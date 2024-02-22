https://sputniknews.com.tr/20240222/bakan-ozhasekiye-ilicteki-maden-fay-hatti-uzerinde-mi-diye-soruldu-ilk-defa-duyuyorum-1080982030.html
Bakan Özhaseki'ye 'İliç'teki maden fay hattı üzerinde mi?' diye soruldu: 'İlk defa duyuyorum'
Bakan Özhaseki'ye 'İliç'teki maden fay hattı üzerinde mi?' diye soruldu: 'İlk defa duyuyorum'
Sputnik Türkiye
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "İliç'teki madenin Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın direkt üzerinde olduğu doğru mu?" diye soruldu... 22.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-22T10:06+0300
2024-02-22T10:06+0300
2024-02-22T10:06+0300
türkiye
iliç
maden
fay hattı
mehmet özhaseki
facia
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Az Önce Konuştum programında Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtladı.Candaş Tolga Işık Bakan Özhaseki'ye "İliç'teki madenin Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın direkt üzerinde olduğu doğru mu?" diye sordu. Bakan Mehmet Özhaseki ise soruyu, "İlk defa duyuyorum bunu ama ihbar kabul edip araştıracağım" diye yanıtladı.
https://sputniknews.com.tr/20240221/bakan-ozhasekiden-maden-ocagi-bolgesine-gitmemesiyle-ilgili-elestirilere-yanit--1080965053.html
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iliç, maden, fay hattı, mehmet özhaseki, facia
iliç, maden, fay hattı, mehmet özhaseki, facia
Bakan Özhaseki'ye 'İliç'teki maden fay hattı üzerinde mi?' diye soruldu: 'İlk defa duyuyorum'
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "İliç'teki madenin Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın direkt üzerinde olduğu doğru mu?" diye soruldu. Bakan Özhaseki, "İlk defa duyuyorum bunu ama ihbar kabul edip araştıracağım" dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Az Önce Konuştum programında Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtladı.
Candaş Tolga Işık Bakan Özhaseki'ye "İliç'teki madenin Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın direkt üzerinde olduğu doğru mu?" diye sordu. Bakan Mehmet Özhaseki ise soruyu, "İlk defa duyuyorum bunu ama ihbar kabul edip araştıracağım" diye yanıtladı.