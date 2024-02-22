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Adıyaman'da Orta Miyosen Dönemi'ne ait balık fosili bulundu
Adıyaman'da Orta Miyosen Dönemi'ne ait balık fosili bulundu
Sputnik Türkiye
Adıyaman'ın Besni ilçesinde bulunan balık fosili koruma altına alındı. 22.02.2024, Sputnik Türkiye
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Oluklu köyünde yaşayan çiftçi, kırsal alanda yürüyüş yaparken bulduğu farklı yapıdaki taşı, Adıyaman Müze Müdürlüğüne teslim etti.Müze Müdürlüğü ekipleri, ilk incelemede, bunun Orta Miyosen Dönemi'ne ait balık fosili olduğunu belirledi.Müze Müdürü Mehmet Alkan, yaptığı açıklamada, balık fosilinin genelde göl ve akarsu çökertilerinin oluştuğu yerlerde görüldüğünü belirtti.Alkan, "Kayaç üzerindeki balık fosili yaklaşık 8 santimetre uzunluğunda, kılcal damarları ve yüzgeçleri belirgin vaziyette görülüyor. Bu fosil, yaklaşık 15 milyon yıl öncesine tarihlenmektedir. Çok önemli bir fosil olarak karşımıza çıkıyor. Daha sonraki dönemlerde teşhirde sergilenmek üzere ziyaretçilerin beğenisine sunulacaktır" ifadelerini kullandı.
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besni, adıyaman, balık, fosil

Adıyaman'da Orta Miyosen Dönemi'ne ait balık fosili bulundu

01:03 22.02.2024
© AA / Kültür ve Turizm İl MüdürlüğüAdıyaman'ın Besni ilçesinde bulunan balık fosili koruma altına alındı. Müze Müdürlüğü ekipleri, ilk incelemede, bunun Orta Miyosen Dönemi'ne ait balık fosili olduğunu belirledi.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde bulunan balık fosili koruma altına alındı. Müze Müdürlüğü ekipleri, ilk incelemede, bunun Orta Miyosen Dönemi'ne ait balık fosili olduğunu belirledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2024
© AA / Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde bulunan balık fosili koruma altına alındı.
Oluklu köyünde yaşayan çiftçi, kırsal alanda yürüyüş yaparken bulduğu farklı yapıdaki taşı, Adıyaman Müze Müdürlüğüne teslim etti.
Müze Müdürlüğü ekipleri, ilk incelemede, bunun Orta Miyosen Dönemi'ne ait balık fosili olduğunu belirledi.
Müze Müdürü Mehmet Alkan, yaptığı açıklamada, balık fosilinin genelde göl ve akarsu çökertilerinin oluştuğu yerlerde görüldüğünü belirtti.
Alkan, "Kayaç üzerindeki balık fosili yaklaşık 8 santimetre uzunluğunda, kılcal damarları ve yüzgeçleri belirgin vaziyette görülüyor. Bu fosil, yaklaşık 15 milyon yıl öncesine tarihlenmektedir. Çok önemli bir fosil olarak karşımıza çıkıyor. Daha sonraki dönemlerde teşhirde sergilenmek üzere ziyaretçilerin beğenisine sunulacaktır" ifadelerini kullandı.
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