.
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© AA / Muğla Orman Bölge Müdürlüğü
Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisi Yedi Adalar bölgesinde, 21 Haziran'da saat 20.02'de başladığı bildirilen orman yangını 24 Haziran'da kontrol altına alınmış, yangında 4 bin 392 hektarlık ormanlık alan zarar görmüştü.
© AA / Muğla Orman Bölge MüdürlüğüBölgede binlerce fidan toprakla buluşturularak 2023 yılı sonu itibarıyla saha ağaçlandırıldı.
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© AA / Muğla Orman Bölge Müdürlüğü
Bölgede binlerce fidan toprakla buluşturularak 2023 yılı sonu itibarıyla saha ağaçlandırıldı.
© AA / Muğla Orman Bölge MüdürlüğüYanan alanların yeniden yeşillendirilmesi için çalışma yapan Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince, rehabilitesi mümkün olmayan 900 hektar alanda da yapay gençleştirme olarak bilinen suni tensil çalışması gerçekleştirildi.
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© AA / Muğla Orman Bölge Müdürlüğü
Yanan alanların yeniden yeşillendirilmesi için çalışma yapan Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince, rehabilitesi mümkün olmayan 900 hektar alanda da yapay gençleştirme olarak bilinen suni tensil çalışması gerçekleştirildi.
© AA / Muğla Orman Bölge MüdürlüğüMuğla'nın Marmaris ilçesinde, iki yıl önce çıkan orman yangınında zarar gören 900 hektar alanın yeşillendirilmesi için çalışma gerçekleştirildi.
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© AA / Muğla Orman Bölge Müdürlüğü
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, iki yıl önce çıkan orman yangınında zarar gören 900 hektar alanın yeşillendirilmesi için çalışma gerçekleştirildi.
© AA / Muğla Orman Bölge MüdürlüğüMarmaris'te 21 Haziran 2022'de başlayan ve ekiplerin yoğun müdahaleleriyle söndürülen orman yangınında zarar gören Bördübet'teki 452 bin metre alanlarda teraslama yapıldı.
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© AA / Muğla Orman Bölge Müdürlüğü
Marmaris'te 21 Haziran 2022'de başlayan ve ekiplerin yoğun müdahaleleriyle söndürülen orman yangınında zarar gören Bördübet'teki 452 bin metre alanlarda teraslama yapıldı.