https://sputniknews.com.tr/20240221/emekli-bayram-ikramiyesi-duzenlemesi-8-yargi-paketinde-kabul-edildi-1080972165.html
Emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılmasını öngören madde komisyonda kabul edildi
Emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılmasını öngören madde komisyonda kabul edildi
Sputnik Türkiye
Emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılmasına yönelik düzenlemenin de yer aldığı 8. Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. 21.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-21T20:28+0300
2024-02-21T20:28+0300
2024-02-21T20:48+0300
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Emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılmasını öngören madde komisyonda kabul edildi
20:28 21.02.2024 (güncellendi: 20:48 21.02.2024)
Emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılmasına yönelik düzenlemenin de yer aldığı 8. Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi.