https://sputniknews.com.tr/20240220/hazine-alacaklari-ocak-sonu-itibariyla-279-milyar-lira-oldu-1080931648.html

Hazine alacakları ocak sonu itibarıyla 27.9 milyar lira oldu

Hazine alacakları ocak sonu itibarıyla 27.9 milyar lira oldu

Sputnik Türkiye

Hazine alacakları, ocak sonu itibarıyla 27.9 milyar lira olarak gerçekleşti. 20.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-20T19:01+0300

2024-02-20T19:01+0300

2024-02-20T19:01+0300

ekonomi

hazine

hazine ve maliye bakanlığı

alacak

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Ocak itibarıyla Hazine alacaklarına ilişkin verileri açıkladı.Buna göre, Hazine alacakları, ocak sonu itibarıyla 27.9 milyar lira oldu. Alacak stoku içindeki en yüksek payı 10.5 milyar lirayla mahalli idareler oluşturdu.Söz konusu tarihe kadar Hazine alacaklarından 300 milyon lira tahsil edildi.

https://sputniknews.com.tr/20240219/hazine-ve-maliye-bakanligi-kaynana-vergisi-icin-harekete-gecti-100-binlerce-konut-inceleniyor-1080876036.html

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hazine, hazine ve maliye bakanlığı, alacak