https://sputniknews.com.tr/20240221/huseyin-ceylan-ulucay-kimdir-1080948649.html
Hüseyin Ceylan Uluçay kimdir?
Hüseyin Ceylan Uluçay kimdir?
Sputnik Türkiye
AK Parti’nin 2024 yerel seçimlerinde Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı olarak ilan edilen Hüseyin Ceylan Uluçay kimdir? 21.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-21T14:43+0300
2024-02-21T14:43+0300
2024-02-21T14:44+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
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31 mart yerel seçimleri
hüseyin ceylan uluçay
belediye
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AK Parti Afyonkarahisar’da Belediye Başkanı Mehmet Zeybek’in yerine il başkanlığı görevini yürüten Hüseyin Ceylan Uluçay’ı aday olarak gösterdi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından adaylığı açıklanan Uluçay kimdir?Hüseyin Ceylan Uluçay, 1986 yılında Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Afyonkarahisar ilinde tamamladı. Hüseyin Ceylan Uluçay, Yaşar Üniversitesi işletme bölümünü bitirdi. Ardından Afyonkarahisar mali müşavirlik görevini icra etmeye başladı.AK Parti’de hangi görevlerde yer aldı?Siyasi hayatına 2004 yılında Gençlik Kolları Üyesi ve Sandık Yönetim Kurulu Üyesi olarak başladı. 2014 yılında AK Parti Afyonkarahisar İl Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. Uluçay AK Parti Afyonkarahisar il yönetiminde İl Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı görevini yürüttü. 2020 yılında Afyonkarahisar’da AK Parti eski İl Başkanı Hüseyin Sezen’in istifasının ardından, parti genel merkezi yeni başkanı belirlemek için çalışmaya başladı. Günler süren temayül ve görüşmelerin ardından, yeni il başkanını belirlendi. AK Parti Genel Merkezi, AK Parti İl Başkan Vekili Hüseyin Ceylan Uluçay’ı, il başkanı olarak atadı. Uluçay AK Parti’nin 7’nci il kongresinde il başkanı olarak seçildi.
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Hüseyin Ceylan Uluçay kimdir?
14:43 21.02.2024 (güncellendi: 14:44 21.02.2024)
AK Parti’nin 2024 yerel seçimlerinde Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı olarak ilan edilen Hüseyin Ceylan Uluçay kimdir?
AK Parti Afyonkarahisar’da Belediye Başkanı Mehmet Zeybek’in yerine il başkanlığı görevini yürüten Hüseyin Ceylan Uluçay’ı aday olarak gösterdi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından adaylığı açıklanan Uluçay kimdir?
Hüseyin Ceylan Uluçay, 1986 yılında Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Afyonkarahisar ilinde tamamladı. Hüseyin Ceylan Uluçay, Yaşar Üniversitesi işletme bölümünü bitirdi. Ardından Afyonkarahisar mali müşavirlik görevini icra etmeye başladı.
AK Parti’de hangi görevlerde yer aldı?
Siyasi hayatına 2004 yılında Gençlik Kolları Üyesi ve Sandık Yönetim Kurulu Üyesi olarak başladı. 2014 yılında AK Parti Afyonkarahisar İl Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. Uluçay AK Parti Afyonkarahisar il yönetiminde İl Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı görevini yürüttü. 2020 yılında Afyonkarahisar’da AK Parti eski İl Başkanı Hüseyin Sezen’in istifasının ardından, parti genel merkezi yeni başkanı belirlemek için çalışmaya başladı. Günler süren temayül ve görüşmelerin ardından, yeni il başkanını belirlendi. AK Parti Genel Merkezi, AK Parti İl Başkan Vekili Hüseyin Ceylan Uluçay’ı, il başkanı olarak atadı. Uluçay AK Parti’nin 7’nci il kongresinde il başkanı olarak seçildi.