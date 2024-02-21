https://sputniknews.com.tr/20240221/ukraynaya-yardim-hevesindeki-isvec-ordusunun-silah-stoklari-tukeniyor-1080962696.html
Ukrayna’ya yardım hevesindeki İsveç ordusunun silah stokları tükeniyor
Ukrayna’ya yardım hevesindeki İsveç ordusunun silah stokları tükeniyor
Sputnik Türkiye
İsveç ordusunun, Ukrayna’ya yapılan askeri yardım nedeniyle silah stoklarında oluşan açığı telafi etme konusunda fon eksikliği nedeniyle büyük sorun yaşadığı... 21.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-21T16:20+0300
2024-02-21T16:20+0300
2024-02-21T16:20+0300
ukrayna krizi
isveç
ukrayna
askeri yardım
ordu
mühimmat
silah sevkiyatı
silah
avrupa
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İsveç Genelkurmay Başkanı Jonny Lindfors, ulusal TV kanalına yaptığı açıklamasında, “Hükümetin orduya sağladığı ödenekler, (Ukrayna’ya) devredilen silahın yerini aynı hacimdeki yeni silahla doldurmak için yetmiyor. Ordunun bir süredir silah sıkıntısı yaşıyor olması, İsveç'in savunma kapasitesinin azaldığı anlamına geliyor” diye konuştu.Silah ve askeri teçhizat fiyatlarının artmasının durumu daha da zorlaştırdığını kaydeden televizyon kanalı, ordunun ayrıca personel eksikliği yaşadığına dikkat çekerek birçok askerin Ukrayna ordusuna katıldığını vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20240220/kanada-ukraynaya-askeri-yardimlarini-surdurmekte-kararli-1080907775.html
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isveç, ukrayna, askeri yardım, ordu, mühimmat, silah sevkiyatı, silah, avrupa, nato
isveç, ukrayna, askeri yardım, ordu, mühimmat, silah sevkiyatı, silah, avrupa, nato
Ukrayna’ya yardım hevesindeki İsveç ordusunun silah stokları tükeniyor
İsveç ordusunun, Ukrayna’ya yapılan askeri yardım nedeniyle silah stoklarında oluşan açığı telafi etme konusunda fon eksikliği nedeniyle büyük sorun yaşadığı belirtildi.
İsveç Genelkurmay Başkanı Jonny Lindfors, ulusal TV kanalına yaptığı açıklamasında, “Hükümetin orduya sağladığı ödenekler, (Ukrayna’ya) devredilen silahın yerini aynı hacimdeki yeni silahla doldurmak için yetmiyor. Ordunun bir süredir silah sıkıntısı yaşıyor olması, İsveç'in savunma kapasitesinin azaldığı anlamına geliyor” diye konuştu.
Silah ve askeri teçhizat fiyatlarının artmasının durumu daha da zorlaştırdığını kaydeden televizyon kanalı, ordunun ayrıca personel eksikliği yaşadığına dikkat çekerek birçok askerin Ukrayna ordusuna katıldığını vurguladı.