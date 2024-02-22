https://sputniknews.com.tr/20240222/disisleri-bakani-fidan-rus-mevkidasi-lavrov-ile-gorustu-1081005454.html
Dışişleri Bakanı Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile bir araya... 22.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-22T17:55+0300
2024-02-22T17:55+0300
2024-02-22T17:55+0300
dünya
türkiye dışişleri bakanlığı
hakan fidan
rusya dışişleri bakanlığı
sergey lavrov
brezilya
g20
rio de janeiro
mariya zaharova
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/16/1081005098_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_beed509434ca5db4d7a1f5b13698579b.jpg
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Brezilya'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü.Dışişleri Bakanı Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere geldiği Brezilya’da temaslarını sürdürdü.Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı resmi X hesabından Fidan ve Lavrov'un bir arada olduğu bir fotoğraf paylaşıldı.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da resmi Telegram hesabında, "Rio'da Rus-Türk görüşmeleri" notuyla bir fotoğraf paylaştı.
https://sputniknews.com.tr/20240221/disisleri-bakani-fidan-rio-de-janeiroda-misirli-mevkidasi-sukri-ile-gorustu-1080975649.html
brezilya
rio de janeiro
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/16/1081005098_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_68768cb133d3a29d064a4dea54eabeb8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye dışişleri bakanlığı, hakan fidan, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, brezilya, g20, rio de janeiro, mariya zaharova
türkiye dışişleri bakanlığı, hakan fidan, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, brezilya, g20, rio de janeiro, mariya zaharova
Dışişleri Bakanı Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Brezilya'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere geldiği Brezilya’da temaslarını sürdürdü.
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı resmi X hesabından Fidan ve Lavrov'un bir arada olduğu bir fotoğraf paylaşıldı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da resmi Telegram hesabında, "Rio'da Rus-Türk görüşmeleri" notuyla bir fotoğraf paylaştı.