https://sputniknews.com.tr/20240220/mhp-adayini-geri-cekti-ak-partiyi-destekleyecek-1080900556.html
MHP adayını geri çekti, AK Parti’yi destekleyecek
MHP adayını geri çekti, AK Parti’yi destekleyecek
Sputnik Türkiye
MHP, Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde belediye başkan adayını geri çektiğini duyurdu. MHP Babaeski İlçe Başkanı Sait Güroğlu, seçimde Cumhur İttifakı adayı AK... 20.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-20T02:29+0300
2024-02-20T02:29+0300
2024-02-20T02:29+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
mhp
milliyetçi hareket partisi (mhp)
ak parti
seçim
yerel seçimler
kırklareli
kırklareli belediyesi
babaeski
cumhur ittifakı
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MHP Babaeski İlçe Başkanı Sait Güroğlu, İlçe Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından açıklama yaptı.Güroğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
https://sputniknews.com.tr/20240220/nufusa-gore-degisiyor-yeni-belediye-baskanlarinin-maaslari-ne-kadar-olacak-1080899226.html
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mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), ak parti, seçim, yerel seçimler, kırklareli, kırklareli belediyesi, babaeski, cumhur ittifakı, cumhur ittifakı
MHP adayını geri çekti, AK Parti’yi destekleyecek
MHP, Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde belediye başkan adayını geri çektiğini duyurdu. MHP Babaeski İlçe Başkanı Sait Güroğlu, seçimde Cumhur İttifakı adayı AK Partili Fırat Yayla'yı destekleyeceklerini açıkladı.
MHP Babaeski İlçe Başkanı Sait Güroğlu, İlçe Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Güroğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“Değerli Babaeski halkı, Milliyetçi Hareket Partisi olarak ülkemizin ve Babaeski'mizin gelecegi için her zaman en doğru kararları almayı görev edindik. Bu bağlamda Cumhur İttifakı'nın birlikteliğini ve gücünü pekiştirmek adına Babaeski Belediye Başkanlığı seçimlerinde partimizin değerli Belediye Baskan Adayı Hakan Arıcı'nın özverisi ve tam desteğiyle AK Parti'nin adayı Dr. Fırat Yayla'yı destekleme kararı almış bulunmaktayız. Bu karar, Babaeski'mizin daha iyi yönetilmesi, hizmetlerin en üst seviyede sunulması ve ilçemizin kalkınması adına atılmış önemli bir adımdır. Hakan Arıcı'nın özverisi ve Cumhur İttifakı'na olan sadakati bu kararın alınmasında büyük bir rol oynamıştır. Babaeski'mizin menfaatleri doğrultusunda birlik ve beraberlik içinde hareket ederek, Dr. Fırat Yayla'nın liderliğinde Babaeski'yi daha aydınlık yarınlara taşıyacağımıza inancımız tamdır. Hep birlikte daha güçlü bir Babaeski için çalışacağız."