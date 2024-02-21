https://sputniknews.com.tr/20240221/tff-super-kupa-macinin-tarihi-ve-yerini-acikladi-1080967056.html

TFF, Süper Kupa maçının tarihi ve yerini açıkladı

TFF, Süper Kupa maçının tarihi ve yerini açıkladı

Sputnik Türkiye

TFF, Süper Kupa maçının 7 Nisan 2024 günü saat 21.00'de Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacağını duyurdu. 21.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-21T17:36+0300

2024-02-21T17:36+0300

2024-02-21T18:02+0300

türkiye futbol federasyonu (tff)

spor

süper kupa

son dakika

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Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'da oynanması planlanan ancak yaşanan olaylar sonrası ertelenen Süper Kupa maçının yeri ve tarihi belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, 2022-2023 Sezonu Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile 2022-2023 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe kulüpleri arasında, 7 Nisan 2024 Pazar günü saat 21.00'de Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacaktır" denildi.

https://sputniknews.com.tr/20240220/tff-super-ligde-26-haftanin-var-kayitlarini-acikladi--1080938513.html

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türkiye futbol federasyonu (tff), süper kupa, son dakika