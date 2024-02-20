https://sputniknews.com.tr/20240220/israil-7-ekim-saldirilarina-yol-acan-operasyonel-basarisizliklar-hakkinda-sorusturmaaciyor-1080918749.html
İsrail 7 Ekim saldırılarına yol açan 'operasyonel başarısızlıklar' hakkında soruşturma açıyor
İsrail 7 Ekim saldırılarına yol açan 'operasyonel başarısızlıklar' hakkında soruşturma açıyor
Sputnik Türkiye
İsrail ordusunun, 7 Ekim'de Hamas'ın saldırısına yol açan operasyonel başarısızlıklar hakkında soruşturma başlatma kararı aldığı bildirildi. 20.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-20T14:15+0300
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2024-02-20T14:15+0300
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İsrail ordu radyosu, Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin 7 Ekim saldırılarıyla sonuçlanan operasyonel başarısızlıkların soruşturulması için askeri birimlere talimat verdiğini açıkladı. Halevi'nin talimatı uyarınca ordunun Operasyonlar Direktörlüğü, Güney Komutanlığı, Gazze Tümeni ve Askeri İstihbarat Müdürlüğünün Birim 8200'ü de dahil olmak üzere ilgili komutanlar, ay sonuna kadar ilgili birimlerinde soruşturmaya başlayacak.Soruşturmaların, Gazze Şeridi'ne saldırılar devam ederken yapılacağı için bir kaç ay süreceği öngörülüyor. Ordu içinde yürütülecek soruşturmaların İsrail güçleri için operasyonel sonuçlar çıkarmayı amaçladığı ve ülke yönetiminin politikalarıyla ilgili olmadığı belirtildi.Öte yandan Halevi'nin 7 Ekim'den sonra askıya alınan üst düzey askeri yetkililerin atamalarının başlatılması talimatı verdiği aktarıldı.
https://sputniknews.com.tr/20240220/eski-israil-genelkurmay-baskani-eisenkottan-savas-kabinesine-uyari-mektubu-1080898935.html
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israil, israil ordusu, hamas, hamas hareketi, hamas istihbarat merkezi, mossad, istihbarat
İsrail 7 Ekim saldırılarına yol açan 'operasyonel başarısızlıklar' hakkında soruşturma açıyor
İsrail ordusunun, 7 Ekim'de Hamas'ın saldırısına yol açan operasyonel başarısızlıklar hakkında soruşturma başlatma kararı aldığı bildirildi.
İsrail ordu radyosu, Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin 7 Ekim saldırılarıyla sonuçlanan operasyonel başarısızlıkların soruşturulması için askeri birimlere talimat verdiğini açıkladı.
Halevi'nin talimatı uyarınca ordunun Operasyonlar Direktörlüğü, Güney Komutanlığı, Gazze Tümeni ve Askeri İstihbarat Müdürlüğünün Birim 8200'ü de dahil olmak üzere ilgili komutanlar, ay sonuna kadar ilgili birimlerinde soruşturmaya başlayacak.
Soruşturmaların, Gazze Şeridi'ne saldırılar devam ederken yapılacağı için bir kaç ay süreceği öngörülüyor. Ordu içinde yürütülecek soruşturmaların İsrail güçleri için operasyonel sonuçlar çıkarmayı amaçladığı ve ülke yönetiminin politikalarıyla ilgili olmadığı belirtildi.
Öte yandan Halevi'nin 7 Ekim'den sonra askıya alınan üst düzey askeri yetkililerin atamalarının başlatılması talimatı verdiği aktarıldı.