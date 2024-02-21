https://sputniknews.com.tr/20240221/ukraynaya-yardim-hevesindeki-isvec-ordusunun-silah-stoklari-tukeniyor-1080962696.html

Ukrayna’ya yardım hevesindeki İsveç ordusunun silah stokları tükeniyor

Ukrayna’ya yardım hevesindeki İsveç ordusunun silah stokları tükeniyor

Sputnik Türkiye

İsveç ordusunun, Ukrayna’ya yapılan askeri yardım nedeniyle silah stoklarında oluşan açığı telafi etme konusunda fon eksikliği nedeniyle büyük sorun yaşadığı... 21.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-21T16:20+0300

2024-02-21T16:20+0300

2024-02-21T16:20+0300

ukrayna krizi

isveç

ukrayna

askeri yardım

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mühimmat

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silah

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İsveç Genelkurmay Başkanı Jonny Lindfors, ulusal TV kanalına yaptığı açıklamasında, “Hükümetin orduya sağladığı ödenekler, (Ukrayna’ya) devredilen silahın yerini aynı hacimdeki yeni silahla doldurmak için yetmiyor. Ordunun bir süredir silah sıkıntısı yaşıyor olması, İsveç'in savunma kapasitesinin azaldığı anlamına geliyor” diye konuştu.Silah ve askeri teçhizat fiyatlarının artmasının durumu daha da zorlaştırdığını kaydeden televizyon kanalı, ordunun ayrıca personel eksikliği yaşadığına dikkat çekerek birçok askerin Ukrayna ordusuna katıldığını vurguladı.

https://sputniknews.com.tr/20240220/kanada-ukraynaya-askeri-yardimlarini-surdurmekte-kararli-1080907775.html

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isveç, ukrayna, askeri yardım, ordu, mühimmat, silah sevkiyatı, silah, avrupa, nato