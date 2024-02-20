https://sputniknews.com.tr/20240220/galatasarayin-talep-ettigi-zorunlu-boy-videosunu-sunamayan-besiktas-hukmen-yenik-sayildi-1080926811.html

Galatasaray'ın talep ettiği zorunlu boy videosunu sunamayan Beşiktaş, hükmen yenik sayıldı

Galatasaray'ın talep ettiği zorunlu boy videosunu sunamayan Beşiktaş, hükmen yenik sayıldı

Sputnik Türkiye

Galatasaray, Türkiye Espor Futbol Ligi'nde Beşiktaş'a 3-2 yenildikleri maçı hükmen kazandıklarını açıkladı. 20.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-20T17:17+0300

2024-02-20T17:17+0300

2024-02-20T17:17+0300

spor

galatasaray

beşiktaş

espor

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Galatasaray Espor Takımı, Beşiktaş'a 3-2 kaybettiği maçta kurallar gereği 1- 0 hükmen ilan edildi. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, hükmen galibiyetin nedeni olarak, Beşiktaş Kulübü'nün zorunlu olan boy videosunu sunamaması gösterildi.Galatasaray'ın paylaşımında "19.02.2024 tarihli Türkiye Espor Futbol Ligi kararına göre takımımız Beşiktaş Espor’u hükmen 1-0 mağlup etmiştir." ifadeleri kulanıldı.Türkiye Espor Futbol Ligi'nin ilgili kararı şöyle:

https://sputniknews.com.tr/20240219/olayli-galatasaray-maci-sonrasi-felipe-melodan-emre-belozoglu-paylasimi-1080866533.html

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galatasaray, beşiktaş, espor