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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240220/israil-7-ekim-saldirilarina-yol-acan-operasyonel-basarisizliklar-hakkinda-sorusturmaaciyor-1080918749.html
İsrail 7 Ekim saldırılarına yol açan 'operasyonel başarısızlıklar' hakkında soruşturma açıyor
İsrail 7 Ekim saldırılarına yol açan 'operasyonel başarısızlıklar' hakkında soruşturma açıyor
Sputnik Türkiye
İsrail ordusunun, 7 Ekim'de Hamas'ın saldırısına yol açan operasyonel başarısızlıklar hakkında soruşturma başlatma kararı aldığı bildirildi. 20.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-20T14:15+0300
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israil- filistin çatışması
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İsrail ordu radyosu, Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin 7 Ekim saldırılarıyla sonuçlanan operasyonel başarısızlıkların soruşturulması için askeri birimlere talimat verdiğini açıkladı. Halevi'nin talimatı uyarınca ordunun Operasyonlar Direktörlüğü, Güney Komutanlığı, Gazze Tümeni ve Askeri İstihbarat Müdürlüğünün Birim 8200'ü de dahil olmak üzere ilgili komutanlar, ay sonuna kadar ilgili birimlerinde soruşturmaya başlayacak.Soruşturmaların, Gazze Şeridi'ne saldırılar devam ederken yapılacağı için bir kaç ay süreceği öngörülüyor. Ordu içinde yürütülecek soruşturmaların İsrail güçleri için operasyonel sonuçlar çıkarmayı amaçladığı ve ülke yönetiminin politikalarıyla ilgili olmadığı belirtildi.Öte yandan Halevi'nin 7 Ekim'den sonra askıya alınan üst düzey askeri yetkililerin atamalarının başlatılması talimatı verdiği aktarıldı.
https://sputniknews.com.tr/20240220/eski-israil-genelkurmay-baskani-eisenkottan-savas-kabinesine-uyari-mektubu-1080898935.html
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israil, israil ordusu, hamas, hamas hareketi, hamas istihbarat merkezi, mossad, istihbarat
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İsrail 7 Ekim saldırılarına yol açan 'operasyonel başarısızlıklar' hakkında soruşturma açıyor

14:15 20.02.2024
© AFP 2023 / OHAD ZWIGENBERGİsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2024
© AFP 2023 / OHAD ZWIGENBERG
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İsrail ordusunun, 7 Ekim'de Hamas'ın saldırısına yol açan operasyonel başarısızlıklar hakkında soruşturma başlatma kararı aldığı bildirildi.
İsrail ordu radyosu, Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin 7 Ekim saldırılarıyla sonuçlanan operasyonel başarısızlıkların soruşturulması için askeri birimlere talimat verdiğini açıkladı.
Halevi'nin talimatı uyarınca ordunun Operasyonlar Direktörlüğü, Güney Komutanlığı, Gazze Tümeni ve Askeri İstihbarat Müdürlüğünün Birim 8200'ü de dahil olmak üzere ilgili komutanlar, ay sonuna kadar ilgili birimlerinde soruşturmaya başlayacak.
Soruşturmaların, Gazze Şeridi'ne saldırılar devam ederken yapılacağı için bir kaç ay süreceği öngörülüyor. Ordu içinde yürütülecek soruşturmaların İsrail güçleri için operasyonel sonuçlar çıkarmayı amaçladığı ve ülke yönetiminin politikalarıyla ilgili olmadığı belirtildi.
Öte yandan Halevi'nin 7 Ekim'den sonra askıya alınan üst düzey askeri yetkililerin atamalarının başlatılması talimatı verdiği aktarıldı.
İsrail bayrak Gazze - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2024
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