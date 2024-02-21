https://sputniknews.com.tr/20240221/rusyanin-donetsk-ve-lugansk-halk-cumhuriyetlerinin-bagimsizligini-tanima-kararinin-2-yildonumu-1080971376.html

Rusya'nın Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerinin bağımsızlığını tanıma kararının 2. yıldönümü

Rusya'nın Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerinin bağımsızlığını tanıma kararının 2. yıldönümü

Sputnik Türkiye

21 Şubat 2022'de Rusya lideri Vladimir Putin, Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanıma kararlarını imzaladı. 21.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-21T20:15+0300

2024-02-21T20:15+0300

2024-02-21T20:15+0300

multimedya

infografik

vladimir putin

rusya

donetsk halk cumhuriyeti (dnr)

lugans halk cumhuriyeti

ukrayna

ulusa sesleniş

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/15/1080971103_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d36486cab6a5aae9fdc637f1f5bfa4c5.png

Putin'in bu karar ve Ukrayna krizi ile ilgili yaptığı Ulusa Sesleniş konuşmasının öne çıkan açıklamaları, Sputnik'in infografiğinde.

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

infografik, vladimir putin, rusya, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), lugans halk cumhuriyeti, ukrayna, инфографика, ulusa sesleniş