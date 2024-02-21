https://sputniknews.com.tr/20240221/hazine-altin-tahvili-ve-altina-dayali-kira-sertifikasi-ihrac-etti-1080941776.html
Hazine, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraç etti
Hazine, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraç etti
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanlığı, kurumsal yatırımcılara yönelik altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı yaptı. 21.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-21T02:54+0300
2024-02-21T02:54+0300
2024-02-21T02:54+0300
türkiye
hazine ve maliye bakanlığı
tahvil
altın
altın tahvili
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Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, doğrudan satış yöntemiyle 21 Şubat 2024 valörlü, 18 Şubat 2026 itfa tarihli, 6 ayda bir yüzde 1 kupon ödemeli 16 bin 975 kilogram altın karşılığı altın tahvili ihraç edildi.Ayrıca doğrudan satış yöntemi ile aynı valör ve itfa tarihli, 6 ayda bir yüzde 1 kira ödemeli, 24 bin 439 kilogram altın karşılığı altına dayalı kira sertifikası ihracı yapıldı.
https://sputniknews.com.tr/20231113/hazine-ve-maliye-bakanligindan-5-yil-ve-7-yil-vadeli-2-ihalede-borclanma-1077345610.html
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hazine ve maliye bakanlığı, tahvil, altın, altın tahvili
hazine ve maliye bakanlığı, tahvil, altın, altın tahvili
Hazine, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraç etti
Hazine ve Maliye Bakanlığı, kurumsal yatırımcılara yönelik altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı yaptı.
Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, doğrudan satış yöntemiyle 21 Şubat 2024 valörlü, 18 Şubat 2026 itfa tarihli, 6 ayda bir yüzde 1 kupon ödemeli 16 bin 975 kilogram altın karşılığı altın tahvili ihraç edildi.
Ayrıca doğrudan satış yöntemi ile aynı valör ve itfa tarihli, 6 ayda bir yüzde 1 kira ödemeli, 24 bin 439 kilogram altın karşılığı altına dayalı kira sertifikası ihracı yapıldı.