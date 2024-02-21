https://sputniknews.com.tr/20240221/rus-ordusu-bir-yerlesim-birimini-daha-ozgurlestirdi-hersondaki-krinki-koyune-rus-bayragi-dikildi-1080946414.html
Rus ordusu bir yerleşim birimini daha özgürleştirdi: Herson'daki Krınki köyüne Rus bayrağı dikildi
Rus ordusu bir yerleşim birimini daha özgürleştirdi: Herson'daki Krınki köyüne Rus bayrağı dikildi
Sputnik Türkiye
Herson Bölge Valisi Vladimir Saldo, Rus askerlerin, Ukrayna ordusundan özgürleştirilen Krınki köyünde Rusya bayrağını açtığı gösteren bir videoyu paylaştı. 21.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-21T09:41+0300
2024-02-21T09:41+0300
2024-02-21T09:41+0300
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Saldo, Telegram paylaşımında, “810. Muhafız Tugayı’nın deniz piyadeleri, hava indirme birliğinden silah arkadaşlarıyla birlikte Krınki’den bildiriyor: Yerleşim birimi özgürleştirildi. Kahramanlar, önünüzde baş eğiyorum. Herson Bölgesi’nin tüm sakinlerinden ve şahsen benden size çok büyük teşekkür” diye yazdı.Daha önce Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Krınki köyünün düşman güçlerden arındırma çalışmalarının tamamlandığını duyurdu.Köyde, Ukrayna ordusunun dört deniz piyade tugayı üsleniyordu. Amaçları, Kırım’ın batı kıyısına ulaşmaktı.
https://sputniknews.com.tr/20240219/herson-valisi-saldo-ukraynada-200-kilometre-genisliginde-tampon-bolge-olusturulmali-1080878775.html
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herson, rus ordusu, rusya, ukrayna, ukrayna ordusu, askeri operasyon, rusya bayrağı
herson, rus ordusu, rusya, ukrayna, ukrayna ordusu, askeri operasyon, rusya bayrağı
Rus ordusu bir yerleşim birimini daha özgürleştirdi: Herson'daki Krınki köyüne Rus bayrağı dikildi
Herson Bölge Valisi Vladimir Saldo, Rus askerlerin, Ukrayna ordusundan özgürleştirilen Krınki köyünde Rusya bayrağını açtığı gösteren bir videoyu paylaştı.
Saldo, Telegram paylaşımında, “810. Muhafız Tugayı’nın deniz piyadeleri, hava indirme birliğinden silah arkadaşlarıyla birlikte Krınki’den bildiriyor: Yerleşim birimi özgürleştirildi. Kahramanlar, önünüzde baş eğiyorum. Herson Bölgesi’nin tüm sakinlerinden ve şahsen benden size çok büyük teşekkür” diye yazdı.
Daha önce Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Krınki köyünün düşman güçlerden arındırma çalışmalarının tamamlandığını duyurdu.
Köyde, Ukrayna ordusunun dört deniz piyade tugayı üsleniyordu. Amaçları, Kırım’ın batı kıyısına ulaşmaktı.