https://sputniknews.com.tr/20240221/rusyanin-donetsk-ve-lugansk-halk-cumhuriyetlerinin-bagimsizligini-tanima-kararinin-2-yildonumu-1080971376.html
Rusya'nın Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerinin bağımsızlığını tanıma kararının 2. yıldönümü
Rusya'nın Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerinin bağımsızlığını tanıma kararının 2. yıldönümü
Sputnik Türkiye
21 Şubat 2022'de Rusya lideri Vladimir Putin, Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanıma kararlarını imzaladı. 21.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-21T20:15+0300
2024-02-21T20:15+0300
2024-02-21T20:15+0300
multimedya
infografik
vladimir putin
rusya
donetsk halk cumhuriyeti (dnr)
lugans halk cumhuriyeti
ukrayna
ulusa sesleniş
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Putin'in bu karar ve Ukrayna krizi ile ilgili yaptığı Ulusa Sesleniş konuşmasının öne çıkan açıklamaları, Sputnik'in infografiğinde.
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infografik, vladimir putin, rusya, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), lugans halk cumhuriyeti, ukrayna, инфографика, ulusa sesleniş
infografik, vladimir putin, rusya, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), lugans halk cumhuriyeti, ukrayna, инфографика, ulusa sesleniş
Rusya'nın Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerinin bağımsızlığını tanıma kararının 2. yıldönümü
21 Şubat 2022'de Rusya lideri Vladimir Putin, Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanıma kararlarını imzaladı.
Putin'in bu karar ve Ukrayna krizi ile ilgili yaptığı Ulusa Sesleniş konuşmasının öne çıkan açıklamaları, Sputnik'in infografiğinde.