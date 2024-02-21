https://sputniknews.com.tr/20240221/mansur-yavas-mal-varligini-acikladi-1080972954.html

Mansur Yavaş mal varlığını açıkladı

Mansur Yavaş mal varlığını açıkladı

Sputnik Türkiye

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, 31 Mart yerel seçimler öncesinde geçen seçimlerde olduğu gibi mal varlığını açıkladı. 21.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-21T21:25+0300

2024-02-21T21:25+0300

2024-02-21T21:25+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

mansur yavaş

31 mart yerel seçimleri

ankara büyükşehir belediyesi

mal varlığı

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CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı ve mevcut Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kendisi ve eşi Nursen Yavaş'ın mal varlığını açıkladı.www.mansuryavas.com.tr adresinden yayınlanan mal varlığı beyanı 2019 ve 2024 yıllarını kapsıyor. Buna göre Yavaş çiftinin açıklanan mal varlıkları şöyle: 2019 yılı Mansur Yavaş mal varlığıNursen Yavaş mal varlığı2024 yılı Mansur Yavaş mal varlığıNursen Yavaş mal varlığıMevcut borçlarYavaş, geçen seçimler öncesinde de 'Şeffaflık Taahhütnamesi' imzalayıp, kendisi ve ailesinin mal varlığını açıklamıştı.. Taahhütnamenin ilk maddesinde, "Belediye başkanı olarak birinci derece akrabalarımı da içeren mal varlığı bildirimlerimin yıllık olarak ilan edilmesini sağlayacağım" ifadesi yer almıştı.

https://sputniknews.com.tr/20190302/yavas-mal-varligini-acikladi-1037962875.html

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mansur yavaş, 31 mart yerel seçimleri, ankara büyükşehir belediyesi, mal varlığı