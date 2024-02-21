İnebolu kara yolunun kenarındaki tarım alanlarında beslenen sığırcıklar, gün batımından önce gökyüzünü hareketlendiriyor.
İnebolu kara yolunun kenarındaki tarım alanlarında beslenen sığırcıklar, gün batımından önce gökyüzünü hareketlendiriyor.
Havalanan yüzlerce sığırcık, bir koreografiye sadık kalırcasına eş zamanlı hareket ederek gökyüzünde adeta dans ediyor.
Havalanan yüzlerce sığırcık, bir koreografiye sadık kalırcasına eş zamanlı hareket ederek gökyüzünde adeta dans ediyor.
Oyrak mevkisinde, kümelenerek farklı şekiller oluşturan sığırcıkların görüntüsü kamerayla kaydedildi.
Oyrak mevkisinde, kümelenerek farklı şekiller oluşturan sığırcıkların görüntüsü kamerayla kaydedildi.
Hava kararana kadar süren sığırcıkların dansına şahit olanlar bu anı ilgiyle takip etti.
Hava kararana kadar süren sığırcıkların dansına şahit olanlar bu anı ilgiyle takip etti.
Kastamonu'da sığırcıkların 'senkronize dansı' görüntülendi.
Kastamonu'da sığırcıkların 'senkronize dansı' görüntülendi.
Kastamonu'da sığırcıkların 'senkronize dansı' görüntülendi.
Kastamonu'da sığırcıkların 'senkronize dansı' görüntülendi.
Kastamonu'da sığırcıkların 'senkronize dansı' görüntülendi.
Kastamonu'da sığırcıkların 'senkronize dansı' görüntülendi.