https://sputniknews.com.tr/20240220/konut-fiyati-en-cok-hatayda-artti-1080925516.html

Konut fiyatı en çok Hatay'da arttı

Konut fiyatı en çok Hatay'da arttı

Sputnik Türkiye

Yükselen faiz oranları konut fiyatlarında artış hızını yavaşlattı. Buna rağmen bazı illerde deprem nedeniyle fiyatlar yine üç haneli artmaya devam etti. Konut... 20.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-20T17:09+0300

2024-02-20T17:09+0300

2024-02-20T17:09+0300

ekonomi

konut

hatay

ev

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/1a/1075765785_0:0:2500:1406_1920x0_80_0_0_c8a0c12935cb98d1d4fae06494f4e336.jpg

Faizler arttı, konut fiyatlarında artış hızı düştü. Buna rağmen bazı illerde yükseliş eskisi gibi devam etti.Gayrimenkul platformu Endeksa, Ocak 2024 verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde konut fiyatları yüzde 73 yükseldi. Ortalama konut fiyatı 3 milyon 136 bin liraya çıktı..İstanbul'da konut fiyat artışı yüzde 65 ile neredeyse enflasyonun altında kaldı. Kentte ortalama konut fiyatı 4 milyon 239 bin oldu. Ankara'da konut fiyatı yüzde 87 yükseldi, ortalama 2 milyon 578 bine çıktı.En çok konutun satıldığı üçüncü il olan Antalya'da ise yıllık değer artışı yüzde 59 civarında. Kentte ortalama konut fiyatı 3 milyon 750 bin liraya yükseldi.En yüksek artış Hatay'daKonutun en fazla değerlendiği il, deprem felaketini yaşayan Hatay oldu. Konut sayısındaki azalma nedeniyle fiyatlar bir yılda yüzde 113 arttı.Hatay'da ortalama konut fiyatı 2 milyon 845 bine çıktı. Fiyat artışında Hatay'ı yüzde 98 ile Erzurum ve yüzde 93 ile Muğla takip etti.Erzurum'da ortalama konut fiyatı 1 milyon 865 bine, Muğla'da 7 milyon 193 bin liraya yükseldi.

https://sputniknews.com.tr/20240219/bakan-ozhaseki-birkac-ay-icerisinde-toplamda-75-bin-konut-teslim-edilmis-olacak-1080897008.html

hatay

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

konut, hatay, ev