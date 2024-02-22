https://sputniknews.com.tr/20240222/cumhurbaskani-erdogan-denizlide-keman-calan-ogrenci-ile-sohbet-etti-1081017435.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizli'de keman çalan öğrenci ile sohbet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizli'de keman çalan öğrenci ile sohbet etti

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli programlara katılmak üzere gittiği Denizli'de seçim otobüsünde keman çalan genci dinledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan... 22.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-22T23:22+0300

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türkiye

recep tayyip erdoğan

keman

kız

çocuk

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Denizli'de, keman çalan öğrenciyle sohbet etti, Çanakkale türküsünü söyledi.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Denizli'de keman çalan bir öğrenciyle sohbet ettiği anın görüntülerini paylaştı.Erdoğan, Denizli programı esnasında, Cumhurbaşkanlığı otobüsünde, keman çalan konservatuar öğrencisiyle sohbet etti, öğrenciden eğitim ve aile durumuna ilişkin bilgi aldı.Öğrencinin kemanı ile seslendirdiği Çanakkale türküsünü söyleyen Erdoğan, öğrenciye kemanın yanında ut çalmayı öğrenmesi tavsiyesinde bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan ile genç müzisyen arasında şu diyalog geçti:Daha sonra sohbete dahil olan müzisyen genç müzisyenin annesi kızının konservatuvar öğrencisi olduğunu ve çocuk korosunda yer aldığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, keman çalan kızla sohbetini "Kemanın yanında bir de udu yaparsan, o zaman çok iyi olur. Ud kolay zaten. Keman zaten bu iş için önemli" sözleriyle tamamladı.

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recep tayyip erdoğan, keman, kız, çocuk