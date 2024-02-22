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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizli'de keman çalan öğrenci ile sohbet etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizli'de keman çalan öğrenci ile sohbet etti
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli programlara katılmak üzere gittiği Denizli'de seçim otobüsünde keman çalan genci dinledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan... 22.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-22T23:22+0300
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keman
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Denizli'de, keman çalan öğrenciyle sohbet etti, Çanakkale türküsünü söyledi.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Denizli'de keman çalan bir öğrenciyle sohbet ettiği anın görüntülerini paylaştı.Erdoğan, Denizli programı esnasında, Cumhurbaşkanlığı otobüsünde, keman çalan konservatuar öğrencisiyle sohbet etti, öğrenciden eğitim ve aile durumuna ilişkin bilgi aldı.Öğrencinin kemanı ile seslendirdiği Çanakkale türküsünü söyleyen Erdoğan, öğrenciye kemanın yanında ut çalmayı öğrenmesi tavsiyesinde bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan ile genç müzisyen arasında şu diyalog geçti:Daha sonra sohbete dahil olan müzisyen genç müzisyenin annesi kızının konservatuvar öğrencisi olduğunu ve çocuk korosunda yer aldığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, keman çalan kızla sohbetini "Kemanın yanında bir de udu yaparsan, o zaman çok iyi olur. Ud kolay zaten. Keman zaten bu iş için önemli" sözleriyle tamamladı.
https://sputniknews.com.tr/20240222/erdogan-horoz-dovusunun-bile-bir-adabi-var-ama-muhalefetin-kavgasinda-o-bile-yok-1080996345.html
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recep tayyip erdoğan, keman, kız, çocuk
recep tayyip erdoğan, keman, kız, çocuk

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizli'de keman çalan öğrenci ile sohbet etti

23:22 22.02.2024 (güncellendi: 23:26 22.02.2024)
© AA / Mustafa KamacıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Denizli'de seçim otobüsünde keman çalan genci dinledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Denizli'de seçim otobüsünde keman çalan genci dinledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2024
© AA / Mustafa Kamacı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli programlara katılmak üzere gittiği Denizli'de seçim otobüsünde keman çalan genci dinledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan keman çalan öğrenciyle sohbet etti, Çanakkale türküsünü söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Denizli'de, keman çalan öğrenciyle sohbet etti, Çanakkale türküsünü söyledi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Denizli'de keman çalan bir öğrenciyle sohbet ettiği anın görüntülerini paylaştı.
Erdoğan, Denizli programı esnasında, Cumhurbaşkanlığı otobüsünde, keman çalan konservatuar öğrencisiyle sohbet etti, öğrenciden eğitim ve aile durumuna ilişkin bilgi aldı.
Öğrencinin kemanı ile seslendirdiği Çanakkale türküsünü söyleyen Erdoğan, öğrenciye kemanın yanında ut çalmayı öğrenmesi tavsiyesinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile genç müzisyen arasında şu diyalog geçti:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kaça gidiyorsun?
Müzisyen kız: 6. sınıfa gidiyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ne kadar zamanda başladın?
Müzisyen kız: 4 senedir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Maşallah! Kaç kardeşsiniz?
Müzisyen kız: 2 ağabeyim var.
Daha sonra sohbete dahil olan müzisyen genç müzisyenin annesi kızının konservatuvar öğrencisi olduğunu ve çocuk korosunda yer aldığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, keman çalan kızla sohbetini "Kemanın yanında bir de udu yaparsan, o zaman çok iyi olur. Ud kolay zaten. Keman zaten bu iş için önemli" sözleriyle tamamladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2024
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