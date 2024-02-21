https://sputniknews.com.tr/20240221/karisi-2-kez-kacirildi-ilk-kacirdiklarinda-20-bin-dolar-odemistim-bu-kez-cop-atarken-kacirdilar-1080959769.html

Karısı 2. kez kaçırıldı: 'İlk kaçırdıklarında 20 bin dolar ödemiştim, bu kez çöp atarken kaçırdılar'

Karısı 2. kez kaçırıldı: 'İlk kaçırdıklarında 20 bin dolar ödemiştim, bu kez çöp atarken kaçırdılar'

Sputnik Türkiye

Adana’da 4 ay önce evlenen adam, eşinin 2 kere kaçırıldığını, ilk kaçırıldığında 20 bin dolar fidye ödeyip geri aldığını şimdi de 25 bin dolar fidye... 21.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-21T14:57+0300

2024-02-21T14:57+0300

2024-02-21T14:57+0300

yaşam

fidye

fidye

kaçırma

çöp

adana

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Suriye'deki iç savaştan kaçarak Adana'ya gelen tarım işçisi Salih İsmail, 4 ay önce Dilan İsmail ile evlenip merkez Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi'nde yaşamaya başladı. İddiaya göre, 2 ay önce Dilan İsmail'i kimliği belirsiz şahıslar sokak ortasında kaçırdı ve eşini arayıp 20 bin dolar fidye istedi. Çaresiz kalan İsmail, polise dahi haber vermeyip düğün takılarını bozdurarak, şahısların istediği yere götürüp bıraktı. Birkaç gün sonra ise şahıslar, Salih İsmail’in eşini geri getirdi.Yine kaçırdılarKaçırılan Dilan İsmail hiçbir şey anlatmazken, geçtiğimiz hafta çöp atmak için dışarı çıktığında yeniden kaçırıldı. Yine fidyeciler Salih İsmail’e ulaştı ve bu sefer 25 bin dolar para istedi. Çaresiz kalan genç adam, durumu polise bildirdi. Şimdi ekipler her yerde kaçırıldığı öne sürülen Dilan İsmail’i arıyor.'Eşimi özledim'İhlas Haber Ajansı’na konuşan Salih İsmail, “Benim eşimi kaçırdılar. İlk kaçırdıklarında 20 bin doları ödedim. Şimdi nasıl ödeyeceğim bilmiyorum. Eşimi özledim, ona bir şey yaparlar diye korkuyorum” dedi.'Baldızımın hayatından endişe ediyoruz'Dilan İsmail’in eniştesi Şiyar Bilgiç ise baldızının nerede olduğunu bilmediğini söyledi. Bilgiç, “Bu kızı çöp atarken kaçırmışlar. Ne istiyorlar ondan bilmiyoruz. Bu parayı nasıl ödeyeceğiz onu da bilmiyoruz. Bize mesaj attılar 'kız Almanya’da şu anda' dediler ama doğru mu söylüyorlar bilemiyorum. Baldızımın hayatından endişe ediyoruz” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20240201/siber-suclarda-sanal-adam-kacirma-trendi-ozel-hayata-iliskin-bilgiler-calinip-fidye-isteniyor-1080275358.html

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fidye, fidye, kaçırma, çöp, adana