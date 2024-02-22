https://sputniknews.com.tr/20240222/abdli-parali-asker-rusya-ukrayna-ordusunu-kucuk-dronlarla-avlamaya-basladi-1081017701.html
ABD'li paralı asker: Rusya, Ukrayna ordusunu küçük dronlarla avlamaya başladı
ABD'li paralı asker: Rusya, Ukrayna ordusunu küçük dronlarla avlamaya başladı
Sputnik Türkiye
Ukrayna ordusu saflarında savaşan ABD'li paralı asker Matt Vandyke, Rusya’nın Ukrayna ordusunu küçük dronlarla avlamaya başladığını belirtti. 22.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-22T23:49+0300
2024-02-22T23:49+0300
2024-02-22T23:49+0300
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Judging Freedom adlı YouTube kanalına konuşan ABD’li paralı asker Matt Vandyke, Rus ordusunun Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne insansız hava araçlarıyla yoğun saldırılar gerçekleştirdiğini, bunun Ukrayna ordusu için ciddi sorunlar yarattığını söyledi.Vandyke, “En büyük sorun cephede sadece topların olması değil. Ruslar bizi insansız hava araçlarıyla avlıyor ve bombalar atıyor. Bunu bizzat yaşadım" dedi.Rus ordusunun kendi grubundan paralı askerlere de saldırdığını belirten Vandyke, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinde önemli bir insan gücü sıkıntısı olduğunu ve birçok Ukraynalının seferber edilme konusunda isteksiz olduğunu vurguladı.Vandyke, “Vietnam Savaşı sırasında da aynı sorunu yaşadık” diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20240222/ukraynali-istihbarat-subayi-yanukovicin-maydani-bastirma-sansi-vardi-fakat-iradesi-buna-yetmedi-1081016930.html
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abd, abd, paralı asker, ukrayna, ukrayna krizi, judging freedom , ukrayna silahlı kuvvetleri
abd, abd, paralı asker, ukrayna, ukrayna krizi, judging freedom , ukrayna silahlı kuvvetleri
ABD'li paralı asker: Rusya, Ukrayna ordusunu küçük dronlarla avlamaya başladı
Ukrayna ordusu saflarında savaşan ABD'li paralı asker Matt Vandyke, Rusya’nın Ukrayna ordusunu küçük dronlarla avlamaya başladığını belirtti.
Judging Freedom adlı YouTube kanalına konuşan ABD’li paralı asker Matt Vandyke, Rus ordusunun Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne insansız hava araçlarıyla yoğun saldırılar gerçekleştirdiğini, bunun Ukrayna ordusu için ciddi sorunlar yarattığını söyledi.
Vandyke, “En büyük sorun cephede sadece topların olması değil. Ruslar bizi insansız hava araçlarıyla avlıyor ve bombalar atıyor. Bunu bizzat yaşadım" dedi.
Rus ordusunun kendi grubundan paralı askerlere de saldırdığını belirten Vandyke, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinde önemli bir insan gücü sıkıntısı olduğunu ve birçok Ukraynalının seferber edilme konusunda isteksiz olduğunu vurguladı.
Vandyke, “Vietnam Savaşı sırasında da aynı sorunu yaşadık” diye ekledi.