https://sputniknews.com.tr/20240221/ukrayna-ordusu-kacarken-birakti-avdeyevkadaki-abd-yapimi-askeri-techizat-goruntulendi-1080947507.html
Ukrayna ordusu kaçarken bıraktı: Avdeyevka’daki ABD yapımı askeri teçhizat görüntülendi
Ukrayna ordusu kaçarken bıraktı: Avdeyevka’daki ABD yapımı askeri teçhizat görüntülendi
Sputnik Türkiye
Rus ‘Merkez’ Askeri Grubu’na bağlı askerler, geçen hafta özgürleştirilen Avdeyevka şehrinde, Ukrayna ordusunun kaçarken bıraktığı Sovyet ve ABD yapımı onlarca... 21.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-21T10:13+0300
2024-02-21T10:13+0300
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‘Klever’ lakaplı komutan yardımcısı, gazetecilere ele geçirilen Ukrayna teçhizatını göstererek, “Bir tek bugün bu türden 10 adet BMP-1 tespit edildi. Yaklaşık 7-8 adet de Amerikan M113 bulundu. Daha önce de ikisini ben çıkardım. Kuşatma altında olduklarını anlayarak kaçarken bıraktılar. Çok sayıda BMP-1 ve Amerikan M113 bırakıp kaçtılar” diye anlattı.Zırhlı araç üzerinde Ukrayna ordusunun kullandığı beyaz haç duruyor. Aracın içi neredeyse yeni, dışarıda sadece paleti hasarlı. Klever’in sözlerine göre bu ganimet onarılarak Rus ordusunun envanterine dahil edilecek.Rus teçhizatın ABD’li muadillerine göre çok daha iyi olduğunu kaydeden komutan yardımcısı, “Bakımı daha kolay. İki adet M113 zırhlı aracı tahliye ettim, teknik açıdan bakıldığında buna hurda diyebiliriz. Anladığım kadarıyla ABD’nin artık ihtiyaç duymadığı her şey Ukrayna’ya veriliyor” ifadesini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20240221/rus-ordusu-bir-yerlesim-birimini-daha-ozgurlestirdi-hersondaki-krinki-koyune-rus-bayragi-dikildi-1080946414.html
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rusya ordusu, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna ordusu, abd, avdeyevka, askeri operasyon
rusya ordusu, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna ordusu, abd, avdeyevka, askeri operasyon
Ukrayna ordusu kaçarken bıraktı: Avdeyevka’daki ABD yapımı askeri teçhizat görüntülendi
Rus ‘Merkez’ Askeri Grubu’na bağlı askerler, geçen hafta özgürleştirilen Avdeyevka şehrinde, Ukrayna ordusunun kaçarken bıraktığı Sovyet ve ABD yapımı onlarca askeri teçhizat tespit etti. Birçok aracın kullanıma uygun halde olduğu kaydedildi.
‘Klever’ lakaplı komutan yardımcısı, gazetecilere ele geçirilen Ukrayna teçhizatını göstererek, “Bir tek bugün bu türden 10 adet BMP-1 tespit edildi. Yaklaşık 7-8 adet de Amerikan M113 bulundu. Daha önce de ikisini ben çıkardım. Kuşatma altında olduklarını anlayarak kaçarken bıraktılar. Çok sayıda BMP-1 ve Amerikan M113 bırakıp kaçtılar” diye anlattı.
Zırhlı araç üzerinde Ukrayna ordusunun kullandığı beyaz haç duruyor. Aracın içi neredeyse yeni, dışarıda sadece paleti hasarlı. Klever’in sözlerine göre bu ganimet onarılarak Rus ordusunun envanterine dahil edilecek.
Rus teçhizatın ABD’li muadillerine göre çok daha iyi olduğunu kaydeden komutan yardımcısı, “Bakımı daha kolay. İki adet M113 zırhlı aracı tahliye ettim, teknik açıdan bakıldığında buna hurda diyebiliriz. Anladığım kadarıyla ABD’nin artık ihtiyaç duymadığı her şey Ukrayna’ya veriliyor” ifadesini kullandı.