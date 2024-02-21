https://sputniknews.com.tr/20240221/erzincanda-felaketin-9-gununde-yerlikaya-duyurdu-arama-calismalarina-ara-veriyoruz-1080953300.html
Erzincan'da felaketin 9. gününde Yerlikaya duyurdu: Arama çalışmalarına ara veriyoruz
Erzincan'da felaketin 9. gününde Yerlikaya duyurdu: Arama çalışmalarına ara veriyoruz
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, heyelanın yaşandığı maden ocağındaki arama-kurtarma çalışmalarına ara verildiğini açıkladı. 21.02.2024, Sputnik Türkiye
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Bakanlar, Erzincan’ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında meydana gelen heyelanda göçük altında kalan 9 işçinin arama-kurtarma çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise şunları söyledi:Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar şu ifadeleri kullandı:Bakan Mehmet Özhaseki:
https://sputniknews.com.tr/20240221/batan-gemideki-asci-zeynepin-mesajlari-ortaya-cikti-acil-durum-sinyali-neden-gonderilmedi-1080943479.html
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ali yerlikaya, erzincan
Erzincan'da felaketin 9. gününde Yerlikaya duyurdu: Arama çalışmalarına ara veriyoruz
12:18 21.02.2024 (güncellendi: 12:24 21.02.2024)
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, heyelanın yaşandığı maden ocağındaki arama-kurtarma çalışmalarına ara verildiğini açıkladı.
Bakanlar, Erzincan’ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında meydana gelen heyelanda göçük altında kalan 9 işçinin arama-kurtarma çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise şunları söyledi:
"İlk andan itibaren devletimiz her zaman olduğu gibi seferber oldu. Yaklaşık 3 bine yakın personelle arama-kurtarma çalışmalarına başladık. Bu büyük bir kaza. Arama işini yapan arkadaşlarımızın güvenliğine öncelik veriyoruz. Her iki taraftaki arama çalışmalarına ara veriyoruz."
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar şu ifadeleri kullandı:
"Halk sağlığına zarar vermeyecek şekilde ölçümler sürüyor. Olayın oluş nedeniyle ilgili araştırmalarımız devam ediyor. Adli konudaki süreç de devam ediyor. Bu sayı artabilir. Tesiste herhangi bir faaliyet yapılmıyor."
"Felaketin olduğu gün 2 saatlik bir operasyon geçirdim o yüzden özür dilemem gerekiyorsa bütün kamuoyundan özür dilerim"