https://sputniknews.com.tr/20240221/hazine-altin-tahvili-ve-altina-dayali-kira-sertifikasi-ihrac-etti-1080941776.html

Hazine, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraç etti

Hazine, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraç etti

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kurumsal yatırımcılara yönelik altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı yaptı. 21.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-21T02:54+0300

2024-02-21T02:54+0300

2024-02-21T02:54+0300

türkiye

hazine ve maliye bakanlığı

tahvil

altın

altın tahvili

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Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, doğrudan satış yöntemiyle 21 Şubat 2024 valörlü, 18 Şubat 2026 itfa tarihli, 6 ayda bir yüzde 1 kupon ödemeli 16 bin 975 kilogram altın karşılığı altın tahvili ihraç edildi.Ayrıca doğrudan satış yöntemi ile aynı valör ve itfa tarihli, 6 ayda bir yüzde 1 kira ödemeli, 24 bin 439 kilogram altın karşılığı altına dayalı kira sertifikası ihracı yapıldı.

https://sputniknews.com.tr/20231113/hazine-ve-maliye-bakanligindan-5-yil-ve-7-yil-vadeli-2-ihalede-borclanma-1077345610.html

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hazine ve maliye bakanlığı, tahvil, altın, altın tahvili