https://sputniknews.com.tr/20240222/antalya-korfezinde-dev-denizanalari-goruldu-uzmanlardan-dokunmayin-uyarisi-1080997109.html
Antalya Körfezi'nde dev denizanaları görüldü: Uzmanlardan 'Dokunmayın' uyarısı
Antalya Körfezi'nde dev denizanaları görüldü: Uzmanlardan 'Dokunmayın' uyarısı
Sputnik Türkiye
Antalya Körfezi kıyılarında çapı şemsiye büyüklüğü, ağırlığı ise 10 kiloya kadar ulaşan göçmen denizanalarının geçişleri dron ile görüntülendi. 22.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-22T15:36+0300
2024-02-22T15:36+0300
2024-02-22T15:36+0300
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denizanası
dev denizanası
antalya
kızıldeniz
israil
lübnan
suriye
iskenderun körfezi
rodos
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Denizanalarının Akdeniz’deki akıntılarla geçişi kıyıdan sürdürdüğünü kaydeden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, türe elle temas halinde yanma, kızarıklık, döküntü ve tahrişler oluşturabileceği uyarısında bulundu.Antalya Körfezi’nde şu sıralar göçmen denizanaları (Rhopilema nomadica), geçiş gerçekleştiriyor. İsrail, Lübnan, Suriye ve İskenderun Körfezi’nde üreyen denizanaları, sürüklenerek Antalya’ya ulaşmış durumda. Normalde Akdeniz açıklarından geçmesi gereken denizanaları, poyraz nedeniyle oluşan akıntıdan dolayı kıyı geçişi yapıyor. Çapları bir şemsiye büyüklüğüne, ağırlıkları ise 10 kiloya kadar oluşan denizanalarının geçişleri dron ile görüntülendi.Geçişleri yorumlayan Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Gökoğlu şu cümleleri kaydetti:'Dokunmayın' uyarısı Antalya Körfezi’ni bu konuda takibe aldıklarını aktaran Gökoğlu, "Geçen tür, başıboş gezen, Kızıldeniz göçmeni, büyük ve beyaz denizanaları. Dokunduğunuzda elinizde yanmalar yapar. Elinizi yüzünüze gözünüze sürerseniz yine yanma ve vücutta tahrişler oluşur, içi su toplanmış döküntü ve kızarıklar yapar. Temas etmemek lazım. Bu konuda balıkçıların çok şikayeti var. Ağlarda çok toplanıyorlar şu anda" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20231113/foca-kiyilari-denizanasi-kaplandi-1077335273.html
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israil
lübnan
suriye
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denizanası, dev denizanası, antalya, kızıldeniz, israil, lübnan, suriye, iskenderun körfezi, rodos, rodos adası
denizanası, dev denizanası, antalya, kızıldeniz, israil, lübnan, suriye, iskenderun körfezi, rodos, rodos adası
Antalya Körfezi'nde dev denizanaları görüldü: Uzmanlardan 'Dokunmayın' uyarısı
Antalya Körfezi kıyılarında çapı şemsiye büyüklüğü, ağırlığı ise 10 kiloya kadar ulaşan göçmen denizanalarının geçişleri dron ile görüntülendi.
Denizanalarının Akdeniz’deki akıntılarla geçişi kıyıdan sürdürdüğünü kaydeden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, türe elle temas halinde yanma, kızarıklık, döküntü ve tahrişler oluşturabileceği uyarısında bulundu.
Antalya Körfezi’nde şu sıralar göçmen denizanaları (Rhopilema nomadica), geçiş gerçekleştiriyor. İsrail, Lübnan, Suriye ve İskenderun Körfezi’nde üreyen denizanaları, sürüklenerek Antalya’ya ulaşmış durumda. Normalde Akdeniz açıklarından geçmesi gereken denizanaları, poyraz nedeniyle oluşan akıntıdan dolayı kıyı geçişi yapıyor. Çapları bir şemsiye büyüklüğüne, ağırlıkları ise 10 kiloya kadar oluşan denizanalarının geçişleri dron ile görüntülendi.
Geçişleri yorumlayan Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Gökoğlu şu cümleleri kaydetti:
Akdeniz’deki ana akıntılarla, İsrail, Lübnan, Suriye ve İskenderun Körfezi kıyılarındaki denizanalarının sürüklenip Rodos’a doğru bir geçişi var. Poyraz nedeniyle yüzey akıntısını açığa doğru sürüklerken, orta su da kıyıya doğru çekmekte. Dolayısıyla açıktan geçen denizanaların bir kısmı Antalya’nın iç Körfezi’ne girdi.
Antalya Körfezi’ni bu konuda takibe aldıklarını aktaran Gökoğlu, "Geçen tür, başıboş gezen, Kızıldeniz göçmeni, büyük ve beyaz denizanaları. Dokunduğunuzda elinizde yanmalar yapar. Elinizi yüzünüze gözünüze sürerseniz yine yanma ve vücutta tahrişler oluşur, içi su toplanmış döküntü ve kızarıklar yapar. Temas etmemek lazım. Bu konuda balıkçıların çok şikayeti var. Ağlarda çok toplanıyorlar şu anda" ifadelerini kullandı.