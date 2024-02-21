Erzincan'da felaketin 9. gününde Yerlikaya duyurdu: Arama çalışmalarına ara veriyoruz

"İlk andan itibaren devletimiz her zaman olduğu gibi seferber oldu. Yaklaşık 3 bine yakın personelle arama-kurtarma çalışmalarına başladık. Bu büyük bir kaza. Arama işini yapan arkadaşlarımızın güvenliğine öncelik veriyoruz. Her iki taraftaki arama çalışmalarına ara veriyoruz."