https://sputniknews.com.tr/20240221/rus-ordusu-bir-yerlesim-birimini-daha-ozgurlestirdi-hersondaki-krinki-koyune-rus-bayragi-dikildi-1080946414.html

Rus ordusu bir yerleşim birimini daha özgürleştirdi: Herson'daki Krınki köyüne Rus bayrağı dikildi

Rus ordusu bir yerleşim birimini daha özgürleştirdi: Herson'daki Krınki köyüne Rus bayrağı dikildi

Sputnik Türkiye

Herson Bölge Valisi Vladimir Saldo, Rus askerlerin, Ukrayna ordusundan özgürleştirilen Krınki köyünde Rusya bayrağını açtığı gösteren bir videoyu paylaştı. 21.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-21T09:41+0300

2024-02-21T09:41+0300

2024-02-21T09:41+0300

ukrayna krizi

herson

rus ordusu

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ukrayna

ukrayna ordusu

askeri operasyon

rusya bayrağı

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Saldo, Telegram paylaşımında, “810. Muhafız Tugayı’nın deniz piyadeleri, hava indirme birliğinden silah arkadaşlarıyla birlikte Krınki’den bildiriyor: Yerleşim birimi özgürleştirildi. Kahramanlar, önünüzde baş eğiyorum. Herson Bölgesi’nin tüm sakinlerinden ve şahsen benden size çok büyük teşekkür” diye yazdı.Daha önce Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Krınki köyünün düşman güçlerden arındırma çalışmalarının tamamlandığını duyurdu.Köyde, Ukrayna ordusunun dört deniz piyade tugayı üsleniyordu. Amaçları, Kırım’ın batı kıyısına ulaşmaktı.

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