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Hazine, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraç etti
Hazine, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraç etti
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, kurumsal yatırımcılara yönelik altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı yaptı. 21.02.2024, Sputnik Türkiye
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Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, doğrudan satış yöntemiyle 21 Şubat 2024 valörlü, 18 Şubat 2026 itfa tarihli, 6 ayda bir yüzde 1 kupon ödemeli 16 bin 975 kilogram altın karşılığı altın tahvili ihraç edildi.Ayrıca doğrudan satış yöntemi ile aynı valör ve itfa tarihli, 6 ayda bir yüzde 1 kira ödemeli, 24 bin 439 kilogram altın karşılığı altına dayalı kira sertifikası ihracı yapıldı.
https://sputniknews.com.tr/20231113/hazine-ve-maliye-bakanligindan-5-yil-ve-7-yil-vadeli-2-ihalede-borclanma-1077345610.html
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hazine ve maliye bakanlığı, tahvil, altın, altın tahvili
hazine ve maliye bakanlığı, tahvil, altın, altın tahvili

Hazine, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraç etti

02:54 21.02.2024
© DHAHazine ve Maliye Bakanlığı
Hazine ve Maliye Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2024
© DHA
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, kurumsal yatırımcılara yönelik altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı yaptı.
Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, doğrudan satış yöntemiyle 21 Şubat 2024 valörlü, 18 Şubat 2026 itfa tarihli, 6 ayda bir yüzde 1 kupon ödemeli 16 bin 975 kilogram altın karşılığı altın tahvili ihraç edildi.
Ayrıca doğrudan satış yöntemi ile aynı valör ve itfa tarihli, 6 ayda bir yüzde 1 kira ödemeli, 24 bin 439 kilogram altın karşılığı altına dayalı kira sertifikası ihracı yapıldı.
Para - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2023
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13 Kasım 2023, 16:22
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