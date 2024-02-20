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https://sputniknews.com.tr/20240220/konut-fiyati-en-cok-hatayda-artti-1080925516.html
Konut fiyatı en çok Hatay'da arttı
Konut fiyatı en çok Hatay'da arttı
Sputnik Türkiye
Yükselen faiz oranları konut fiyatlarında artış hızını yavaşlattı. Buna rağmen bazı illerde deprem nedeniyle fiyatlar yine üç haneli artmaya devam etti. Konut... 20.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-20T17:09+0300
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Faizler arttı, konut fiyatlarında artış hızı düştü. Buna rağmen bazı illerde yükseliş eskisi gibi devam etti.Gayrimenkul platformu Endeksa, Ocak 2024 verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde konut fiyatları yüzde 73 yükseldi. Ortalama konut fiyatı 3 milyon 136 bin liraya çıktı..İstanbul'da konut fiyat artışı yüzde 65 ile neredeyse enflasyonun altında kaldı. Kentte ortalama konut fiyatı 4 milyon 239 bin oldu. Ankara'da konut fiyatı yüzde 87 yükseldi, ortalama 2 milyon 578 bine çıktı.En çok konutun satıldığı üçüncü il olan Antalya'da ise yıllık değer artışı yüzde 59 civarında. Kentte ortalama konut fiyatı 3 milyon 750 bin liraya yükseldi.En yüksek artış Hatay'daKonutun en fazla değerlendiği il, deprem felaketini yaşayan Hatay oldu. Konut sayısındaki azalma nedeniyle fiyatlar bir yılda yüzde 113 arttı.Hatay'da ortalama konut fiyatı 2 milyon 845 bine çıktı. Fiyat artışında Hatay'ı yüzde 98 ile Erzurum ve yüzde 93 ile Muğla takip etti.Erzurum'da ortalama konut fiyatı 1 milyon 865 bine, Muğla'da 7 milyon 193 bin liraya yükseldi.
https://sputniknews.com.tr/20240219/bakan-ozhaseki-birkac-ay-icerisinde-toplamda-75-bin-konut-teslim-edilmis-olacak-1080897008.html
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konut, hatay, ev
konut, hatay, ev

Konut fiyatı en çok Hatay'da arttı

17:09 20.02.2024
© İHA / ALİCAN GÜMÜŞ - VEYSEL KORKMAZ-AW038699Hatay'da enkaz
Hatay'da enkaz - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2024
© İHA / ALİCAN GÜMÜŞ - VEYSEL KORKMAZ-AW038699
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Yükselen faiz oranları konut fiyatlarında artış hızını yavaşlattı. Buna rağmen bazı illerde deprem nedeniyle fiyatlar yine üç haneli artmaya devam etti. Konut sayısının azaldığı Hatay'da fiyatlar yüzde 113 artış gösterdi.
Faizler arttı, konut fiyatlarında artış hızı düştü. Buna rağmen bazı illerde yükseliş eskisi gibi devam etti.

Gayrimenkul platformu Endeksa, Ocak 2024 verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde konut fiyatları yüzde 73 yükseldi. Ortalama konut fiyatı 3 milyon 136 bin liraya çıktı..

İstanbul'da konut fiyat artışı yüzde 65 ile neredeyse enflasyonun altında kaldı. Kentte ortalama konut fiyatı 4 milyon 239 bin oldu. Ankara'da konut fiyatı yüzde 87 yükseldi, ortalama 2 milyon 578 bine çıktı.

En çok konutun satıldığı üçüncü il olan Antalya'da ise yıllık değer artışı yüzde 59 civarında. Kentte ortalama konut fiyatı 3 milyon 750 bin liraya yükseldi.

En yüksek artış Hatay'da

Konutun en fazla değerlendiği il, deprem felaketini yaşayan Hatay oldu. Konut sayısındaki azalma nedeniyle fiyatlar bir yılda yüzde 113 arttı.

Hatay'da ortalama konut fiyatı 2 milyon 845 bine çıktı. Fiyat artışında Hatay'ı yüzde 98 ile Erzurum ve yüzde 93 ile Muğla takip etti.

Erzurum'da ortalama konut fiyatı 1 milyon 865 bine, Muğla'da 7 milyon 193 bin liraya yükseldi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2024
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Bakan Özhaseki: Birkaç ay içerisinde toplamda 75 bin konut teslim edilmiş olacak
Dün, 22:51
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