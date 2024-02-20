https://sputniknews.com.tr/20240220/galatasarayin-talep-ettigi-zorunlu-boy-videosunu-sunamayan-besiktas-hukmen-yenik-sayildi-1080926811.html
Galatasaray'ın talep ettiği zorunlu boy videosunu sunamayan Beşiktaş, hükmen yenik sayıldı
Galatasaray'ın talep ettiği zorunlu boy videosunu sunamayan Beşiktaş, hükmen yenik sayıldı
Sputnik Türkiye
Galatasaray, Türkiye Espor Futbol Ligi'nde Beşiktaş'a 3-2 yenildikleri maçı hükmen kazandıklarını açıkladı. 20.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-20T17:17+0300
2024-02-20T17:17+0300
2024-02-20T17:17+0300
spor
galatasaray
beşiktaş
espor
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Galatasaray Espor Takımı, Beşiktaş'a 3-2 kaybettiği maçta kurallar gereği 1- 0 hükmen ilan edildi. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, hükmen galibiyetin nedeni olarak, Beşiktaş Kulübü'nün zorunlu olan boy videosunu sunamaması gösterildi.Galatasaray'ın paylaşımında "19.02.2024 tarihli Türkiye Espor Futbol Ligi kararına göre takımımız Beşiktaş Espor’u hükmen 1-0 mağlup etmiştir." ifadeleri kulanıldı.Türkiye Espor Futbol Ligi'nin ilgili kararı şöyle:
https://sputniknews.com.tr/20240219/olayli-galatasaray-maci-sonrasi-felipe-melodan-emre-belozoglu-paylasimi-1080866533.html
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galatasaray, beşiktaş, espor
galatasaray, beşiktaş, espor
Galatasaray'ın talep ettiği zorunlu boy videosunu sunamayan Beşiktaş, hükmen yenik sayıldı
Galatasaray, Türkiye Espor Futbol Ligi'nde Beşiktaş'a 3-2 yenildikleri maçı hükmen kazandıklarını açıkladı.
Galatasaray Espor Takımı, Beşiktaş'a 3-2 kaybettiği maçta kurallar gereği 1- 0 hükmen ilan edildi. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, hükmen galibiyetin nedeni olarak, Beşiktaş Kulübü'nün zorunlu olan boy videosunu sunamaması gösterildi.
Galatasaray'ın paylaşımında "19.02.2024 tarihli Türkiye Espor Futbol Ligi kararına göre takımımız Beşiktaş Espor’u hükmen 1-0 mağlup etmiştir." ifadeleri kulanıldı.
Türkiye Espor Futbol Ligi'nin ilgili kararı şöyle:
"Türkiye Espor Futbol Ligi 18. haftasında, 14 Şubat 2024 Çarşamba günü oynanan Beşiktaş-Galatasaray derbisi, 3-2'lik skorla Beşiktaş'ın galibiyetiyle tamamlanmıştır. Ancak, maç sonrasında Galatasaray kulübü, oyun kuralları dahilinde, rakip oyuncuların boy videolarının kayıtlarını talep etmiştir. Beşiktaş kulübü zorunlu olan boy videosunu sunamamıştır. Ligimizin kuralları gereği, Beşiktaş kulübü hükmen mağlup ilan edilerek, maç 1-0 Galatasaray'ın lehine tescil edilmiştir."