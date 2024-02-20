https://sputniknews.com.tr/20240220/israil-7-ekim-saldirilarina-yol-acan-operasyonel-basarisizliklar-hakkinda-sorusturmaaciyor-1080918749.html

İsrail 7 Ekim saldırılarına yol açan 'operasyonel başarısızlıklar' hakkında soruşturma açıyor

İsrail 7 Ekim saldırılarına yol açan 'operasyonel başarısızlıklar' hakkında soruşturma açıyor

Sputnik Türkiye

İsrail ordusunun, 7 Ekim'de Hamas'ın saldırısına yol açan operasyonel başarısızlıklar hakkında soruşturma başlatma kararı aldığı bildirildi. 20.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-20T14:15+0300

2024-02-20T14:15+0300

2024-02-20T14:15+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil ordusu

hamas

hamas hareketi

hamas istihbarat merkezi

mossad

istihbarat

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/1f/1079208163_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e647432753ba5bb9a0b0395c2abb587a.jpg

İsrail ordu radyosu, Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin 7 Ekim saldırılarıyla sonuçlanan operasyonel başarısızlıkların soruşturulması için askeri birimlere talimat verdiğini açıkladı. Halevi'nin talimatı uyarınca ordunun Operasyonlar Direktörlüğü, Güney Komutanlığı, Gazze Tümeni ve Askeri İstihbarat Müdürlüğünün Birim 8200'ü de dahil olmak üzere ilgili komutanlar, ay sonuna kadar ilgili birimlerinde soruşturmaya başlayacak.Soruşturmaların, Gazze Şeridi'ne saldırılar devam ederken yapılacağı için bir kaç ay süreceği öngörülüyor. Ordu içinde yürütülecek soruşturmaların İsrail güçleri için operasyonel sonuçlar çıkarmayı amaçladığı ve ülke yönetiminin politikalarıyla ilgili olmadığı belirtildi.Öte yandan Halevi'nin 7 Ekim'den sonra askıya alınan üst düzey askeri yetkililerin atamalarının başlatılması talimatı verdiği aktarıldı.

https://sputniknews.com.tr/20240220/eski-israil-genelkurmay-baskani-eisenkottan-savas-kabinesine-uyari-mektubu-1080898935.html

israil

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

israil, israil ordusu, hamas, hamas hareketi, hamas istihbarat merkezi, mossad, istihbarat