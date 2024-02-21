https://sputniknews.com.tr/20240221/tff-super-kupa-macinin-tarihi-ve-yerini-acikladi-1080967056.html
TFF, Süper Kupa maçının tarihi ve yerini açıkladı
TFF, Süper Kupa maçının tarihi ve yerini açıkladı
Sputnik Türkiye
TFF, Süper Kupa maçının 7 Nisan 2024 günü saat 21.00'de Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacağını duyurdu. 21.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-21T17:36+0300
2024-02-21T17:36+0300
2024-02-21T18:02+0300
türkiye futbol federasyonu (tff)
spor
süper kupa
son dakika
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Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'da oynanması planlanan ancak yaşanan olaylar sonrası ertelenen Süper Kupa maçının yeri ve tarihi belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, 2022-2023 Sezonu Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile 2022-2023 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe kulüpleri arasında, 7 Nisan 2024 Pazar günü saat 21.00'de Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacaktır" denildi.
https://sputniknews.com.tr/20240220/tff-super-ligde-26-haftanin-var-kayitlarini-acikladi--1080938513.html
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türkiye futbol federasyonu (tff), süper kupa, son dakika
türkiye futbol federasyonu (tff), süper kupa, son dakika
TFF, Süper Kupa maçının tarihi ve yerini açıkladı
17:36 21.02.2024 (güncellendi: 18:02 21.02.2024)
TFF, Süper Kupa maçının 7 Nisan 2024 günü saat 21.00'de Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacağını duyurdu.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'da oynanması planlanan ancak yaşanan olaylar sonrası ertelenen Süper Kupa maçının yeri ve tarihi belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, 2022-2023 Sezonu Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile 2022-2023 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe kulüpleri arasında, 7 Nisan 2024 Pazar günü saat 21.00'de Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacaktır" denildi.