https://sputniknews.com.tr/20240220/gazzede-can-kaybi-29-bin-195e-yukseldi-1080916136.html

Gazze'de can kaybı 29 bin 195'e yükseldi

Gazze'de can kaybı 29 bin 195'e yükseldi

Sputnik Türkiye

İsrail'in halkı zorla aç ve susuz bıraktığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında öldürdüğü Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 103 artarak 29 bin 195'e... 20.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-20T13:45+0300

2024-02-20T13:45+0300

2024-02-20T13:45+0300

israil- filistin çatışması

gazze

gazze şeridi

israil-filistin

israil

israil ordusu (idf)

ortadoğu

filistin sorunu

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Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 137 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 103 Filistinliyi daha öldürdüğü aktarılan açıklamada, saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 29 bin 195'e yükseldiği kaydedildi.Son saldırılarda İsrail güçlerinin 142 Filistinliyi daha yaraladığı ve Gazze Şeridi'nde toplam yaralı sayısının da 69 bin 170'e ulaştığı bildirilen açıklamada, hâlen enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.İşgal altındaki Batı Şeria'da 20 Filistinli daha gözaltına alındıİsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da 20 Filistinliyi daha gözaltına aldığı bildirildi.Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinin ortak açıklamasında, İsrail güçlerinin Batı Şeria ve Kudüs kentindeki baskınlarına devam ettiği belirtildi.İsrail güçlerinin dünden bu yana işgal altındaki Doğu Kudüs'ün yanı sıra Batı Şeria'nın El Halil, Beytullahim, Ramallah, Nablus ve Cenin kentlerinde düzenlediği baskınlarda 20 Filistinliyi gözaltına aldığı ifade edildi.İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısı 7 bin 120'ye yükseldi.İsrail güçlerinin Batı Şeria ve Kudüs'teki baskınlarda Filistinlileri darbettiği ve gözaltına alınanların ailelerini tehdit ettiğine işaret edilen açıklamada, İsrail güçlerinin aynı zamanda Filistinli vatandaşların evlerine ve araçlarına da zarar verdiği aktarıldı.

https://sputniknews.com.tr/20240220/rusya-gazzede-ateskes-cagrisi-yapan-yeni-bmgk-tasarisi-yine-abdnin-vetosuna-takilabilir-1080902422.html

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gazze, gazze şeridi, israil-filistin, israil, israil ordusu (idf), ortadoğu, filistin sorunu