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Erzincan'da felaketin 9. gününde Yerlikaya duyurdu: Arama çalışmalarına ara veriyoruz
Erzincan'da felaketin 9. gününde Yerlikaya duyurdu: Arama çalışmalarına ara veriyoruz
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, heyelanın yaşandığı maden ocağındaki arama-kurtarma çalışmalarına ara verildiğini açıkladı. 21.02.2024, Sputnik Türkiye
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Bakanlar, Erzincan’ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında meydana gelen heyelanda göçük altında kalan 9 işçinin arama-kurtarma çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise şunları söyledi:Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar şu ifadeleri kullandı:Bakan Mehmet Özhaseki:
https://sputniknews.com.tr/20240221/batan-gemideki-asci-zeynepin-mesajlari-ortaya-cikti-acil-durum-sinyali-neden-gonderilmedi-1080943479.html
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ali yerlikaya, erzincan
ali yerlikaya, erzincan

Erzincan'da felaketin 9. gününde Yerlikaya duyurdu: Arama çalışmalarına ara veriyoruz

12:18 21.02.2024 (güncellendi: 12:24 21.02.2024)
© EMİN FERHAT SEVİLİR-AW144478 Erzincan’ın İliç ilçesindeki altın madeninde meydana gelen toprak kayması - Ali Yerlikaya
 Erzincan’ın İliç ilçesindeki altın madeninde meydana gelen toprak kayması - Ali Yerlikaya - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2024
© EMİN FERHAT SEVİLİR-AW144478
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, heyelanın yaşandığı maden ocağındaki arama-kurtarma çalışmalarına ara verildiğini açıkladı.
Bakanlar, Erzincan’ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında meydana gelen heyelanda göçük altında kalan 9 işçinin arama-kurtarma çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise şunları söyledi:

"İlk andan itibaren devletimiz her zaman olduğu gibi seferber oldu. Yaklaşık 3 bine yakın personelle arama-kurtarma çalışmalarına başladık. Bu büyük bir kaza. Arama işini yapan arkadaşlarımızın güvenliğine öncelik veriyoruz. Her iki taraftaki arama çalışmalarına ara veriyoruz."

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar şu ifadeleri kullandı:

"Halk sağlığına zarar vermeyecek şekilde ölçümler sürüyor. Olayın oluş nedeniyle ilgili araştırmalarımız devam ediyor. Adli konudaki süreç de devam ediyor. Bu sayı artabilir. Tesiste herhangi bir faaliyet yapılmıyor."

Bakan Mehmet Özhaseki:
"Felaketin olduğu gün 2 saatlik bir operasyon geçirdim o yüzden özür dilemem gerekiyorsa bütün kamuoyundan özür dilerim"
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