Antonov: ABD, tarafsız ülkeleri Ukrayna'daki çatışmaya çekiyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Kahveyi uyandıktan 30-45 dakika sonra için'
07:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
İliç'teki ifadeler ortaya çıktı: Çatlaklar 6 saat öncesinden tespit edilmiş
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Önen: Brent petrolün yükselip düşmesi akaryakıt fiyatlarındaki en önemli etken
12:05
85 dk
SESLİ HABER
Donetsk yetkilisi: Avdeyevka’da yabancı paralı askerler de etkisizleştirildi
13:47
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
7 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Dördüncü mobil operatör nedir, nasıl kuruldu? Sanal mobil operatörlük hizmeti ne anlama geliyor?
14:07
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Assange davası: Batı'da basın özgürlüğünün sonu
16:05
79 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
9 dk
SESLİ HABER
Elon Musk: Ukrayna zayıflıyor, bir sene önce barış yapmalıydı
17:43
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
SEÇİM 2024 ÖZEL
Eski Bakan Ercan Karakaş’tan CHP’ye uyarılar
19:10
102 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Erkekler için tasarlanan ama kadınların kullandığı 8 şey
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
10 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
KAAN, Türkiye'yi nereye taşıdı?
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Zorunlu trafik sigortasında yeni uygulama
12:06
84 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
AB'de yüz tanıma sistemli kimlik doğrulama yasaklanıyor
14:05
51 dk
ANKARA FARKI
DEM Parti İstanbul aday listesi krizinin perde arkası
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
8 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Kaan’ın ilk uçuşu önemli bir başarı, Rusya Türkiye’ye yardımcı olabilir
17:43
3 dk
SESLİ HABER
Washington Post: Ukrayna askerleri Avdeyevka’dan kaos içinde kaçtı
17:52
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Türkiye, Karadeniz gazıyla dışa bağımlılığı azaltmayı planlıyor
18:10
8 dk
SESLİ HABER
Kiev, Polonyalıları kızdıracak: Çiftçilerin amacı Ukraynalıları aşağılamak
18:25
2 dk
SESLİ HABER
Filistinli bakan: ABD, İsrail’e soykırımı sürdürmesi için yeşil ışık yaktı
18:37
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna, ABD gazetesini Rus propagandası yapmakla suçladı
18:50
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
SESLİ HABER
ABD halkının yüzde 70’i Biden’ı yaşlı buluyor
19:10
1 dk
SESLİ HABER
Elon Musk’ın yapay zeka için 2023’te gizlice Beyaz Saray’a geldiği iddia edildi
19:17
1 dk
SESLİ HABER
Trump: Rusya bir savaş makinesi, Hitler’i ve Napolyon’u yendi
19:33
1 dk
SESLİ HABER
Suudi uzman: Rusya’yı stratejik ortak olarak görüyoruz
20:12
1 dk
SESLİ HABER
Tucker Carlson: ABD istihbaratı beni takip etti, Putin röportajına engel olmak istedi
20:27
2 dk
SESLİ HABER
Rusya karşıtı Amerikalı siyasetçi terörist listesine dahil edildi
20:47
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun99.1
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240222/antonov-abd-tarafsiz-ulkeleri-ukraynadaki-catismaya-cekiyor-1081002577.html
Antonov: ABD, tarafsız ülkeleri Ukrayna'daki çatışmaya çekiyor
Antonov: ABD, tarafsız ülkeleri Ukrayna'daki çatışmaya çekiyor
Sputnik Türkiye
Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, Başkan Joe Biden yönetiminin Küresel Güney'in tarafsız ülkelerini Ukrayna'daki çatışmaya çekmekle meşgul... 22.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-22T17:32+0300
2024-02-22T17:32+0300
ukrayna krizi
ukrayna
abd
rusya
joe biden
beyaz saray
kiev
anatoliy antonov
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/09/1077227154_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_45576afc24309e620da9477815a3786d.jpg
Büyükelçiliğin Telegram kanalından bir açıklama yapan Antonov, Amerikan Devletler Örgütü toplantısında ABD'li temsilcilerin tarafsız ülkeleri Ukrayna'daki süreçlere çekmeye çalışmasına tepki gösterdi.Rusya Büyükelçisi, "Washington ve uşakları, Ukrayna çatışmasını körüklemek ve Küresel Güney'deki tarafsız devletleri bu ateşe sürüklemek yerine partner ülkelere gerçek yardım sağlama konusuyla ilgilenmeli. Amerikan Devletler Örgütü platformunda tartışılması gereken konular bunlar" dedi.Amerikan Devletler Örgütü'ndeki bazı ülkelerin heyetlerinin 'örgütün yetki alanı dışında kalan konuların tartışmaya dahil edilmesinden' duydukları memnuniyetsizliği dile getirdiğini anlatan Antonov, "Özellikle de, Latin Amerika'da giderek artan ve gerçekten ciddi sorunların bulunduğu bir ortamda. Kötüleşen sosyo-ekonomik durum, şiddetli göç krizi ve yaygınlaşan uluslar ötesi organize suç da bunlara dahil" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20240221/rusya-filistindeki-sorunlarin-kaynagi-abddir-1080969499.html
ukrayna
abd
rusya
kiev
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/09/1077227154_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_c497cfa4d61d93770757f460c59643fc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ukrayna, abd, rusya, joe biden, beyaz saray, kiev, anatoliy antonov
ukrayna, abd, rusya, joe biden, beyaz saray, kiev, anatoliy antonov

Antonov: ABD, tarafsız ülkeleri Ukrayna'daki çatışmaya çekiyor

17:32 22.02.2024
© Embassy of the Russian Federation in the USARusya'nın ABD Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov
Rusya'nın ABD Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2024
© Embassy of the Russian Federation in the USA
Abone ol
Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, Başkan Joe Biden yönetiminin Küresel Güney'in tarafsız ülkelerini Ukrayna'daki çatışmaya çekmekle meşgul olduğunu belirtti.
Büyükelçiliğin Telegram kanalından bir açıklama yapan Antonov, Amerikan Devletler Örgütü toplantısında ABD'li temsilcilerin tarafsız ülkeleri Ukrayna'daki süreçlere çekmeye çalışmasına tepki gösterdi.
Rusya Büyükelçisi, "Washington ve uşakları, Ukrayna çatışmasını körüklemek ve Küresel Güney'deki tarafsız devletleri bu ateşe sürüklemek yerine partner ülkelere gerçek yardım sağlama konusuyla ilgilenmeli. Amerikan Devletler Örgütü platformunda tartışılması gereken konular bunlar" dedi.
Amerikan Devletler Örgütü'ndeki bazı ülkelerin heyetlerinin 'örgütün yetki alanı dışında kalan konuların tartışmaya dahil edilmesinden' duydukları memnuniyetsizliği dile getirdiğini anlatan Antonov, "Özellikle de, Latin Amerika'da giderek artan ve gerçekten ciddi sorunların bulunduğu bir ortamda. Kötüleşen sosyo-ekonomik durum, şiddetli göç krizi ve yaygınlaşan uluslar ötesi organize suç da bunlara dahil" ifadelerini kullandı.
Joe Biden, Benyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2024
İsrail- Filistin çatışması
Rusya: Filistin'deki sorunların kaynağı ABD'dir
Dün, 18:44
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала