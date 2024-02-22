https://sputniknews.com.tr/20240222/disisleri-bakani-fidan-rus-mevkidasi-lavrov-ile-gorustu-1081005454.html

Dışişleri Bakanı Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanı Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile bir araya... 22.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-22T17:55+0300

2024-02-22T17:55+0300

2024-02-22T17:55+0300

dünya

türkiye dışişleri bakanlığı

hakan fidan

rusya dışişleri bakanlığı

sergey lavrov

brezilya

g20

rio de janeiro

mariya zaharova

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Brezilya'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü.Dışişleri Bakanı Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere geldiği Brezilya’da temaslarını sürdürdü.Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı resmi X hesabından Fidan ve Lavrov'un bir arada olduğu bir fotoğraf paylaşıldı.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da resmi Telegram hesabında, "Rio'da Rus-Türk görüşmeleri" notuyla bir fotoğraf paylaştı.

https://sputniknews.com.tr/20240221/disisleri-bakani-fidan-rio-de-janeiroda-misirli-mevkidasi-sukri-ile-gorustu-1080975649.html

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türkiye dışişleri bakanlığı, hakan fidan, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, brezilya, g20, rio de janeiro, mariya zaharova