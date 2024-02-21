https://sputniknews.com.tr/20240221/umit-ozlale-kimdir-1080952126.html
Ümit Özlale kimdir?
Ümit Özlale kimdir?
Sputnik Türkiye
Türkiye, 31 Mart 2024 Pazar günü yerel seçimlerde oy kullanmak için sandık başına gidecek. 20 Şubat itibarıyla Partilerin belediye başkan adayları belirlendi... 21.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-21T13:10+0300
2024-02-21T13:10+0300
2024-02-21T13:10+0300
ümit özlale
iyi parti
2024 türkiye yerel seçimleri
2024 yerel seçimleri
izmir büyükşehir belediye başkanlığı
izmir
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31 Mart Yerel seçimlerine sayılı günler kala İYİ Parti'nin İzmir belediye başkan adayı Ümit Özlale oldu.Ümit Özlale kimdir?Ümit Özlale, 28 Nisan 1972’de Almanya'da doğdu.Eğitim hayatıÖzlale, 1995 yılında ODTÜ İktisat Bölümü’nden mezun oldu, doktorasını Ekonomi alanında 2001 yılında Boston College’de tamamladı.2006'da Yüksek Öğretim Kurumu'ndan doçentlik derecesini alan Özlale, T.C. Merkez Bankası Ekonomik Araştırmalar ve Para Politikası Genel Müdürlüğü'nde danışman olarak çalıştı.Akademik çalışmalarının yanı sıra Maliye Bakanlığı ve Dünya Bankası ile projeler yürüttü.Çeşitli üniversitelerde çalışan Özlale ,2011 yılında profesör oldu. 2003-2011 yılları arasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nda akademik danışman olarak görev yaptı2020 Eylül ayında İYİ Parti Olağan Kurultayı’nda Genel İdare Kurulu üyesi olarak seçildi ve Kalkınma Politikaları Başkanı olarak göreve başladı. Özlale, 14 Mayıs 2023 Genel Seçimleri'nde 28. Dönem İzmir Milletvekili seçildi.2023 Haziran ayında İYİ Parti 3. Olağan Kurultayı’nda yeniden İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi olarak seçilen Özlale, Kalkınma Politikaları Başkanlığı görevini sürdürmektedir.
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ümit özlale kimdir, ümit özlale
ümit özlale kimdir, ümit özlale
Ümit Özlale kimdir?
Türkiye, 31 Mart 2024 Pazar günü yerel seçimlerde oy kullanmak için sandık başına gidecek. 20 Şubat itibarıyla Partilerin belediye başkan adayları belirlendi. İYİ Parti'nin İzmir belediye başkan adayı Ümit Özlale oldu. Ümit Özlale kimdir?
31 Mart Yerel seçimlerine sayılı günler kala İYİ Parti'nin İzmir belediye başkan adayı Ümit Özlale oldu.
Ümit Özlale, 28 Nisan 1972’de Almanya'da doğdu.
Özlale, 1995 yılında ODTÜ İktisat Bölümü’nden mezun oldu, doktorasını Ekonomi alanında 2001 yılında Boston College’de tamamladı.
2006'da Yüksek Öğretim Kurumu'ndan doçentlik derecesini alan Özlale, T.C. Merkez Bankası Ekonomik Araştırmalar ve Para Politikası Genel Müdürlüğü'nde danışman olarak çalıştı.
Akademik çalışmalarının yanı sıra Maliye Bakanlığı ve Dünya Bankası ile projeler yürüttü.
Çeşitli üniversitelerde çalışan Özlale ,2011 yılında profesör oldu.
2003-2011 yılları arasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nda akademik danışman olarak görev yaptı
2020 Eylül ayında İYİ Parti Olağan Kurultayı’nda Genel İdare Kurulu üyesi olarak seçildi ve Kalkınma Politikaları Başkanı olarak göreve başladı. Özlale, 14 Mayıs 2023 Genel Seçimleri'nde 28. Dönem İzmir Milletvekili seçildi.
2023 Haziran ayında İYİ Parti 3. Olağan Kurultayı’nda yeniden İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi olarak seçilen Özlale, Kalkınma Politikaları Başkanlığı görevini sürdürmektedir.