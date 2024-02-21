https://sputniknews.com.tr/20240221/ukraynali-eski-vekil-zelenskiy-yetki-gaspindan-yargilanabilir-1080974064.html
Ukraynalı eski vekil: Zelenskiy, yetki gaspından yargılanabilir
Ukraynalı eski vekil: Zelenskiy, yetki gaspından yargılanabilir
Sputnik Türkiye
Ukraynalı eski vekil Valeriy Karpuntsov, Zelenskiy’in yetki gaspı suçlamasıyla karşı karşıya olduğunu belirtti. 21.02.2024, Sputnik Türkiye
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Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada’nın eski üyesi Valeriy Karpuntsov, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in yargılanmaktan kaçınmak için devlet başkanlığı seçimlerini yapması gerektiğini söyledi.Karpuntsov “Anayasa normu, olağanüstü hal ve sıkıyönetim dönemlerinde devlet başkanının seçilmesine ilişkin bir yasağın bulunmadığını söylüyor. Eğer devlet başkanı yetkisini aşmaya ve gönüllü olarak istifa etmemeye karar verirse, bu durumda, iktidarın gasp edildiği ve bunun zaten ceza kanununda açıkca belirtildiği bir cezai durumla karşı karşıya kalırız” dedi.21 Mayıs'tan sonra Zelenskiy'in meşruiyetinin sorgulanacağını belirten Karpuntsov, Ukrayna mevzuatının mevcut duruma uyarlanmadığını, dolayısıyla ya geçiş mevzuatının çıkarılması ya da seçim yapılması için gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini kaydetti.Daha önce Zelenskiy, sıkıyönetim sırasında seçim yapılmasının yasak olduğunu ancak Ukrayna parlamentosunun mevzuatta yapılacak ilgili değişiklikleri desteklemesi durumunda seçimlerin yapılması ihtimalinin bulunduğunu söylemişti.Ukrayna'da sıkıyönetim uygulamasına 24 Şubat 2022'de, Rusya'nın özel askeri harekatı başladıktan sonra geçilmiş, aynı tarihte ülkede seferberlik de ilan edilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240221/ukrayna-ordusu-new-york-timesi-rus-propagandasi-yapmakla-sucladi-1080969816.html
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ukrayna krizi, ukrayna, vladimir zelenskiy
Ukraynalı eski vekil: Zelenskiy, yetki gaspından yargılanabilir
22:20 21.02.2024 (güncellendi: 22:24 21.02.2024)
Ukraynalı eski vekil Valeriy Karpuntsov, Zelenskiy’in yetki gaspı suçlamasıyla karşı karşıya olduğunu belirtti.
Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada’nın eski üyesi Valeriy Karpuntsov, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in yargılanmaktan kaçınmak için devlet başkanlığı seçimlerini yapması gerektiğini söyledi.
Karpuntsov “Anayasa normu, olağanüstü hal ve sıkıyönetim dönemlerinde devlet başkanının seçilmesine ilişkin bir yasağın bulunmadığını söylüyor. Eğer devlet başkanı yetkisini aşmaya ve gönüllü olarak istifa etmemeye karar verirse, bu durumda, iktidarın gasp edildiği ve bunun zaten ceza kanununda açıkca belirtildiği bir cezai durumla karşı karşıya kalırız” dedi.
21 Mayıs'tan sonra Zelenskiy'in meşruiyetinin sorgulanacağını belirten Karpuntsov, Ukrayna mevzuatının mevcut duruma uyarlanmadığını, dolayısıyla ya geçiş mevzuatının çıkarılması ya da seçim yapılması için gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini kaydetti.
Daha önce Zelenskiy, sıkıyönetim sırasında seçim yapılmasının yasak olduğunu ancak Ukrayna parlamentosunun mevzuatta yapılacak ilgili değişiklikleri desteklemesi durumunda seçimlerin yapılması ihtimalinin bulunduğunu söylemişti.
Ukrayna'da sıkıyönetim uygulamasına 24 Şubat 2022'de, Rusya'nın özel askeri harekatı başladıktan sonra geçilmiş, aynı tarihte ülkede seferberlik de ilan edilmişti.