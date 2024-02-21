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https://sputniknews.com.tr/20240221/trafik-cezalari-icin-avukattan-suruculere-dikkat-ceken-uyari--boyle-ceza-olmaz-odemeyin-1080943101.html
Trafik cezaları için avukattan sürücülere dikkat çeken uyarı: 'Böyle ceza olmaz, ödemeyin'
Trafik cezaları için avukattan sürücülere dikkat çeken uyarı: 'Böyle ceza olmaz, ödemeyin'
Sputnik Türkiye
İstanbul Esenler'deki fahri trafik müfettişi krizi gündem olmaya devam ediyor. Her güne yeni ceza ile uyanan sürücüler yaşadıklarına isyan etmiş, araçlarını... 21.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-21T07:41+0300
2024-02-21T07:41+0300
trafik
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Fahri müfettişlerin kestiği cezalar gündemde. Özellikle İstanbul Esenler'de haftalardır süren ceza krizinin giderek büyük bir soruna dönüştüğü uzmanlar tarafından aktarılıyor.Her güne ayrı bir ceza ile uyandıklarını belirten Esenler'de yaşayan sürücüler her hafta eylem yapar oldu. Araçlarını Esenler'deki meydana çeken sürücüler, seslerini duyurmaya çalıştı. Mağdurlar kesilen cezaların iptal edilmesini ve yeni cezaların da gelmemesini isterken, konuyla ilgili Fahri Trafik Müfettişleri Derneği Başkanı Avukat Sami Güleçyüz'den de açıklama geldi.Show Haber'e konuşan Güleçyüz, "Bunun trafik polisi tarafından yazılmadığı kesin. Maalesef fahri trafik müfettişleri içinde de çok az sayıda da olsa bazı arızalı insanlar var. Bu kadar cezayı yiyen biri ödemesin bence. Buradaki mağdurlar son derece haklı. Böyle bir ceza olmaz. Burada görevin kötüye kullanıldığı gayet açık" dedi. Öte yandan sadece İstanbul'da yaklaşık 5 bin fahri trafik müfettişi olduğu belirtilirken; uzmanlar fahri trafik müfettişlerinin kestiği ceza başına herhangi bir pirim veya ücret almadığının altını çiziyor.
https://sputniknews.com.tr/20240220/bir-otomobil-daha-turkiyeye-geliyor-fiyati-ne-kadar-olacak-1080901834.html
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trafik, trafik kazası, trafik kontrolü, trafik ihlali, trafik cezası, trafik cezaları, trafik para cezası, avukat, uzman, uzman yorumu
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Trafik cezaları için avukattan sürücülere dikkat çeken uyarı: 'Böyle ceza olmaz, ödemeyin'

07:41 21.02.2024
© AATrafik cezası
Trafik cezası - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2024
© AA
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İstanbul Esenler'deki fahri trafik müfettişi krizi gündem olmaya devam ediyor. Her güne yeni ceza ile uyanan sürücüler yaşadıklarına isyan etmiş, araçlarını meydana çekerek seslerini duyurmaya çalışmışlardı. Konuyla ilgili Fahri Trafik Müfettişleri Derneği Başkanı Avukat Sami Güleçyüz, "Böyle ceza olmaz, ödemeyin." diye konuştu.
Fahri müfettişlerin kestiği cezalar gündemde. Özellikle İstanbul Esenler'de haftalardır süren ceza krizinin giderek büyük bir soruna dönüştüğü uzmanlar tarafından aktarılıyor.
Her güne ayrı bir ceza ile uyandıklarını belirten Esenler'de yaşayan sürücüler her hafta eylem yapar oldu. Araçlarını Esenler'deki meydana çeken sürücüler, seslerini duyurmaya çalıştı. Mağdurlar kesilen cezaların iptal edilmesini ve yeni cezaların da gelmemesini isterken, konuyla ilgili Fahri Trafik Müfettişleri Derneği Başkanı Avukat Sami Güleçyüz'den de açıklama geldi.
Show Haber'e konuşan Güleçyüz, "Bunun trafik polisi tarafından yazılmadığı kesin. Maalesef fahri trafik müfettişleri içinde de çok az sayıda da olsa bazı arızalı insanlar var. Bu kadar cezayı yiyen biri ödemesin bence. Buradaki mağdurlar son derece haklı. Böyle bir ceza olmaz. Burada görevin kötüye kullanıldığı gayet açık" dedi.
Öte yandan sadece İstanbul'da yaklaşık 5 bin fahri trafik müfettişi olduğu belirtilirken; uzmanlar fahri trafik müfettişlerinin kestiği ceza başına herhangi bir pirim veya ücret almadığının altını çiziyor.
Otomobil, araba, direksiyon - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2024
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