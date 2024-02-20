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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240220/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusu-son-bir-gunde-olu-ve-yarali-bin-175-kisi-kayip-verdi-1080924640.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusu, son bir günde ölü ve yaralı bin 175 kişi kayıp verdi
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusu, son bir günde ölü ve yaralı bin 175 kişi kayıp verdi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun son bir günde ölü ve yaralı olarak bin 175 kişi kayıp verdiğini duyurdu. 20.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-20T17:30+0300
2024-02-20T17:30+0300
ukrayna krizi
ukrayna ordusu
rus ordusu
donetsk
lugansk
herson
avdeyevka
rusya savunma bakanlığı
abd
nato
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Bakanlığın bugünkü basın açıklamasında Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü özel askeri operasyona ilişkin güncel bilgilere yer verildi.Rus ordu birliklerinin Avdeyevka istikametinde daha avantajlı mevzileri ele geçirmeye devam ettiğine dikkat çekilen açıklamada, bu yönde ayrıca Ukrayna ordusunun hücum birliklerinin 4 saldırısının püskürtüldüğü, düşmanın 425 asker ile bir tank, 4 zırhlı muharebe aracı ve 5 otomobil kaybettiği belirtildi.Kupyansk istikametinde etkili olan Batı Askeri Grubu birliklerinin Harkov bölgesinde Ukrayna ordusunun hücum birliklerinin 4 saldırısını püskürttükleri kaydedilen açıklamada, düşmanın bu istikamette 45’e yakın asker ve 2 pikap kaybettiği, topçu mücadelesinde ise aralarında Alman ve ABD yapımı olanlar da dahil olmak üzere çok sayıda topçu sistemi imha edildiği vurgulandı.Donetsk istikametinde Güney Askeri Grubu birliklerinin ön cephedeki mevzilerini iyileştirdiği bilgisine yer verilen açıklamada, Ukrayna ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) 2 yerleşimindeki birliklerinin vurulduğu, ayrıca düşmanın bir saldırısının püskürtüldüğü vurgulandı.Ukrayna ordusu bu istikamette 395’in üzerinde asker, biri Leopard olmak üzere 3 tank, ABD yapımı 3 zırhlı personel taşıyıcısı, 4 zırhlı muharebe aracı ve 9 otomobil kaybetti.Güney Donetsk istikametinde etkili olan Doğu Askeri Grubu birlikleri, Zaporojye bölgesindeki Şevçenko yerleşiminde düşmanın saldırısını püskürttü, Lugovskoye yerleşimindeki birliklerine ise atı hasarı verdi. Ukrayna ordusu bu istikamette 190’a yakın asker, bir tank ve 4 otomobil kaybetti.Herson istikametinde ise Dnepr Askeri Grubu birliklerinin koordine eylemleri ve topçu atışları sonucunda düşmanın Zaporojye bölgesindeki birliklerini ağır kayıplara uğrattı, Ukrayna ordusu 120’ye yakın asker, 3 pikap, bir ABD yapımı M777 ve bir M109 Paladin topçu sistemi, bir Gvozdika topçu sistemi ve bir D-30 obüsü kaybetti.Rus Silahlı Kuvvetleri grubuna ait taktik uçaklar, insansız hava araçları (İHA), füze ve topçu birlikleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin 117 bölgede konuşlanan insan gücünü ve askeri teçhizatını vururken, Herson bölgesindeki Belorezka yerleşimi yakınında hava savunma sistemleri Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne ait bir MiG-29 uçağını düşürdü.Açıklamaya göre, son bir günde 7 adet İngiliz yapımı Storm Shadow seyir füzesi, bir ABD yapımı Patriot uçaksavar güdümlü füzesi ve 3 adet ABD yapımı HIMARS füzesi önlendi. Ayrıca Zaporojye bölgesi ile DHC ve Lugansk Halk Cumhuriyeti’nde (LHC) düşmana ait 124 adet İHA düşürüldü.
