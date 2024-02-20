https://sputniknews.com.tr/20240220/turkiyedeki-ilk-cihaz-hastalar-agri-hissetmeyecek-tedavi-20-dakikayla-1-saat-arasinda-surecek-1080927657.html

Türkiye'deki ilk cihaz: Hastalar ağrı hissetmeyecek, tedavi 20 dakikayla 1 saat arasında sürecek

Türkiye'deki ilk cihaz: Hastalar ağrı hissetmeyecek, tedavi 20 dakikayla 1 saat arasında sürecek

Sputnik Türkiye

Türkiye'nin ilk robotik jiroskopik radyocerrahi cihazı, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Onkoloji Hastanesi'nde hizmete girdi. Cihazla tedavi, hastalığın... 20.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-20T17:42+0300

2024-02-20T17:42+0300

2024-02-20T17:42+0300

türkiye

cihaz

tedavi

ağrı

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Robotik jiroskopik radyocerrahi cihazının kullanıma alınması dolayısıyla basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gökhan Özyiğit, cihazın dünyadaki 18, Türkiye'deki ilk cihaz olduğunu söyledi.Özyiğit, baş, boyun kanserleri ve beyin bölgesindeki hastalıkların tedavisinde kullanılacak cihazın bazı iyi huylu tümörlerin tedavisinde olumlu etkiler verdiğini anlattı.Hastaların bilinci açık olacakCihaz sayesinde genel anesteziye ihtiyaç duyulmadan hastaların bilinci açık şekilde tedavi edileceğini dile getiren Özyiğit, "Hastalar herhangi bir ağrı hissetmeyecek. Tedavi hastalığın durumuna göre 20 dakika ile 1 saat arasında sürecek. Tedavi bittikten sonra hastalarımız günlük rutin işlerine dönebilecek" diye konuştu.Özyiğit, cihaz içerisindeki X ışınlarının çok yüksek enerjide olduğunu, böylece nokta atışı tespitlerle tümörlü hücre yok edilirken sağlıklı hücrenin korunmasının sağlanabildiğini ifade etti.Geleneksel cihazlara kıyasla ZAP-X sisteminin çalışması için gereken yüksek maliyetli ve sınırlı Kobalt-60 radyoaktif kaynağa ihtiyaç duyulmayacağını belirten Özyiğit, kurulum maliyetlerinin de oldukça düşük olduğunu söyledi.Cihazı gelecek hafta tedavide kullanmaya başlayacaklarını kaydeden Özyiğit, cihaz sayesinde tedavi sürecinin de kısalacağını aktardı.

türkiye

ağrı

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