https://sputniknews.com.tr/20240222/gozler-faiz-kararinda-uzmanlar-ne-bekliyor-1080981294.html

Gözler faiz kararında: Uzmanlar ne bekliyor?

Gözler faiz kararında: Uzmanlar ne bekliyor?

Sputnik Türkiye

Piyasalarda gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'na çevrilmiş durumda. Yapılan anketler sonucunda politika faizinin yüzde 45... 22.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-22T09:42+0300

2024-02-22T09:42+0300

2024-02-22T09:42+0300

ekonomi

merkez bankası

dolar

euro

faiz

para politikası kurulu

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/06/1069261475_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7240a7659e0ce7a20f9b8d54c6c6ad9c.jpg

Merkez Bankası, yılın ikinci faiz kararını açıklayacak. Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında ilk faiz toplantısını gerçekleştirecek. Faiz kararı bugün saat 14.00'te belli olacak. TCMB'nin politika faizini yüzde 45'te sabit tutmasını bekleniyor.Bu arada yabancı uzmanlar da TCMB'nin faiz kararı ile ilgili beklentilerini açıkladı.Yabancı uzmanlar ne bekliyor?Yabancı uzmanlar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bu yıl faiz indirimlerinden kaçınabileceğini, yatırımcıların da sıkı para politikasını sürdüreceğine dair güvence arayabileceğini belirtti.Societe Generale Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu, Afrika Stratejisti Marek Drimal, TCMB'nin Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini yüzde 45'te sabit bırakabileceği öngörüsünde bulundu.TCMB'nin politika faizini yüzde 45 seviyesinde "gerekli olduğu sürece" tutma amacının sözlü ve yazılı olarak teyidini beklediklerini belirten Drimal, bunun 2024'ün geri kalanında faiz indirimlerinden kaçınılması anlamına gelebileceğini ifade etti.'İkinci çeyrekte yabancı akışı olabilir'Drimal, dolar/TL'de yükselişler olabileceğini aktardı. Ancak doların küresel piyasalarda zayıflayabileceğini ve Türkiye'nin cari dengesinin mevsimsellik nedeniyle iyileşebileceğini söyleyen Drimal, 31 Mart'taki yerel seçimlerden sonra 2'nci çeyrekte TL'nin şansının dönmesinin muhtemel olduğunu aktardı.Drimal, "Sonuç olarak, Türk piyasaları 2024'ün ikinci çeyreğinden itibaren yeni bir yabancı para akışı çekebilir. Bu da büyük olasılıkla yaz aylarında TL'nin toparlanmasını ve önemli getiri kazanımları elde edebilmesini sağlayabilir." ifadelerini kullandı.'Güvence aranacak'In Touch Capital Markets Kıdemli FX Analisti Piotr Matys de TCMB'nin politika faizini yüzde 45'te sabit bırakacağı öngörüsünde bulundu.TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı'ndaki "Politika faizinin mevcut seviyesinin gerektiği müddetçe sürdürülecek. Enflasyon beklentileri, fiyat belirme davranışları, kamu harcama ve vergi politikası, ücretler, özel tüketim, gibi unsurların enflasyon görünümünde tahminimizden belirgin bir sapmaya yol açacağının anlaşılması durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacak" ifadelerini anımsatan Matys, yatırımcıların enflasyonun hedefle uyumlu hale gelene kadar TCMB'nin sıkı para politikasını sürdüreceğine dair güvence arayabileceklerini kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20240125/merkez-bankasi-faiz-kararini-acikladi-1080025387.html

https://sputniknews.com.tr/20240222/dolar-gune-kritik-seviyenin-uzerinde-basladi-1080980662.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

merkez bankası faiz kararı,faiz kararı,merkez bankası son dakika