https://sputniknews.com.tr/20240221/ukrayna-ordusu-new-york-timesi-rus-propagandasi-yapmakla-sucladi-1080969816.html
Ukrayna ordusu New York Times’ı Rus propagandası yapmakla suçladı
Ukrayna ordusu New York Times’ı Rus propagandası yapmakla suçladı
Sputnik Türkiye
Ukrayna ordusunun Tavriya Grubu Sözcüsü Dmitriy Lihovoy, New York Times gazetesinin Avdeyevka’da esir alınan Ukraynalı askerler ile ilgili makalesini ‘Rus... 21.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-21T19:01+0300
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Ukrayna ordusunun Tavriya Operasyonel ve Stratejik Birlik Grubu Sözcüsü Lihovoy, Rada televizyonuna verdiği demeçte New York Times gazetesinin Avdeyevka’dan geri çekilme sırasında bine yakın Ukraynalı askerin esir düştüğünün ifade edildiği makalesinin ‘Rus propagandası’ olduğunu söyledi.New York Times’ın iki Ukraynalı askere atıfla yayınladığı makalede, Avdeyevka’dan geri çekilirken Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nden 850 ila bin askerin esir düştüğü veya kaybolduğu ifade edildi.“New York Times’ın atıfta bulunduğu kaynaklar kesinlikle güvenilemez, çünkü böyle insanlar yok. Evet, biz esir düşmüş askerlerin olduğunu söylüyoruz, ama sayıları kesinlikle yüzlerce değil. Rusya’nın yüzlerce ve binlerce Ukraynalı esir olduğu yönündeki propagandası tam bir dezenformasyondur” diyen Lihovoy ayrıca Rusya’yı ‘saygın dünya medyası tarafından yayılan sahte haberleri’ kullanmakla suçladı.Ukrayna Genelkurmay Başkanı Aleksandr Sırskiy, cuma gecesi ordu birliklerine Avdeyevka’yı terk etme emrini verdiğini bildirmiş, ancak daha sonra Rusya Savunma Bakanlığı, bu emrin bölgedeki Ukrayna birliklerinin kontrolsüz bir şekilde şehirden kaçmaya başlamasından 24 saat sonra verildiğini açıklamıştı.Bakanlık, Rus Merkez Askeri Grubu birliklerinin Avdeyevka’yı tamamen kontrol altına aldıklarını ve 8.6 kilometre derinlikte ilerlediğini, 31.75 kilometrekarelik alan Ukrayna ordusundan temizlenirken, Ukrayna tarafının sadece son 24 saat içinde Avdeyevka’daki çatışmalarda bin 500’den fazla askerini yitirdiği açıklanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240221/rusya-filistindeki-sorunlarin-kaynagi-abddir-1080969499.html
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ukrayna, ukrayna ordusu, the new york times (nyt), aleksandr sırskiy, ukrayna genelkurmay başkanlığı, avdeyevka, rusya, rusya savunma bakanlığı
ukrayna, ukrayna ordusu, the new york times (nyt), aleksandr sırskiy, ukrayna genelkurmay başkanlığı, avdeyevka, rusya, rusya savunma bakanlığı
Ukrayna ordusu New York Times’ı Rus propagandası yapmakla suçladı
Ukrayna ordusunun Tavriya Grubu Sözcüsü Dmitriy Lihovoy, New York Times gazetesinin Avdeyevka’da esir alınan Ukraynalı askerler ile ilgili makalesini ‘Rus propagandası’ olarak niteledi.
Ukrayna ordusunun Tavriya Operasyonel ve Stratejik Birlik Grubu Sözcüsü Lihovoy, Rada televizyonuna verdiği demeçte New York Times gazetesinin Avdeyevka’dan geri çekilme sırasında bine yakın Ukraynalı askerin esir düştüğünün ifade edildiği makalesinin ‘Rus propagandası’ olduğunu söyledi.
New York Times’ın iki Ukraynalı askere atıfla yayınladığı makalede, Avdeyevka’dan geri çekilirken Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nden 850 ila bin askerin esir düştüğü veya kaybolduğu ifade edildi.
“New York Times’ın atıfta bulunduğu kaynaklar kesinlikle güvenilemez, çünkü böyle insanlar yok. Evet, biz esir düşmüş askerlerin olduğunu söylüyoruz, ama sayıları kesinlikle yüzlerce değil. Rusya’nın yüzlerce ve binlerce Ukraynalı esir olduğu yönündeki propagandası tam bir dezenformasyondur” diyen Lihovoy ayrıca Rusya’yı ‘saygın dünya medyası tarafından yayılan sahte haberleri’ kullanmakla suçladı.
Ukrayna Genelkurmay Başkanı Aleksandr Sırskiy, cuma gecesi ordu birliklerine Avdeyevka’yı terk etme emrini verdiğini bildirmiş, ancak daha sonra Rusya Savunma Bakanlığı, bu emrin bölgedeki Ukrayna birliklerinin kontrolsüz bir şekilde şehirden kaçmaya başlamasından 24 saat sonra verildiğini açıklamıştı.
Bakanlık, Rus Merkez Askeri Grubu birliklerinin Avdeyevka’yı tamamen kontrol altına aldıklarını ve 8.6 kilometre derinlikte ilerlediğini, 31.75 kilometrekarelik alan Ukrayna ordusundan temizlenirken, Ukrayna tarafının sadece son 24 saat içinde Avdeyevka’daki çatışmalarda bin 500’den fazla askerini yitirdiği açıklanmıştı.