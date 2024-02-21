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https://sputniknews.com.tr/20240221/ikby-parlamentosundaki-turkmen-ve-hristiyanlar-icin-ayrilan-kota-iptal-edildi-1080975946.html
IKBY parlamentosundaki Türkmen ve Hristiyanlar için ayrılan kota iptal edildi
IKBY parlamentosundaki Türkmen ve Hristiyanlar için ayrılan kota iptal edildi
Sputnik Türkiye
Irak Federal Mahkemesi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) parlamentosunda Türkmen ve Hristiyanlar için ayrılan 11 sandalyelik kotayı iptal etti. 21.02.2024, Sputnik Türkiye
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Irak Yüksek Federal Mahkemesi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) meclisindeki Türkmenler ve Hristiyanlara ayrılan 11 kişilik kotanın “anayasaya aykırı” olduğuna karar verdi.Irak resmi ajansı INA'da yer alan habere göre, Federal Mahkeme başta IKBY meclisi yasası ve azınlıklara ayrılan kotalar olmak üzere bir dizi karar aldı.IKBY memur maaşlarının Irak banklarında açılacak hesaplara yatırılacağı ve Bağdat'ın IKBY'ye "borç para verme" yetkisini elinden alan Mahkeme, IKBY’nin tüm petrol ve petrol dışı gelirlerinin de merkezi hükümete teslim edilmesi gerektiğine hükmetti.Federal Mahkeme, IKBY’nin dört seçim bölgesine bölünmesi ve 111 sandalyeli IKBY meclisinde Türkmenlere 5 ve Hristiyanlara 6 olmak üzere, 11 kişilik kotanın “anayasaya aykırı” olduğuna karar verdi.
https://sputniknews.com.tr/20240204/kdp-ve-kyb-kerkukte-kurt-vali-secilmesi-konusunda-anlastiklarini-acikladi-1080392053.html
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ikby, ikby, irak kürt bölgesel yönetimi (ikby), ikby meclisi, ortadoğu, irak yüksek federal mahkemesi, irak federal yüksek mahkemesi, anayasa, türkmen, türkmen, hıristiyan
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IKBY parlamentosundaki Türkmen ve Hristiyanlar için ayrılan kota iptal edildi

23:30 21.02.2024
© Sputnik / Дмитрий ВиноградовIrak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Meclisi'
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Meclisi' - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2024
© Sputnik / Дмитрий Виноградов
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Irak Federal Mahkemesi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) parlamentosunda Türkmen ve Hristiyanlar için ayrılan 11 sandalyelik kotayı iptal etti.
Irak Yüksek Federal Mahkemesi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) meclisindeki Türkmenler ve Hristiyanlara ayrılan 11 kişilik kotanın “anayasaya aykırı” olduğuna karar verdi.
Irak resmi ajansı INA'da yer alan habere göre, Federal Mahkeme başta IKBY meclisi yasası ve azınlıklara ayrılan kotalar olmak üzere bir dizi karar aldı.
IKBY memur maaşlarının Irak banklarında açılacak hesaplara yatırılacağı ve Bağdat'ın IKBY'ye "borç para verme" yetkisini elinden alan Mahkeme, IKBY’nin tüm petrol ve petrol dışı gelirlerinin de merkezi hükümete teslim edilmesi gerektiğine hükmetti.
Federal Mahkeme, IKBY’nin dört seçim bölgesine bölünmesi ve 111 sandalyeli IKBY meclisinde Türkmenlere 5 ve Hristiyanlara 6 olmak üzere, 11 kişilik kotanın “anayasaya aykırı” olduğuna karar verdi.
Irak'ın Kerkük kentindeki tarihi Kerkük kalesinin yakınındaki meydanda izinsiz protesto gösterisi ihbarı üzerine bölgeye polisi ve çevik kuvvet güçleri bölgeye sevk edildi. KDP destekçisi bir grubun, ordu kontrolündeki binanın KDP'ye teslim edilmesine karşı çıkanların kapattığı Erbil-Kerkük kara yolunun açılması talebiyle düzenlediği protestoların ardından çıkan olaylarda 4 kişi hayatını kaybetmişti. ( - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2024
DÜNYA
KDP ve KYB, Kerkük’te 'Kürt vali seçilmesi konusunda' anlaştıklarını açıkladı
4 Şubat, 20:57
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