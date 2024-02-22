https://sputniknews.com.tr/20240222/kaan-aselsan-ile-bilge-kaan-olacak-1081017652.html
'KAAN, ASELSAN ile Bilge KAAN olacak'
'KAAN, ASELSAN ile Bilge KAAN olacak'
Sputnik Türkiye
ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, geliştirdikleri teknolojilerle milli muharip uçak KAAN'ı 'BİLGE KAAN' yapacaklarını belirtti. 22.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-22T23:37+0300
2024-02-22T23:37+0300
2024-02-22T23:37+0300
türkiye
kaan
kaan
aselsan
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ASELSAN Genel Müdürü Akyol, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin lider savunma ve teknoloji şirketi ASELSAN'ın KAAN projesine sağladığı katkıya ilişkin değerlendirmede bulundu.ASELSAN'ın misyonunun KAAN'ı "BİLGE KAAN" yapmak" olduğunu vurgulayan Akyol, "Çelik kanatlar, Türk mühendisliğinin rüzgarı ve oyun değiştiren teknolojilerle en yükseklere ulaşacak. Arkasında nasıl bir gayret ve fedakarlık olduğuna bizzat şahidiz. Gece gündüz çalışan, KAAN'ı çok daha ileri teknolojik seviyelere taşıyacak olan başta Türk Havacılık Uzay Sanayii'ndeki çalışma arkadaşlarımızı, ASELSAN mühendislerimizi ve teknik ekiplerimizi, emeği geçen bütün paydaşları tebrik ederim. İstiklal ve istikbalimiz için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20240222/selcuk-bayraktardan-milli-muharip-ucak-kaan-icin-tebrik-mesaji-1080977542.html
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kaan, kaan, aselsan
'KAAN, ASELSAN ile Bilge KAAN olacak'
ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, geliştirdikleri teknolojilerle milli muharip uçak KAAN'ı 'BİLGE KAAN' yapacaklarını belirtti.
ASELSAN Genel Müdürü Akyol, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin lider savunma ve teknoloji şirketi ASELSAN'ın KAAN projesine sağladığı katkıya ilişkin değerlendirmede bulundu.
ASELSAN'ın misyonunun KAAN'ı "BİLGE KAAN" yapmak" olduğunu vurgulayan Akyol, "Çelik kanatlar, Türk mühendisliğinin rüzgarı ve oyun değiştiren teknolojilerle en yükseklere ulaşacak. Arkasında nasıl bir gayret ve fedakarlık olduğuna bizzat şahidiz. Gece gündüz çalışan, KAAN'ı çok daha ileri teknolojik seviyelere taşıyacak olan başta Türk Havacılık Uzay Sanayii'ndeki çalışma arkadaşlarımızı, ASELSAN mühendislerimizi ve teknik ekiplerimizi, emeği geçen bütün paydaşları tebrik ederim. İstiklal ve istikbalimiz için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.