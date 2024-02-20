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Avukat Feyza Altun’un serbest bırakılmasına savcılıktan itiraz
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Süper Kupa'nın oynanacağı şehir belli oldu
Süper Kupa'nın oynanacağı şehir belli oldu
Sputnik Türkiye
Şanlıurfaspor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Mustafa Çadırcı, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin karşılaşacağı Süper Kupa maçının Şanlıurfa'da oynanacağını... 20.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-20T12:01+0300
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spor
süper kupa
galatasaray
fenerbahçe
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Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'da oynanması planlanan ancak yaşanan krizin ardından ertelenen Süper Kupa maçının nerede oynanacağı belli oldu.Şanlıurfaspor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Mustafa Çadırcı, Süper Kupa maçının Şanlıurfa'da oynanacağını duyurdu.Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çadırcı, "Süper Kupa maçı Şanlıurfa'ya hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.Maçın 3 Nisan'da oynanması beklenirken, resmi duyuruyu Türkiye Futbol Federasyonu'nun yapması bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20240219/dezenformasyonla-mucadele-merkezinden-super-kupa-iddialariyla-ilgili-aciklama-1080885213.html
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süper kupa, galatasaray, fenerbahçe
süper kupa, galatasaray, fenerbahçe

Süper Kupa'nın oynanacağı şehir belli oldu

12:01 20.02.2024
© AA2020-2021 Sezonu Spor Toto Süper Lig Şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Fraport TAV Antalyaspor arasındaki Turkcell Süper Kupa 2021 maçı, 5 Ocak 2022 Çarşamba günü Katar'da oynanacak.
2020-2021 Sezonu Spor Toto Süper Lig Şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Fraport TAV Antalyaspor arasındaki Turkcell Süper Kupa 2021 maçı, 5 Ocak 2022 Çarşamba günü Katar'da oynanacak. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2024
© AA
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Şanlıurfaspor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Mustafa Çadırcı, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin karşılaşacağı Süper Kupa maçının Şanlıurfa'da oynanacağını açıkladı.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'da oynanması planlanan ancak yaşanan krizin ardından ertelenen Süper Kupa maçının nerede oynanacağı belli oldu.

Şanlıurfaspor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Mustafa Çadırcı, Süper Kupa maçının Şanlıurfa'da oynanacağını duyurdu.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çadırcı, "Süper Kupa maçı Şanlıurfa'ya hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Maçın 3 Nisan'da oynanması beklenirken, resmi duyuruyu Türkiye Futbol Federasyonu'nun yapması bekleniyor.
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ta, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanması beklenen Turkcell Süper Kupa maçı, bildirilen saatte başlamadı. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2024
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden Süper Kupa iddialarıyla ilgili açıklama
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