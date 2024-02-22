https://sputniknews.com.tr/20240222/bakan-ozhasekiye-ilicteki-maden-fay-hatti-uzerinde-mi-diye-soruldu-ilk-defa-duyuyorum-1080982030.html

Bakan Özhaseki'ye 'İliç'teki maden fay hattı üzerinde mi?' diye soruldu: 'İlk defa duyuyorum'

Bakan Özhaseki'ye 'İliç'teki maden fay hattı üzerinde mi?' diye soruldu: 'İlk defa duyuyorum'

Sputnik Türkiye

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "İliç'teki madenin Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın direkt üzerinde olduğu doğru mu?" diye soruldu... 22.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-22T10:06+0300

2024-02-22T10:06+0300

2024-02-22T10:06+0300

türkiye

iliç

maden

fay hattı

mehmet özhaseki

facia

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Az Önce Konuştum programında Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtladı.Candaş Tolga Işık Bakan Özhaseki'ye "İliç'teki madenin Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın direkt üzerinde olduğu doğru mu?" diye sordu. Bakan Mehmet Özhaseki ise soruyu, "İlk defa duyuyorum bunu ama ihbar kabul edip araştıracağım" diye yanıtladı.

https://sputniknews.com.tr/20240221/bakan-ozhasekiden-maden-ocagi-bolgesine-gitmemesiyle-ilgili-elestirilere-yanit--1080965053.html

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