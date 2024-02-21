https://sputniknews.com.tr/20240221/ikby-parlamentosundaki-turkmen-ve-hristiyanlar-icin-ayrilan-kota-iptal-edildi-1080975946.html
IKBY parlamentosundaki Türkmen ve Hristiyanlar için ayrılan kota iptal edildi
IKBY parlamentosundaki Türkmen ve Hristiyanlar için ayrılan kota iptal edildi
Sputnik Türkiye
Irak Federal Mahkemesi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) parlamentosunda Türkmen ve Hristiyanlar için ayrılan 11 sandalyelik kotayı iptal etti. 21.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-21T23:30+0300
2024-02-21T23:30+0300
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Irak Yüksek Federal Mahkemesi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) meclisindeki Türkmenler ve Hristiyanlara ayrılan 11 kişilik kotanın “anayasaya aykırı” olduğuna karar verdi.Irak resmi ajansı INA'da yer alan habere göre, Federal Mahkeme başta IKBY meclisi yasası ve azınlıklara ayrılan kotalar olmak üzere bir dizi karar aldı.IKBY memur maaşlarının Irak banklarında açılacak hesaplara yatırılacağı ve Bağdat'ın IKBY'ye "borç para verme" yetkisini elinden alan Mahkeme, IKBY’nin tüm petrol ve petrol dışı gelirlerinin de merkezi hükümete teslim edilmesi gerektiğine hükmetti.Federal Mahkeme, IKBY’nin dört seçim bölgesine bölünmesi ve 111 sandalyeli IKBY meclisinde Türkmenlere 5 ve Hristiyanlara 6 olmak üzere, 11 kişilik kotanın “anayasaya aykırı” olduğuna karar verdi.
https://sputniknews.com.tr/20240204/kdp-ve-kyb-kerkukte-kurt-vali-secilmesi-konusunda-anlastiklarini-acikladi-1080392053.html
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ikby, ikby, irak kürt bölgesel yönetimi (ikby), ikby meclisi, ortadoğu, irak yüksek federal mahkemesi, irak federal yüksek mahkemesi, anayasa, türkmen, türkmen, hıristiyan
IKBY parlamentosundaki Türkmen ve Hristiyanlar için ayrılan kota iptal edildi
Irak Federal Mahkemesi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) parlamentosunda Türkmen ve Hristiyanlar için ayrılan 11 sandalyelik kotayı iptal etti.
Irak Yüksek Federal Mahkemesi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) meclisindeki Türkmenler ve Hristiyanlara ayrılan 11 kişilik kotanın “anayasaya aykırı” olduğuna karar verdi.
Irak resmi ajansı INA'da yer alan habere göre, Federal Mahkeme başta IKBY meclisi yasası ve azınlıklara ayrılan kotalar olmak üzere bir dizi karar aldı.
IKBY memur maaşlarının Irak banklarında açılacak hesaplara yatırılacağı ve Bağdat'ın IKBY'ye "borç para verme" yetkisini elinden alan Mahkeme, IKBY’nin tüm petrol ve petrol dışı gelirlerinin de merkezi hükümete teslim edilmesi gerektiğine hükmetti.
Federal Mahkeme, IKBY’nin dört seçim bölgesine bölünmesi ve 111 sandalyeli IKBY meclisinde Türkmenlere 5 ve Hristiyanlara 6 olmak üzere, 11 kişilik kotanın “anayasaya aykırı” olduğuna karar verdi.