https://sputniknews.com.tr/20240219/nato-askerleri-ukraynada-parali-asker-kiliginda-savasiyor-1080871531.html
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ukrayna ordusu, rus ordusu, donetsk, lugansk, herson, avdeyevka, rusya savunma bakanlığı, abd, nato
ukrayna ordusu, rus ordusu, donetsk, lugansk, herson, avdeyevka, rusya savunma bakanlığı, abd, nato

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusu, son bir günde ölü ve yaralı bin 175 kişi kayıp verdi

17:30 20.02.2024
© Sputnik / Сергей АверинRus ordusu Bars 13 gönüllü askeri birlik
Rus ordusu Bars 13 gönüllü askeri birlik - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2024
© Sputnik / Сергей Аверин
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun son bir günde ölü ve yaralı olarak bin 175 kişi kayıp verdiğini duyurdu.
Bakanlığın bugünkü basın açıklamasında Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü özel askeri operasyona ilişkin güncel bilgilere yer verildi.
Rus ordu birliklerinin Avdeyevka istikametinde daha avantajlı mevzileri ele geçirmeye devam ettiğine dikkat çekilen açıklamada, bu yönde ayrıca Ukrayna ordusunun hücum birliklerinin 4 saldırısının püskürtüldüğü, düşmanın 425 asker ile bir tank, 4 zırhlı muharebe aracı ve 5 otomobil kaybettiği belirtildi.
Kupyansk istikametinde etkili olan Batı Askeri Grubu birliklerinin Harkov bölgesinde Ukrayna ordusunun hücum birliklerinin 4 saldırısını püskürttükleri kaydedilen açıklamada, düşmanın bu istikamette 45’e yakın asker ve 2 pikap kaybettiği, topçu mücadelesinde ise aralarında Alman ve ABD yapımı olanlar da dahil olmak üzere çok sayıda topçu sistemi imha edildiği vurgulandı.
Donetsk istikametinde Güney Askeri Grubu birliklerinin ön cephedeki mevzilerini iyileştirdiği bilgisine yer verilen açıklamada, Ukrayna ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) 2 yerleşimindeki birliklerinin vurulduğu, ayrıca düşmanın bir saldırısının püskürtüldüğü vurgulandı.
Ukrayna ordusu bu istikamette 395’in üzerinde asker, biri Leopard olmak üzere 3 tank, ABD yapımı 3 zırhlı personel taşıyıcısı, 4 zırhlı muharebe aracı ve 9 otomobil kaybetti.
Güney Donetsk istikametinde etkili olan Doğu Askeri Grubu birlikleri, Zaporojye bölgesindeki Şevçenko yerleşiminde düşmanın saldırısını püskürttü, Lugovskoye yerleşimindeki birliklerine ise atı hasarı verdi. Ukrayna ordusu bu istikamette 190’a yakın asker, bir tank ve 4 otomobil kaybetti.
Herson istikametinde ise Dnepr Askeri Grubu birliklerinin koordine eylemleri ve topçu atışları sonucunda düşmanın Zaporojye bölgesindeki birliklerini ağır kayıplara uğrattı, Ukrayna ordusu 120’ye yakın asker, 3 pikap, bir ABD yapımı M777 ve bir M109 Paladin topçu sistemi, bir Gvozdika topçu sistemi ve bir D-30 obüsü kaybetti.
Rus Silahlı Kuvvetleri grubuna ait taktik uçaklar, insansız hava araçları (İHA), füze ve topçu birlikleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin 117 bölgede konuşlanan insan gücünü ve askeri teçhizatını vururken, Herson bölgesindeki Belorezka yerleşimi yakınında hava savunma sistemleri Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne ait bir MiG-29 uçağını düşürdü.
Açıklamaya göre, son bir günde 7 adet İngiliz yapımı Storm Shadow seyir füzesi, bir ABD yapımı Patriot uçaksavar güdümlü füzesi ve 3 adet ABD yapımı HIMARS füzesi önlendi. Ayrıca Zaporojye bölgesi ile DHC ve Lugansk Halk Cumhuriyeti’nde (LHC) düşmana ait 124 adet İHA düşürüldü.
Ukrayna NATO askeri eğitim - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2024
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