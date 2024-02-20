https://sputniknews.com.tr/20240220/hazine-alacaklari-ocak-sonu-itibariyla-279-milyar-lira-oldu-1080931648.html
Hazine alacakları ocak sonu itibarıyla 27.9 milyar lira oldu
Hazine alacakları ocak sonu itibarıyla 27.9 milyar lira oldu
Sputnik Türkiye
Hazine alacakları, ocak sonu itibarıyla 27.9 milyar lira olarak gerçekleşti. 20.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-20T19:01+0300
2024-02-20T19:01+0300
2024-02-20T19:01+0300
ekonomi
hazine
hazine ve maliye bakanlığı
alacak
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Ocak itibarıyla Hazine alacaklarına ilişkin verileri açıkladı.Buna göre, Hazine alacakları, ocak sonu itibarıyla 27.9 milyar lira oldu. Alacak stoku içindeki en yüksek payı 10.5 milyar lirayla mahalli idareler oluşturdu.Söz konusu tarihe kadar Hazine alacaklarından 300 milyon lira tahsil edildi.
https://sputniknews.com.tr/20240219/hazine-ve-maliye-bakanligi-kaynana-vergisi-icin-harekete-gecti-100-binlerce-konut-inceleniyor-1080876036.html
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hazine, hazine ve maliye bakanlığı, alacak
hazine, hazine ve maliye bakanlığı, alacak
Hazine alacakları ocak sonu itibarıyla 27.9 milyar lira oldu
Hazine alacakları, ocak sonu itibarıyla 27.9 milyar lira olarak gerçekleşti.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Ocak itibarıyla Hazine alacaklarına ilişkin verileri açıkladı.
Buna göre, Hazine alacakları, ocak sonu itibarıyla 27.9 milyar lira oldu. Alacak stoku içindeki en yüksek payı 10.5 milyar lirayla mahalli idareler oluşturdu.
Söz konusu tarihe kadar Hazine alacaklarından 300 milyon lira tahsil edildi.