https://sputniknews.com.tr/20240221/huseyin-ceylan-ulucay-kimdir-1080948649.html

Hüseyin Ceylan Uluçay kimdir?

Hüseyin Ceylan Uluçay kimdir?

Sputnik Türkiye

AK Parti’nin 2024 yerel seçimlerinde Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı olarak ilan edilen Hüseyin Ceylan Uluçay kimdir? 21.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-21T14:43+0300

2024-02-21T14:43+0300

2024-02-21T14:44+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

ak parti

yerel seçim

31 mart yerel seçimleri

hüseyin ceylan uluçay

belediye

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/15/1080948407_0:0:1082:609_1920x0_80_0_0_d18b750dee26962718ea7656d92aec6d.jpg

AK Parti Afyonkarahisar’da Belediye Başkanı Mehmet Zeybek’in yerine il başkanlığı görevini yürüten Hüseyin Ceylan Uluçay’ı aday olarak gösterdi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından adaylığı açıklanan Uluçay kimdir?Hüseyin Ceylan Uluçay, 1986 yılında Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Afyonkarahisar ilinde tamamladı. Hüseyin Ceylan Uluçay, Yaşar Üniversitesi işletme bölümünü bitirdi. Ardından Afyonkarahisar mali müşavirlik görevini icra etmeye başladı.AK Parti’de hangi görevlerde yer aldı?Siyasi hayatına 2004 yılında Gençlik Kolları Üyesi ve Sandık Yönetim Kurulu Üyesi olarak başladı. 2014 yılında AK Parti Afyonkarahisar İl Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. Uluçay AK Parti Afyonkarahisar il yönetiminde İl Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı görevini yürüttü. 2020 yılında Afyonkarahisar’da AK Parti eski İl Başkanı Hüseyin Sezen’in istifasının ardından, parti genel merkezi yeni başkanı belirlemek için çalışmaya başladı. Günler süren temayül ve görüşmelerin ardından, yeni il başkanını belirlendi. AK Parti Genel Merkezi, AK Parti İl Başkan Vekili Hüseyin Ceylan Uluçay’ı, il başkanı olarak atadı. Uluçay AK Parti’nin 7’nci il kongresinde il başkanı olarak seçildi.

https://sputniknews.com.tr/20240221/erdogan-muhalefet-parti-ici-iktidar-kavgasi-disinda-hicbir-seyle-ilgilenmiyor-1080958268.html

https://sputniknews.com.tr/20240217/ak-parti-ibb-baskan-adayi-kurum-bu-sehrin-marka-degerini-artirmanin-disinda-bir-isimiz-olmayacak-1080831421.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ak parti afyon adayı kim,afyonkarahisar akparti adayı kim,yerel seçim adayları,akpartinin adayları,ak partinin yerel seçim adayları,ak partinin afyonkarahisar adayları,afyon belediyesi hangi partiden,afyon yerel seçim sonuçları