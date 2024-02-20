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Otobüste oturmak için yer isteyen kişi yumruklu saldırıya uğradı
Otobüste oturmak için yer isteyen kişi yumruklu saldırıya uğradı
Sputnik Türkiye
İstanbul Kadıköy'de toplu taşıma aracına binen bir kişi, yer istediği şahsın yumruklu saldırısına uğradı. O anlar otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı. 20.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-20T17:18+0300
2024-02-20T17:19+0300
yaşam
video
otobüs
yumruklu kavga
kadıköy
istanbul
göztepe
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İstanbul'un Kadıköy ilçesindeki Göztepe köprüsü mevkiinde, iş çıkışında evine gitmek için İETT otobüsüne binen bir kadın otobüsün içindeki şahıstan yer istedi. Bunun üzerine aralarında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle bir anda öfkelenen oturan şahıs ayağa kalkarak yer isteyen kişinin sol gözüne yumruk ve tekme attı.Saldırı anında otobüsün içinde olan bir polis memuru olaya müdahale etti.Saldırgan şahıs polis memuru tarafından sakinleştirildi.Olayın yaşandığı anlar ise İETT otobüsünün kamerasına anbean yansıdı.Saldırıya uğrayan Reyhan Demirtaş ise karakola giderek şikayetçi oldu.Şikayet üzerine şüpheli şahıs gözaltına alındı.Saldırıya uğrayan kişi "Göztepe Köprüsü'nden otobüse bindim. Ufak bir çocuk vardı. Hanımefendi çocuğunun kucağına alınamayacağı söyledi. 7-8 yaşlarındaydı. Yer arıyordum. Dizimden rahatsızım, yer aradım. Baktım 3-4 yaşında bir çocuk var, bir adamın yanında. Adamdan müsaade istedim. 'Çocuğunuzu kucağınıza alır mısınız, oturmak istiyorum' dedim. Aramızda bir konuşma geçti. Dedi ki engelliler, yaşlılar ve hamileler oturur dedi bana. Ben de çocuk küçük sizin kucağınıza oturabilir dedim. O an bir anda gözüme yumruğu bir vurdu. Sonra karın boşluğuma tekme attı. Gözüme vurduğu an yıldızlar oluştu. Bana vurunca midem bulandı nefesim kesildi. Bir polis memuru vardı otobüsün içinde bana kartını gösterdi müdahale etti. Herkes beni orada mertçe korudu. Polis çağırın dedim. Maddi manevi tazminat davası açtım. Karakola gittim şikayetçi oldum" dedi.
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Otobüste yer isteyen kişi yumruklu saldırıya uğradı
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Otobüste yer isteyen kişi yumruklu saldırıya uğradı
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video, otobüs, yumruklu kavga, kadıköy, istanbul, göztepe, видео
video, otobüs, yumruklu kavga, kadıköy, istanbul, göztepe, видео

Otobüste oturmak için yer isteyen kişi yumruklu saldırıya uğradı

17:18 20.02.2024 (güncellendi: 17:19 20.02.2024)
© İHA
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İstanbul Kadıköy'de toplu taşıma aracına binen bir kişi, yer istediği şahsın yumruklu saldırısına uğradı. O anlar otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.
İstanbul'un Kadıköy ilçesindeki Göztepe köprüsü mevkiinde, iş çıkışında evine gitmek için İETT otobüsüne binen bir kadın otobüsün içindeki şahıstan yer istedi. Bunun üzerine aralarında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle bir anda öfkelenen oturan şahıs ayağa kalkarak yer isteyen kişinin sol gözüne yumruk ve tekme attı.

Saldırı anında otobüsün içinde olan bir polis memuru olaya müdahale etti.

Saldırgan şahıs polis memuru tarafından sakinleştirildi.

Olayın yaşandığı anlar ise İETT otobüsünün kamerasına anbean yansıdı.

Saldırıya uğrayan Reyhan Demirtaş ise karakola giderek şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Saldırıya uğrayan kişi "Göztepe Köprüsü'nden otobüse bindim. Ufak bir çocuk vardı. Hanımefendi çocuğunun kucağına alınamayacağı söyledi. 7-8 yaşlarındaydı. Yer arıyordum. Dizimden rahatsızım, yer aradım. Baktım 3-4 yaşında bir çocuk var, bir adamın yanında. Adamdan müsaade istedim. 'Çocuğunuzu kucağınıza alır mısınız, oturmak istiyorum' dedim. Aramızda bir konuşma geçti. Dedi ki engelliler, yaşlılar ve hamileler oturur dedi bana. Ben de çocuk küçük sizin kucağınıza oturabilir dedim. O an bir anda gözüme yumruğu bir vurdu. Sonra karın boşluğuma tekme attı. Gözüme vurduğu an yıldızlar oluştu. Bana vurunca midem bulandı nefesim kesildi. Bir polis memuru vardı otobüsün içinde bana kartını gösterdi müdahale etti. Herkes beni orada mertçe korudu. Polis çağırın dedim. Maddi manevi tazminat davası açtım. Karakola gittim şikayetçi oldum" dedi.
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