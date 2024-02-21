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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
https://sputniknews.com.tr/20240221/mansur-yavas-mal-varligini-acikladi-1080972954.html
Mansur Yavaş mal varlığını açıkladı
Mansur Yavaş mal varlığını açıkladı
Sputnik Türkiye
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, 31 Mart yerel seçimler öncesinde geçen seçimlerde olduğu gibi mal varlığını açıkladı. 21.02.2024, Sputnik Türkiye
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2024 türkiye yerel seçimleri
mansur yavaş
31 mart yerel seçimleri
ankara büyükşehir belediyesi
mal varlığı
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CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı ve mevcut Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kendisi ve eşi Nursen Yavaş'ın mal varlığını açıkladı.www.mansuryavas.com.tr adresinden yayınlanan mal varlığı beyanı 2019 ve 2024 yıllarını kapsıyor. Buna göre Yavaş çiftinin açıklanan mal varlıkları şöyle: 2019 yılı Mansur Yavaş mal varlığıNursen Yavaş mal varlığı2024 yılı Mansur Yavaş mal varlığıNursen Yavaş mal varlığıMevcut borçlarYavaş, geçen seçimler öncesinde de 'Şeffaflık Taahhütnamesi' imzalayıp, kendisi ve ailesinin mal varlığını açıklamıştı.. Taahhütnamenin ilk maddesinde, "Belediye başkanı olarak birinci derece akrabalarımı da içeren mal varlığı bildirimlerimin yıllık olarak ilan edilmesini sağlayacağım" ifadesi yer almıştı.
https://sputniknews.com.tr/20190302/yavas-mal-varligini-acikladi-1037962875.html
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mansur yavaş, 31 mart yerel seçimleri, ankara büyükşehir belediyesi, mal varlığı
mansur yavaş, 31 mart yerel seçimleri, ankara büyükşehir belediyesi, mal varlığı

Mansur Yavaş mal varlığını açıkladı

21:25 21.02.2024
© AA / Ankara Büyükşehir BelediyesiMansur Yavaş
Mansur Yavaş - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2024
© AA / Ankara Büyükşehir Belediyesi
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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, 31 Mart yerel seçimler öncesinde geçen seçimlerde olduğu gibi mal varlığını açıkladı.
CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı ve mevcut Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kendisi ve eşi Nursen Yavaş'ın mal varlığını açıkladı.
www.mansuryavas.com.tr adresinden yayınlanan mal varlığı beyanı 2019 ve 2024 yıllarını kapsıyor. Buna göre Yavaş çiftinin açıklanan mal varlıkları şöyle:

2019 yılı Mansur Yavaş mal varlığı

Beypazarı ilçesi İnözü mevkiinde bağ evi (2171m2) (Aralık 2020’de 320.000 TL’ye satıldı).
Beypazarı ilçesi Akyazı mevkiinde arsa (600m2)
Beypazarı ilçesi Başağaç Mahallesi’nde hisseli arsa(3907/5007m2) (Kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapılmış olup henüz inşaat başlamamıştır.)
Beypazarı ilçesi Başağaç Mahallesi’nde hisseli arsa (2855/7305m2)
Nursen Yavaş ile müşterek Çankaya ilçesinde daire (Nisan 2020’de 1.300.000 TL’ye satıldı).
240.000 TL Nakit
Avukatlık ortaklığının 1/3 hissedarlığından vekalet ücreti alacakları (Tahsil edildikçe bildirilecektir.)

Nursen Yavaş mal varlığı

Beypazarı ilçesi Başağaç Mahallesi’nde mirastan intikal hisseli bahçe (204/544m2)
Beypazarı ilçesi Başağaç Mahallesi’nde hisseli arsa (45/3522m2)
İzmir Bayraklı’da devam eden kooperatif hissesi (Haziran 2022’de 1.830.000 TL’ye satıldı).
400.000 TL değerinde çeşitli ziynet eşyası

2024 yılı Mansur Yavaş mal varlığı

Beypazarı Ayvaşık Mh.de 600 m2 arsa
Beypazarı Başağaç Mh.de 7305 m2 arsa içinde 5373 m2 hisse (Belediye hissesi Haziran 2022’de 4.500.018 TL’ye alındı).
Beypazarı’nda 2018 yılında Ankara 63. Noterinin 29559 yevmiye nolu arsa payı karşılığı sözleşmesi gereğince elde edilen 10 adet konuttan 8 adedinin ve 1 adet bağın satışından, ayrıca kayınvalidesi Nevin Kıvanç’a ait dairenin Haziran 2022’de satışından elde edilen 765.000 TL dâhil yaklaşık 9.000.000 TL değerinde menkul kıymet ve altın
Beypazarı’nda 2019 mal beyanında bildirilen kat karşılığı sözleşme ile verilen arsadan elde edilen 11 adet tam, 1 adet ½ hisse işyeri
Çankaya Alacaatlı Mh.de konut ½ hisse (2.077.849 TL’ye Nisan 2020’de alındı).
Beypazarı’nda 2019 mal beyanında bildirilen kat karşılığı sözleşme ile verilen arsadan elde edilen 2 daire
Aylık yaklaşık 100.000 TL kira geliri
Bankada 120.000 TL nakit

Nursen Yavaş mal varlığı

Beypazarı Başağaç Mh.de veraseten intikal 544 m2 bahçe içinde 3/8 oranında hisse
Beypazarı Beytepe Mh.de veraseten intikal 36 m2 işyeri içinde 3/8 oranında hisse
Beypazarı Başağaç Mh.de veraseten intikal 4946 m2 arsa içinde 1/10 oranında hisse
Beypazarı Başağaç Mh.de veraseten intikal 3522 m2 arsa içinde 12/1000 oranında hisse
2019 yılında beyan edilmiş olan çeşitli ziynet eşyası (2019 yılında 400 bin TL olarak bildirilmiştir.)
İzmir Bayraklı’da Haziran 2022’de konut yapı kooperatif hissesi satışından yaklaşık 1.830.000 TL elde edildi. Önceki beyanda kızı Çağlayan Yavaş Sezgin’e ait olan ve satışı annesi Nursen Yavaş’a yapılan 2015 model Audi A3 markalı araç 920.000 TL’ye satıldı.
Çankaya Alacaatlı Mh.de konut ½ hisse 2023 model Audi A3 otomobil (2.175.985 TL’ye alındı)

Mevcut borçlar

Denizbank’tan 2020 Mayıs ayında çekilen 1.250.000 TL kredinin 45 taksidi ödenmiş olup 15 taksidi aylık 28.144 TL olarak ödenmeye devam etmektedir.
Alınan krediden 100.000 pound kızı Çağlayan Yavaş Sezgin’e mortgage yoluyla ev alması için hibe ve havale edildi.
Yavaş, geçen seçimler öncesinde de 'Şeffaflık Taahhütnamesi' imzalayıp, kendisi ve ailesinin mal varlığını açıklamıştı.. Taahhütnamenin ilk maddesinde, "Belediye başkanı olarak birinci derece akrabalarımı da içeren mal varlığı bildirimlerimin yıllık olarak ilan edilmesini sağlayacağım" ifadesi yer almıştı.
Mansur Yavaş - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2019
DÜNYA
Yavaş mal varlığını açıkladı
2 Mart 2019, 12:25
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