https://sputniknews.com.tr/20240222/abdli-parali-asker-rusya-ukrayna-ordusunu-kucuk-dronlarla-avlamaya-basladi-1081017701.html

ABD'li paralı asker: Rusya, Ukrayna ordusunu küçük dronlarla avlamaya başladı

ABD'li paralı asker: Rusya, Ukrayna ordusunu küçük dronlarla avlamaya başladı

Sputnik Türkiye

Ukrayna ordusu saflarında savaşan ABD'li paralı asker Matt Vandyke, Rusya’nın Ukrayna ordusunu küçük dronlarla avlamaya başladığını belirtti. 22.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-22T23:49+0300

2024-02-22T23:49+0300

2024-02-22T23:49+0300

ukrayna krizi

abd

abd

paralı asker

ukrayna

ukrayna krizi

judging freedom

ukrayna silahlı kuvvetleri

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/05/1078078682_0:200:2932:1849_1920x0_80_0_0_a31775fa5c85524d5c166775c389b30f.jpg

Judging Freedom adlı YouTube kanalına konuşan ABD’li paralı asker Matt Vandyke, Rus ordusunun Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne insansız hava araçlarıyla yoğun saldırılar gerçekleştirdiğini, bunun Ukrayna ordusu için ciddi sorunlar yarattığını söyledi.Vandyke, “En büyük sorun cephede sadece topların olması değil. Ruslar bizi insansız hava araçlarıyla avlıyor ve bombalar atıyor. Bunu bizzat yaşadım" dedi.Rus ordusunun kendi grubundan paralı askerlere de saldırdığını belirten Vandyke, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinde önemli bir insan gücü sıkıntısı olduğunu ve birçok Ukraynalının seferber edilme konusunda isteksiz olduğunu vurguladı.Vandyke, “Vietnam Savaşı sırasında da aynı sorunu yaşadık” diye ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20240222/ukraynali-istihbarat-subayi-yanukovicin-maydani-bastirma-sansi-vardi-fakat-iradesi-buna-yetmedi-1081016930.html

abd

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, abd, paralı asker, ukrayna, ukrayna krizi, judging freedom , ukrayna silahlı kuvvetleri