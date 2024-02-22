https://sputniknews.com.tr/20240222/antonov-abd-tarafsiz-ulkeleri-ukraynadaki-catismaya-cekiyor-1081002577.html
Antonov: ABD, tarafsız ülkeleri Ukrayna'daki çatışmaya çekiyor
Antonov: ABD, tarafsız ülkeleri Ukrayna'daki çatışmaya çekiyor
Sputnik Türkiye
Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, Başkan Joe Biden yönetiminin Küresel Güney'in tarafsız ülkelerini Ukrayna'daki çatışmaya çekmekle meşgul... 22.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-22T17:32+0300
2024-02-22T17:32+0300
2024-02-22T17:32+0300
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Büyükelçiliğin Telegram kanalından bir açıklama yapan Antonov, Amerikan Devletler Örgütü toplantısında ABD'li temsilcilerin tarafsız ülkeleri Ukrayna'daki süreçlere çekmeye çalışmasına tepki gösterdi.Rusya Büyükelçisi, "Washington ve uşakları, Ukrayna çatışmasını körüklemek ve Küresel Güney'deki tarafsız devletleri bu ateşe sürüklemek yerine partner ülkelere gerçek yardım sağlama konusuyla ilgilenmeli. Amerikan Devletler Örgütü platformunda tartışılması gereken konular bunlar" dedi.Amerikan Devletler Örgütü'ndeki bazı ülkelerin heyetlerinin 'örgütün yetki alanı dışında kalan konuların tartışmaya dahil edilmesinden' duydukları memnuniyetsizliği dile getirdiğini anlatan Antonov, "Özellikle de, Latin Amerika'da giderek artan ve gerçekten ciddi sorunların bulunduğu bir ortamda. Kötüleşen sosyo-ekonomik durum, şiddetli göç krizi ve yaygınlaşan uluslar ötesi organize suç da bunlara dahil" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20240221/rusya-filistindeki-sorunlarin-kaynagi-abddir-1080969499.html
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ukrayna, abd, rusya, joe biden, beyaz saray, kiev, anatoliy antonov
Antonov: ABD, tarafsız ülkeleri Ukrayna'daki çatışmaya çekiyor
Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, Başkan Joe Biden yönetiminin Küresel Güney'in tarafsız ülkelerini Ukrayna'daki çatışmaya çekmekle meşgul olduğunu belirtti.
Büyükelçiliğin Telegram kanalından bir açıklama yapan Antonov, Amerikan Devletler Örgütü toplantısında ABD'li temsilcilerin tarafsız ülkeleri Ukrayna'daki süreçlere çekmeye çalışmasına tepki gösterdi.
Rusya Büyükelçisi, "Washington ve uşakları, Ukrayna çatışmasını körüklemek ve Küresel Güney'deki tarafsız devletleri bu ateşe sürüklemek yerine partner ülkelere gerçek yardım sağlama konusuyla ilgilenmeli. Amerikan Devletler Örgütü platformunda tartışılması gereken konular bunlar" dedi.
Amerikan Devletler Örgütü'ndeki bazı ülkelerin heyetlerinin 'örgütün yetki alanı dışında kalan konuların tartışmaya dahil edilmesinden' duydukları memnuniyetsizliği dile getirdiğini anlatan Antonov, "Özellikle de, Latin Amerika'da giderek artan ve gerçekten ciddi sorunların bulunduğu bir ortamda. Kötüleşen sosyo-ekonomik durum, şiddetli göç krizi ve yaygınlaşan uluslar ötesi organize suç da bunlara dahil" ifadelerini kullandı.