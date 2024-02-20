Süper Kupa'nın oynanacağı şehir belli oldu
© AA2020-2021 Sezonu Spor Toto Süper Lig Şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Fraport TAV Antalyaspor arasındaki Turkcell Süper Kupa 2021 maçı, 5 Ocak 2022 Çarşamba günü Katar'da oynanacak.
© AA
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Şanlıurfaspor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Mustafa Çadırcı, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin karşılaşacağı Süper Kupa maçının Şanlıurfa'da oynanacağını açıkladı.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'da oynanması planlanan ancak yaşanan krizin ardından ertelenen Süper Kupa maçının nerede oynanacağı belli oldu.
Şanlıurfaspor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Mustafa Çadırcı, Süper Kupa maçının Şanlıurfa'da oynanacağını duyurdu.
Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çadırcı, "Süper Kupa maçı Şanlıurfa'ya hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
Maçın 3 Nisan'da oynanması beklenirken, resmi duyuruyu Türkiye Futbol Federasyonu'nun yapması bekleniyor.
Şanlıurfaspor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Mustafa Çadırcı, Süper Kupa maçının Şanlıurfa'da oynanacağını duyurdu.
Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çadırcı, "Süper Kupa maçı Şanlıurfa'ya hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
Maçın 3 Nisan'da oynanması beklenirken, resmi duyuruyu Türkiye Futbol Federasyonu'nun yapması bekleniyor.