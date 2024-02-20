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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
https://sputniknews.com.tr/20240220/mhp-adayini-geri-cekti-ak-partiyi-destekleyecek-1080900556.html
MHP adayını geri çekti, AK Parti’yi destekleyecek
MHP adayını geri çekti, AK Parti’yi destekleyecek
Sputnik Türkiye
MHP, Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde belediye başkan adayını geri çektiğini duyurdu. MHP Babaeski İlçe Başkanı Sait Güroğlu, seçimde Cumhur İttifakı adayı AK... 20.02.2024, Sputnik Türkiye
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2024 türkiye yerel seçimleri
mhp
milliyetçi hareket partisi (mhp)
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kırklareli
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MHP Babaeski İlçe Başkanı Sait Güroğlu, İlçe Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından açıklama yaptı.Güroğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
https://sputniknews.com.tr/20240220/nufusa-gore-degisiyor-yeni-belediye-baskanlarinin-maaslari-ne-kadar-olacak-1080899226.html
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mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), ak parti, seçim, yerel seçimler, kırklareli, kırklareli belediyesi, babaeski, cumhur ittifakı, cumhur ittifakı
mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), ak parti, seçim, yerel seçimler, kırklareli, kırklareli belediyesi, babaeski, cumhur ittifakı, cumhur ittifakı

MHP adayını geri çekti, AK Parti’yi destekleyecek

02:29 20.02.2024
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© AA
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MHP, Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde belediye başkan adayını geri çektiğini duyurdu. MHP Babaeski İlçe Başkanı Sait Güroğlu, seçimde Cumhur İttifakı adayı AK Partili Fırat Yayla'yı destekleyeceklerini açıkladı.
MHP Babaeski İlçe Başkanı Sait Güroğlu, İlçe Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Güroğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Değerli Babaeski halkı, Milliyetçi Hareket Partisi olarak ülkemizin ve Babaeski'mizin gelecegi için her zaman en doğru kararları almayı görev edindik. Bu bağlamda Cumhur İttifakı'nın birlikteliğini ve gücünü pekiştirmek adına Babaeski Belediye Başkanlığı seçimlerinde partimizin değerli Belediye Baskan Adayı Hakan Arıcı'nın özverisi ve tam desteğiyle AK Parti'nin adayı Dr. Fırat Yayla'yı destekleme kararı almış bulunmaktayız. Bu karar, Babaeski'mizin daha iyi yönetilmesi, hizmetlerin en üst seviyede sunulması ve ilçemizin kalkınması adına atılmış önemli bir adımdır. Hakan Arıcı'nın özverisi ve Cumhur İttifakı'na olan sadakati bu kararın alınmasında büyük bir rol oynamıştır. Babaeski'mizin menfaatleri doğrultusunda birlik ve beraberlik içinde hareket ederek, Dr. Fırat Yayla'nın liderliğinde Babaeski'yi daha aydınlık yarınlara taşıyacağımıza inancımız tamdır. Hep birlikte daha güçlü bir Babaeski için çalışacağız."

Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2024
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Nüfusa göre değişiyor: Yeni belediye başkanlarının maaşları ne kadar olacak?
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